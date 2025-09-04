Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Κίνηση τώρα στους δρόμους live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και κέντρο - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Με αυξημένη κίνηση σε αρκετούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, ξεκινά το πρωί της Πέμπτης (4/09) με τον Κηφισό και το κέντρο να καταγράφουν μποτιλιάρισμα.
Αναλυτικότερα, χαμηλές ταχύτητες υπάρχουν σε άνοδο και κάθοδο της Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), στην Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος), αλλά και στη Λεωφόρο Κηφισού (άνοδο και κάθοδο) από το ύψος της Λένορμαν έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Και στο κέντρο της Αθήνας αρκετοί δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι.
Χαμηλές ταχύτητες διαπιστώνονται σε:
-Λ. Κηφισίας (άνοδος)
-Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
-Βασ. Σοφίας (άνοδος)
-Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
-Βασ. Κωνσταντίνου
Επίση προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων υπάρχει στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους από αυτό καθώς και στη Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά).
Αττική ΟδόςΚαθυστερήσεις που φτάνουν τα 20 λεπτά υπάρχουν στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 4, 2025
15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
15΄-20΄από Μεταμόρφωση( είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/QiITYqBHuM
