Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος στην Πλατεία Άθωνος στη Θεσσαλονίκη

Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στην Πλατεία Άθωνος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 15:30 από το ΕΚΑΒ. Ο θάνατος του, σύμφωνα με την αστυνομία, χαρακτηρίζεται αιφνίδιος.
Την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.
