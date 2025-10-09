Κίνηση τώρα: Μποτιλιαρισμένη η Παραλιακή στο ύψος Καλαμακίου - Προβλήματα και στη Λ. Βουλιαγμένης λόγω σπασμένου αγωγού
Κίνηση τώρα: Μποτιλιαρισμένη η Παραλιακή στο ύψος Καλαμακίου - Προβλήματα και στη Λ. Βουλιαγμένης λόγω σπασμένου αγωγού

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση τώρα: Μποτιλιαρισμένη η Παραλιακή στο ύψος Καλαμακίου - Προβλήματα και στη Λ. Βουλιαγμένης λόγω σπασμένου αγωγού
Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Αγίου Κοσμά προς την Καλαμακίου λόγω τροχαίου.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Ελληνικού, όπου νωρίτερα πλημμύρισε ο δρόμος λόγω σπασμένου αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Κίνηση τώρα: Μποτιλιαρισμένη η Παραλιακή στο ύψος Καλαμακίου - Προβλήματα και στη Λ. Βουλιαγμένης λόγω σπασμένου αγωγού


