Σορός βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε στο Ηράκλειο

Νεκρός Σορός Κρήτη Ηράκλειο

Η σορός ανήκει σε άνδρα περίπου 55 ετών και έφερε ρούχα

Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το creta24.gr, η σορός ανήκει σε άνδρα περίπου 55 ετών και έφερε ρούχα.

Η σορός περισυνελέγη από σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, παρελήφθη από γραφείο τελετών και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του άνδρα.

