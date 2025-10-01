Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου
…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
• Cover Story
RENAULT RAFALE
Η Renault μπαίνει στο παιχνίδι των premium SUV αξιοποιώντας εύστοχα τη γαλλική φινέτσα και την προηγμένη υβριδική τεχνολογία.
• PORSCHE CAYENNE
Ολα τα μυστικά της νέας Cayenne που αλλάζει σελίδα και αποκτά ηλεκτρική ταυτότητα.
• NISSAN MICRA
Το supermini της Nissan ανοίγει την πόρτα της ηλεκτροκίνησης και χαράσσει την πορεία για την αναγέννηση της ιαπωνικής εταιρείας
• AUDI Q3
Η νέα γενιά του best seller SUV της Audi φέρνει τις σύγχρονες αισθητικές τάσεις και τεχνολογικές κατακτήσεις της γερμανικής εταιρείας στην πιο εμπορική κατηγορία.
• ASTON MARTIN VALHALLA
Οδηγούμε τo πρώτο κεντρομήχανο υβριδικό supercar της βρετανικής εταιρείας που ρίχνει το γάντι σε Ferrari και McLaren.
• XPENG G6 & G9
Η Xpeng κάνει μια ηχηρή δήλωση των στόχων της ευρωπαϊκής πορείας της με δύο αμιγώς ηλεκτρικά SUV που εστιάζουν στην τεχνολογική καινοτομία.
• CITROËN C3 AIRCROSS HYBRID 145 vs DACIA DUSTER HYBRID 140
Αναμέτρηση δύο προσιτών mainstream οικογενειακών SUV με αποδοτική υβριδική τεχνολογία.
Ακόμα οδηγούμε:
SINGER CLASSIC TURBO
LYNK & CO 02
MINI JOHN COOPER WORKS
HYUNDAI SANTA FE
KIA EV9 vs PEUGEOT E-5008 vs VOLVO EX90 vs VW ID. BUZZ
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
Την Κυριακή, με το ΘΕΜΑ!
