Νέες επιχειρήσεις διάσωσης στο Αιγαίο - Συνολικά 153 μετανάστες διασώθηκαν σε Χανιά και Κάλυμνο
Νέες αφίξεις μεταναστών - Τρίτη άφιξη μεταναστών στη Γαύδο μέσα σε δύο ημέρες – Μεταφέρονται στην Αγυιά

Μηνάς Τσαμόπουλος
Δύο παράλληλα περιστατικά θαλάσσιας διάσωσης σημειώθηκαν χθες Πέμπτη σε Γαύδο και Κάλυμνο. Οι επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος και της FRONTEX οδήγησαν στην ασφαλή μεταφορά 68 και 85 μεταναστών αντίστοιχα. Σε εξέλιξη οι προανακρίσεις για τον εντοπισμό των διακινητών.

Επιχείρηση διάσωσης νοτιοδυτικά της Γαύδου


Τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, σκάφος της δύναμης της FRONTEX ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Χανίων για τον εντοπισμό λέμβου με 68 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (67 άνδρες και 1 γυναίκα) στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.

Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων, υπό τη συνοδεία στελεχών της Λιμενικής Αρχής.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η ταυτότητα των διακινητών.

Εντοπισμός 85 αλλοδαπών στην Κάλυμνο

Λίγες ώρες νωρίτερα, τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, η Λιμενική Αρχή Καλύμνου ενημερώθηκε για την παρουσία ατόμων στην περιοχή Χαλή του νησιού.

Στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν συνολικά 85 αλλοδαπούς – 30 άνδρες, 25 γυναίκες και 30 ανήλικους – τους οποίους περισυνέλεξαν με ασφάλεια και οδήγησαν στο λιμάνι της Καλύμνου.

Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου για ιατρικές εξετάσεις.

Κατά τις καταθέσεις τους, οι μετανάστες αναχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ης Οκτωβρίου 2025 από την περιοχή “Didim” της Τουρκίας, καταβάλλοντας το ποσό των 4.000 ευρώ έκαστος για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο κυβερνήτης του ιστιοφόρου που τους μετέφερε και οι δύο συνεργοί του εγκατέλειψαν τους επιβαίνοντες και απέπλευσαν προς τις τουρκικές ακτές, αμέσως μετά την αποβίβαση στην Κάλυμνο.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Καλύμνου, με στόχο την ταυτοποίηση και σύλληψη των διακινητών, καθώς και τη διερεύνηση του κυκλώματος παράνομης μεταφοράς από τα τουρκικά παράλια.

