Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Νέες επιχειρήσεις διάσωσης στο Αιγαίο - Συνολικά 153 μετανάστες διασώθηκαν σε Χανιά και Κάλυμνο
Νέες επιχειρήσεις διάσωσης στο Αιγαίο - Συνολικά 153 μετανάστες διασώθηκαν σε Χανιά και Κάλυμνο
Νέες αφίξεις μεταναστών - Τρίτη άφιξη μεταναστών στη Γαύδο μέσα σε δύο ημέρες – Μεταφέρονται στην Αγυιά
Δύο παράλληλα περιστατικά θαλάσσιας διάσωσης σημειώθηκαν χθες Πέμπτη σε Γαύδο και Κάλυμνο. Οι επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος και της FRONTEX οδήγησαν στην ασφαλή μεταφορά 68 και 85 μεταναστών αντίστοιχα. Σε εξέλιξη οι προανακρίσεις για τον εντοπισμό των διακινητών.
Τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, σκάφος της δύναμης της FRONTEX ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Χανίων για τον εντοπισμό λέμβου με 68 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (67 άνδρες και 1 γυναίκα) στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου.
Με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.
Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων, υπό τη συνοδεία στελεχών της Λιμενικής Αρχής.
Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η ταυτότητα των διακινητών.
Στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν συνολικά 85 αλλοδαπούς – 30 άνδρες, 25 γυναίκες και 30 ανήλικους – τους οποίους περισυνέλεξαν με ασφάλεια και οδήγησαν στο λιμάνι της Καλύμνου.
Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου για ιατρικές εξετάσεις.
Κατά τις καταθέσεις τους, οι μετανάστες αναχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ης Οκτωβρίου 2025 από την περιοχή “Didim” της Τουρκίας, καταβάλλοντας το ποσό των 4.000 ευρώ έκαστος για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο κυβερνήτης του ιστιοφόρου που τους μετέφερε και οι δύο συνεργοί του εγκατέλειψαν τους επιβαίνοντες και απέπλευσαν προς τις τουρκικές ακτές, αμέσως μετά την αποβίβαση στην Κάλυμνο.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Καλύμνου, με στόχο την ταυτοποίηση και σύλληψη των διακινητών, καθώς και τη διερεύνηση του κυκλώματος παράνομης μεταφοράς από τα τουρκικά παράλια.
Επιχείρηση διάσωσης νοτιοδυτικά της Γαύδου
Τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, σκάφος της δύναμης της FRONTEX ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Χανίων για τον εντοπισμό λέμβου με 68 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (67 άνδρες και 1 γυναίκα) στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου.
Με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.
Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων, υπό τη συνοδεία στελεχών της Λιμενικής Αρχής.
Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η ταυτότητα των διακινητών.
Εντοπισμός 85 αλλοδαπών στην ΚάλυμνοΛίγες ώρες νωρίτερα, τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, η Λιμενική Αρχή Καλύμνου ενημερώθηκε για την παρουσία ατόμων στην περιοχή Χαλή του νησιού.
Στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν συνολικά 85 αλλοδαπούς – 30 άνδρες, 25 γυναίκες και 30 ανήλικους – τους οποίους περισυνέλεξαν με ασφάλεια και οδήγησαν στο λιμάνι της Καλύμνου.
Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου για ιατρικές εξετάσεις.
Κατά τις καταθέσεις τους, οι μετανάστες αναχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ης Οκτωβρίου 2025 από την περιοχή “Didim” της Τουρκίας, καταβάλλοντας το ποσό των 4.000 ευρώ έκαστος για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο κυβερνήτης του ιστιοφόρου που τους μετέφερε και οι δύο συνεργοί του εγκατέλειψαν τους επιβαίνοντες και απέπλευσαν προς τις τουρκικές ακτές, αμέσως μετά την αποβίβαση στην Κάλυμνο.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Καλύμνου, με στόχο την ταυτοποίηση και σύλληψη των διακινητών, καθώς και τη διερεύνηση του κυκλώματος παράνομης μεταφοράς από τα τουρκικά παράλια.
Ειδήσεις σήμερα:
«Μας ρωτάτε, αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;» - Η Amazon ανακοίνωσε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας λόγω ΑΙ
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
Η αγνώριστη σιλουέτα της Ιωάννας Μπέλλα - Η νέα εμφάνιση που θυμίζει Καρντάσιαν
«Μας ρωτάτε, αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;» - Η Amazon ανακοίνωσε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας λόγω ΑΙ
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
Η αγνώριστη σιλουέτα της Ιωάννας Μπέλλα - Η νέα εμφάνιση που θυμίζει Καρντάσιαν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα