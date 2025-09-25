To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
ΕΛΛΑΔΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Αποκλειστικό
Μπριζίτ Μπαρντό
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Οι ανέκδοτες φωτογραφίες ενός μύθου
Η Γαλλίδα σταρ επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από τις αναμνήσεις του Φαμπρίς Γκαϊνιό στο βιβλίο του «Brigitte Bardot: Intimate», αποδεικνύοντας ότι γυναίκες σαν αυτή, όσο και αν εκτεθούν, είναι αδύνατον να απομυθοποιηθούν

Χριστίνα Πουλίτση
«Η όπερα είναι στιγμές αιωνιότητας»
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Με μια ακόμα μαγευτική εμφάνιση εν όψει του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Αθηνών, η διεθνής λυρική τραγουδίστρια ανυπομονεί να ξαναβρεθεί και στο πλάι του Πλάθιντο Ντομίνγκο στο Γκστάαντ

Νικόλας Παπαγιάννης
25 χρόνια ταξίδι από ρόλο σε ρόλο
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Θα μπορούσε να γίνει μουσικός, αλλά προτίμησε «να ανοίγει τα χέρια του και να καταπίνει το κοινό» ως ηθοποιός. Κι έγινε ένας από τους καλύτερους της γενιάς του

Κλαούντια Καρντινάλε
Οι 150 ζωές μιας αιώνιας ντίβας
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Το «κορίτσι των ονείρων» της Ιταλίας, που πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 150 ταινίες, πέρασε στο Πάνθεον των θρύλων του σινεμά. Ο πολυκύμαντος βίος της θα μπορούσε να είναι η 151η

Ελίζα & Αμέλια Σπένσερ
Οι ανιψιές της Lady D κατακτούν τη μόδα
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Με ένα επίθετο βαρύ σαν Ιστορία και τη θεία τους να παραμένει σύμβολο αιώνιας κομψότητας, τα δύο νέα style icons του Λονδίνου επαναπροσδιορίζουν τη φινέτσα της αριστοκρατίας

Ακόμα:
Τζέφρι Σάιγκερ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Best seller μυστήρια με φόντο την Ελλάδα

Μάνθος Καλούμενος
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

«Στην Ελλάδα αφήνουμε πλέον την τέχνη να ανθίσει»

Θοδωρής Νικολάου
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Μουσικές περιπέτειες Εκτός Οθόνης

Μόδα
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Το φθινόπωρο μπαίνει με στυλ


To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Μην το χάσετε!

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης