Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη Γαύδο
Σεισμός Κρήτη Γαύδος

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 10.46 π.μ., εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Γαύδου

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε  σε θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Γαύδου, νότια της Κρήτης, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 4 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 10.46 π.μ., εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Γαύδου.

