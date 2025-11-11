Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Κακουργηματική δίωξη σε υπάλληλο εταιρείας στη Θεσσαλονίκη που βιντεοσκοπούσε πελάτισσες στην τουαλέτα
Έπειτα από έρευνες προέκυψε ότι ο 21χρονος είχε κάνει δέκα παρόμοιες πράξεις στον ίδιο χώρο κατά το παρελθόν
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 21χρονος υπάλληλος εταιρείας στη Θεσσαλονίκη οποίος κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα με το κινητό του τηλέφωνο μία 68χρονη πελάτισσα στις τουαλέτες της επιχείρησης.
Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη, σε βαθμό κακουργήματος, για παράνομη βιντεοσκόπηση και στη συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.
Η υπόθεση έφτασε στις Αρχές ύστερα από καταγγελία που έκανε η 68χρονη παθούσα όταν αντιλήφθηκε την πράξη του κατηγορούμενου.
Από την περαιτέρω έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης προέκυψε ότι προέβη σε άλλες δέκα παρόμοιες πράξεις στον ίδιο χώρο κατά το παρελθόν.
