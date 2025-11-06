Φυλάκιση 2 ετών με τριετή αναστολή σε οδηγό που υπό την επήρεια μέθης παρέσυρε και σκότωσε 55χρονο στη Βέροια

Υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του ΙΧ στην προσπάθειά του να αποφύγει αγριογούρουνο κι ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι, αλλά αφότου επέστρεψε στο σπίτι, πριν εντοπιστεί από αστυνομικούς