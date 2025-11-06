Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη Γαύδο

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Γαύδου, νότια της Κρήτης, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 4 Ρίχτερ.
Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 10.46 π.μ., εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Γαύδου.
