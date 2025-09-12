«Φταίνε και οι δύο, μας άφησαν στους δρόμους, δύσκολο να ζεις χωρίς μητέρα και πατέρα» λέει η κόρη του 40χρονου που σκότωσε τη σύζυγό του στο Βόλο



«Μου λείπει η μαμά»

Μετά τη δολοφονία, η Αναστασία πήγε με τα αδέρφια της στην αδερφή της μητέρας της, αλλά «μου έλεγε διάφορα πράγματα και δεν μου άρεσαν και της είπα “θέλω να φύγω”». Πλέον η κοπέλα θέλει να κάνει μια νέα αρχή στο σπίτι της αδερφής του πατέρα της.«Μου λείπει η μαμά. Το σκέφτομαι. Κλαίω κάθε μέρα αλλά θέλω να το ξεπεράσω λιγάκι. Βλέπω τις φωτογραφίες και δεν το πιστεύω. Χάλια είμαι αλλά προσπαθώ να γίνω καλύτερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζεις χωρίς μητέρα και πατέρα», εξομολογήθηκε.