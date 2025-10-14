Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Ένοχοι για κακοποίηση δύο παιδιών μητέρα και πατριός - Συγκλόνισε η κόρη στο Εφετείο Χανίων
Ένοχοι για κακοποίηση δύο παιδιών μητέρα και πατριός - Συγκλόνισε η κόρη στο Εφετείο Χανίων
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 15χρονη τότε κοπέλα είχε πάει σχολείο με μώλωπες και φορώντας κουκούλα για να κρύψει το πώς την είχε κουρέψει η μητέρα της
Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Χανίων εκδικάστηκε η υπόθεση κακοποίησης δύο παιδιών από τη μητέρα και τον πατριό τους, με τους δύο να κρίνονται όπως και πρωτόδικα ένοχοι για τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και κατά μόνας, άπαξ και κατά συρροή και ενδοοικογενειακής παράνομης βίας από κοινού.
Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Μάιο του 2019, όταν η 15χρονη τότε κόρη, είχε πάει στο σχολείο με μώλωπες και με κουκούλα για να μην αποκαλυφθεί το κούρεμά της, σύμφωνα με το zarpanews.gr. Η κατάσταση της κοπέλας κινητοποίησε άμεσα τη διεύθυνση του σχολείου που έπραξε τα προβλεπόμενα και ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, στη διάρκεια της οποίας εκείνη και ο αδερφός της είχαν βρεθεί κλειδωμένοι στο διαμέρισμα όπου ζούσαν με την μητέρα και τον πατριό τους.
Τα παιδιά απομακρύνθηκαν άμεσα από το κακοποιητικό περιβάλλον και η επιμέλεια δόθηκε στον βιολογικό τους πατέρα που έμενε εκτός Χανίων.
Η 21χρονη σήμερα κοπέλα, εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου και σόκαρε το ακροατήριο με την περιγραφή του εφιάλτη που ζούσαν εκείνη και ο αδερφός της.
Η 48χρονη μητέρα και ο 56χρονος πατριός, καταδικάστηκαν σε 2 χρόνια και 5 μήνες η πρώτη και 3 χρόνια και 5 μήνες ο δεύτερος, με την ποινή να είναι μετατρέψιμη προς 5 ευρώ την ημέρα (έκαστη) συν 2.500 ευρώ δικαστικά έξοδα.
