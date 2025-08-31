Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
«Γιατί έφυγες τόσο ξαφνικά από κοντά μας» - Συγκινεί η ανάρτηση της αδερφής του 17χρονου που κατέρρευσε στον Βόλο
Ο 17χρονος βρισκόταν με φίλους του, όταν γλίστρησε και έπεσε πάνω στις πέτρες - Αρχικά έκανε προσπάθεια να σηκωθεί όρθιος, αλλά αμέσως κατέρρευσε στο έδαφος
Μία συγκινητική ανάρτηση στα social media έκανε η αδερφή του 17χρονου που κατέρρευσε αργά το βράδυ της Παρασκευής στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου στον Βόλο.
«Νικόλα μας, ζωή μας, αστέρι μας. Δεν φανταζόμασταν ποτέ πως θα έρθει η στιγμή να συνεχίσουμε τη ζωή μας χωρίς εσένα. Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας, η ψυχή της οικογένειάς μας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως δεν θα σε ξανακούσουμε, πως δεν θα μας αγκαλιάσεις ξανά. Γιατί έφυγες τόσο ξαφνικά από κοντά μας, αδελφούλη μας; Σ’ αγαπάμε, Νικόλα μας, σε λατρεύουμε. Για πάντα μαζί, τα τρία μας. Κωνσταντίνα – Νικόλαος – Αυρήλιος» έγραψε η αδερφή του 18χρονου, σύμφωνα με το taxydromos.gr.
Η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Ο 17χρονος βρισκόταν με φίλους του στα πεζούλια του πάρκου, όταν γλίστρησε για άγνωστο λόγο και έπεσε πάνω στις πέτρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αρχικά έκανε προσπάθεια να σηκωθεί όρθιος, αλλά αμέσως κατέρρευσε στο έδαφος. Τρομοκρατημένοι οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στην οικογένειά του, όπως και σε όλους τους φίλους και γνωστούς του, στη συνοικία των Αγίων Αναργύρων όπου διέμενε.
Φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση που θα διενεργηθεί τις επόμενες ημέρες.
