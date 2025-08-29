Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος στην Πλατεία Άθωνος στη Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονική Νεκρός

Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος στην Πλατεία Άθωνος στη Θεσσαλονίκη

Ο θάνατος του, σύμφωνα με την αστυνομία, χαρακτηρίζεται αιφνίδιος

Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος στην Πλατεία Άθωνος στη Θεσσαλονίκη
Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στην Πλατεία Άθωνος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 15:30 από το ΕΚΑΒ. Ο θάνατος του, σύμφωνα με την αστυνομία, χαρακτηρίζεται αιφνίδιος.

Την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.


