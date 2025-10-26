Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Θεσσαλονίκη: Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου εκατοντάδες πιστοί για τον εορτασμό του Πολιούχου
Στις 11 η Δοξολογία για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
Λαμπρή ημέρα για τη Θεσσαλονίκη που σήμερα εορτάζει τον Πολιούχο της, τον Άγιο Δημήτριο αλλά και την απελευθέρωση της πόλης από τους Οθωμανούς το 1912.
Ήδη εκατοντάδες Θεσσαλονικείς από νωρίς το πρωί βρίσκονται στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου προσκυνώντας την χάρη του Πολιούχου και με ευλάβεια ανάβουν ένα κεράκι, κάνουν τον σταυρό τους και παρακολουθούν τη θεία λειτουργία.
Σε λίγη ώρα, στις 11 θα τελεστεί η Δοξολογία για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στον Ιερό Ναό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, της Πολιτειακής, Πολιτικής, Στρατιωτικής ηγεσίας και των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιεί στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ ο Επίσημος Εορτασμός της ημέρας του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου, της 113ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης και του έπους του 1940 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα αλλά και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.
