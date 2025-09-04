ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Με αυξημένη κίνηση σε αρκετούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, ξεκινά το πρωί της Πέμπτης (4/09) με τον Κηφισό και το κέντρο να καταγράφουν μποτιλιάρισμα.

Αναλυτικότερα, χαμηλές ταχύτητες υπάρχουν σε άνοδο και κάθοδο της Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), στην Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος), αλλά και στη Λεωφόρο Κηφισού (άνοδο και κάθοδο) από το ύψος της Λένορμαν έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Κίνηση τώρα στους δρόμους live: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και κέντρο - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό




Και στο κέντρο της Αθήνας αρκετοί δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι.

Χαμηλές ταχύτητες διαπιστώνονται σε:

-Λ. Κηφισίας (άνοδος)

-Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

-Βασ. Σοφίας (άνοδος)

-Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

-Βασ. Κωνσταντίνου

Επίση προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων υπάρχει στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους από αυτό καθώς και στη Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά).

Αττική Οδός

Καθυστερήσεις που φτάνουν τα 20 λεπτά υπάρχουν στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.





