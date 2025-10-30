Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Σορός βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε στο Ηράκλειο
Σορός βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε στο Ηράκλειο
Η σορός ανήκει σε άνδρα περίπου 55 ετών και έφερε ρούχα
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με το creta24.gr, η σορός ανήκει σε άνδρα περίπου 55 ετών και έφερε ρούχα.
Η σορός περισυνελέγη από σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, παρελήφθη από γραφείο τελετών και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του άνδρα.
Σύμφωνα με το creta24.gr, η σορός ανήκει σε άνδρα περίπου 55 ετών και έφερε ρούχα.
Η σορός περισυνελέγη από σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, παρελήφθη από γραφείο τελετών και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του άνδρα.
Ειδήσεις σήμερα:
Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο - Συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία μας
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο - Συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία μας
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα