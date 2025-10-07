Οι αλλαγές στο στράτευμα: Κίνητρα και παροχές για θητεία, εφεδρεία και καριέρα - Οικιστικό πρόγραμμα, μισθολόγιο και εθελοντική στράτευση γυναικών

Με λογική… HR, δηλαδή παροχή κινήτρων πέραν των μισθολογικών αυξήσεων, αντιμετωπίζει το υπουργείο Εθνικής Αμυνας τη νέα φάση στις Ενοπλες Δυνάμεις προκειμένου αφενός να ανακόψει το κύμα παραιτήσεων και αφετέρου να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό στρατεύσιμων, αλλά και εφέδρων.
Ο «χάρτης της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή», όπως τιτλοφορείται το σχετικό νομοσχέδιο που παρουσίασε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, προβλέπει ακόμη εθελοντική στράτευση γυναικών, αλλά και νέο μισθολόγιο για τα στελέχη, προκαλώντας ωστόσο αντιδράσεις κυρίως στις τάξεις των υπαξιωματικών, οι οποίοι κάνουν λόγο για υποβάθμιση στη σταδιοδρομία και τα δικαιώματά τους.
Ηδη, ενεργά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να συγκεντρωθούν για το πολυνομοσχέδιο το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στην Παλαιά Βουλή, εκτιμώντας ότι οι επιχειρούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις θίγουν όχι μόνο τους αποφοίτους των Σχολών Υπαξιωματικών, αλλά και τους ΑΣΕΙ, τους ΕΜΘ και τους ΕΠΟΠ, δηλαδή μια μεγάλη μάζα εν ενεργεία στρατιωτικών.
Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο προτάσσει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και την επείγουσα ανάγκη για εξορθολογισμό, επιχειρώντας να ενσωματώσει στο νέο σχήμα τα συμπεράσματα των συγκρούσεων του 21ου αιώνα, όπως στην περίπτωση της Ουκρανίας. «Εχουμε ανάγκη από έναν νέο Στρατό - και αυτό τον Στρατό θα τον δημιουργήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας, εξαγγέλλοντας νέο μοντέλο θητείας, νέο σύστημα ενεργούς εφεδρείας, αλλά και νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο για όλους τους κλάδους.
Στην κατεύθυνση αυτή, το Πεντάγωνο επεξεργάστηκε ένα πλέγμα παροχών, εκτός από τις αυξήσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου, προκειμένου να καταστεί πιο ελκυστικό το εργασιακό περιβάλλον, αλλά και να αυξήσει το πραγματικό εισόδημα των στελεχών που ήδη υπηρετούν, κυρίως σε μονάδες σε ακριτικές περιοχές.
Οικιστικό πρόγραμμα
Στο πλέγμα παροχών που φέρνει το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται το οικιστικό πρόγραμμα δεκαετίας, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, τονίζοντας ότι αυτό θα χρηματοδοτείται από το εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου «κάθε στέλεχος όταν μετατίθεται να παίρνει ένα κλειδί για να έχει σπίτι, χωρίς να ψάχνει στην ελεύθερη αγορά», τόνισε ο υπουργός. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στις οικογένειες των στελεχών, καθώς προβλέπεται επέκταση του προγράμματος των βρεφονηπιακών σταθμών ανά την Ελλάδα, αλλά και ανάπτυξη για τα παραθεριστικά θέρετρα των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία θα προβλέπεται πρόσβαση και για τους υπαξιωματικούς.
Κλείσιμο
Την ίδια στιγμή, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας προανήγγειλε την περαιτέρω αξιοποίηση των στρατιωτικών πρατηρίων, όπου «θα φροντίσουμε να έχουμε εκπτωτικές προσφορές από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας ώστε να κάνουμε ευκολότερη τη ζωή των στελεχών μας», σημείωσε ο υπουργός.Συνοψίζοντας, ο κ. Δένδιας επισήμανε τις επιμέρους παροχές που ανακύπτουν για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πέραν των αυξήσεων: «Δηλαδή, καλύτεροι μισθοί, καλύτερη καριέρα, σπίτι, στήριξη της οικογένειας, παραθερισμός, καλύτερη δυνατότητα τροφοδοσίας από την αγορά».
Κίνητρα για την εφεδρεία
Η ίδια λογική παροχών διέπει και το νέο μοντέλο θητείας, καθώς καθιερώνεται μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ για όσους υπηρετούν σε Εβρο και νησιά, αλλά και νέο σύστημα τροφοδοσίας «με νέες μερίδες, νέες θερμίδες, νέα επιστημονικά κριτήρια», όπως σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας. Ακόμη περισσότερο μεγαλώνει η βεντάλια των παροχών για τους εφέδρους, καθώς διακηρυγμένος στόχος του υπουργείου είναι αυτοί να φτάσουν τις 150.000. Στις παροχές που δρομολογούνται για τους εφέδρους περιλαμβάνονται η εκπαίδευσή τους στα όπλα νέας τεχνολογίας (drones και αντι-drones) σε ειδικές μονάδες, η δυνατότητα νοσηλείας στα στρατιωτικά νοσοκομεία και η πρόσβαση στα στρατιωτικά πρατήρια.
Ως προς το οικονομικό σκέλος, ο κ. Δένδιας εξήγησε πως «εξετάζουμε με τις εργοδοτικές οργανώσεις τη διασφάλιση διευκολύνσεων για τον χρόνο απουσίας από την εργασία. Ηδη έχουμε συμφωνήσει με τον ΣΕΒ», με ζητούμενο από τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας να χρηματοδοτηθεί η εφεδρεία. Συγκεκριμένα, «εκεί δηλαδή που η εργοδοσία, επειδή είναι μικρές και πολύ αδύναμες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να μας βοηθήσει να καλύψουμε τη δαπάνη», περιέγραψε ο υπουργός, ενώ το Πεντάγωνο εμφανίζεται ακόμη πιο γαλαντόμο στην περίπτωση της εθελοντικής στράτευσης των γυναικών.
Ειδικά για τις... γυναίκες στα χακί, «θα προσφέρεται πρόσβαση σε νοσοκομεία και λέσχες, αναγνώριση του χρόνου της θητείας τους ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση για το ΑΣΕΠ, πρόσληψη ως ΕΠΟΠ και κατά προτεραιότητα ως πολιτικό προσωπικό, όπως νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό», τόνισε ο κ. Δένδιας, με την πρώτη φάση να αφορά 200 εθελόντριες.
Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε