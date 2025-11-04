Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου
UPD:
…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
• Cover Story
AUDI Q3
Το best seller SUV της Audi περνά σε νέα εποχή, εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας την επιτυχημένη συνταγή που ενώνει την premium ταυτότητα με τη ρεαλιστική πρακτικότητα.
• V12 ICONS
H αναμέτρηση ανάμεσα στην Aston Martin Vanquish, τη Ferrari 12Cilindri και τη Lamborghini Revuelto, μας θυμίζει γιατί λατρεύουμε τους V12.
• CHANGAN DEEPAL S07
Η Changan προσθέτει στον χάρτη των μεσαίων ηλεκτρικών SUV μια πρόταση με ουσία και χαρακτήρα, που συνδυάζει ποιότητα και τεχνολογική ωριμότητα.
• PEUGEOT E-3008 DUAL MOTOR
Το κορυφαίο E-3008, με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση, βάζει την ηλεκτροκίνητη γκάμα της Peugeot στο παιχνίδι των υψηλών επιδόσεων.
• NISSAN LEAF
Το μοντέλο που πρωτοστάτησε στην ηλεκτροκίνηση επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά του στη νέα εποχή της Nissan.
• DONGFENG BOX
Μια εύστοχη προσέγγιση της ηλεκτροκίνησης από ένα αυτοκίνητο πόλης που εστιάζει στη λειτουργική απλότητα.
• MG HS PHEV
Η δεύτερη γενιά του μεγάλου SUV της MG κεφαλαιοποιεί ιδανικά τα πλεονεκτήματα της προηγμένης plug-in υβριδικής τεχνολογίας.
Ακόμα οδηγούμε:
BMW M3 CS TOURING
LEAPMOTOR B10
SKODA ENYAQ COUPE vs CUPRA TAVASCAN vs FORD CAPRI
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
Την Κυριακή, με το ΘΕΜΑ!
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
• Cover Story
AUDI Q3
Το best seller SUV της Audi περνά σε νέα εποχή, εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας την επιτυχημένη συνταγή που ενώνει την premium ταυτότητα με τη ρεαλιστική πρακτικότητα.
• V12 ICONS
H αναμέτρηση ανάμεσα στην Aston Martin Vanquish, τη Ferrari 12Cilindri και τη Lamborghini Revuelto, μας θυμίζει γιατί λατρεύουμε τους V12.
• CHANGAN DEEPAL S07
Η Changan προσθέτει στον χάρτη των μεσαίων ηλεκτρικών SUV μια πρόταση με ουσία και χαρακτήρα, που συνδυάζει ποιότητα και τεχνολογική ωριμότητα.
• PEUGEOT E-3008 DUAL MOTOR
Το κορυφαίο E-3008, με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση, βάζει την ηλεκτροκίνητη γκάμα της Peugeot στο παιχνίδι των υψηλών επιδόσεων.
• NISSAN LEAF
Το μοντέλο που πρωτοστάτησε στην ηλεκτροκίνηση επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά του στη νέα εποχή της Nissan.
• DONGFENG BOX
Μια εύστοχη προσέγγιση της ηλεκτροκίνησης από ένα αυτοκίνητο πόλης που εστιάζει στη λειτουργική απλότητα.
• MG HS PHEV
Η δεύτερη γενιά του μεγάλου SUV της MG κεφαλαιοποιεί ιδανικά τα πλεονεκτήματα της προηγμένης plug-in υβριδικής τεχνολογίας.
Ακόμα οδηγούμε:
BMW M3 CS TOURING
LEAPMOTOR B10
SKODA ENYAQ COUPE vs CUPRA TAVASCAN vs FORD CAPRI
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
Την Κυριακή, με το ΘΕΜΑ!
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα