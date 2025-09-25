To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Αποκλειστικό
Μπριζίτ Μπαρντό
Οι ανέκδοτες φωτογραφίες ενός μύθου
Η Γαλλίδα σταρ επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από τις αναμνήσεις του Φαμπρίς Γκαϊνιό στο βιβλίο του «Brigitte Bardot: Intimate», αποδεικνύοντας ότι γυναίκες σαν αυτή, όσο και αν εκτεθούν, είναι αδύνατον να απομυθοποιηθούν
Χριστίνα Πουλίτση
«Η όπερα είναι στιγμές αιωνιότητας»
Με μια ακόμα μαγευτική εμφάνιση εν όψει του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Αθηνών, η διεθνής λυρική τραγουδίστρια ανυπομονεί να ξαναβρεθεί και στο πλάι του Πλάθιντο Ντομίνγκο στο Γκστάαντ
Νικόλας Παπαγιάννης
25 χρόνια ταξίδι από ρόλο σε ρόλο
Θα μπορούσε να γίνει μουσικός, αλλά προτίμησε «να ανοίγει τα χέρια του και να καταπίνει το κοινό» ως ηθοποιός. Κι έγινε ένας από τους καλύτερους της γενιάς του
Κλαούντια Καρντινάλε
Οι 150 ζωές μιας αιώνιας ντίβας
Το «κορίτσι των ονείρων» της Ιταλίας, που πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 150 ταινίες, πέρασε στο Πάνθεον των θρύλων του σινεμά. Ο πολυκύμαντος βίος της θα μπορούσε να είναι η 151η
Ελίζα & Αμέλια Σπένσερ
Οι ανιψιές της Lady D κατακτούν τη μόδα
Με ένα επίθετο βαρύ σαν Ιστορία και τη θεία τους να παραμένει σύμβολο αιώνιας κομψότητας, τα δύο νέα style icons του Λονδίνου επαναπροσδιορίζουν τη φινέτσα της αριστοκρατίας
Ακόμα:
Τζέφρι Σάιγκερ
Best seller μυστήρια με φόντο την Ελλάδα
Μάνθος Καλούμενος
«Στην Ελλάδα αφήνουμε πλέον την τέχνη να ανθίσει»
Θοδωρής Νικολάου
Μουσικές περιπέτειες Εκτός Οθόνης
Μόδα
Το φθινόπωρο μπαίνει με στυλ
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
