Ένοχοι για κακοποίηση δύο παιδιών μητέρα και πατριός - Συγκλόνισε η κόρη στο Εφετείο Χανίων

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 15χρονη τότε κοπέλα είχε πάει σχολείο με μώλωπες και φορώντας κουκούλα για να κρύψει το πώς την είχε κουρέψει η μητέρα της