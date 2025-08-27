50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Καρδίτσα με τραύμα στο κεφάλι από ψαροντούφεκο
50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Καρδίτσα με τραύμα στο κεφάλι από ψαροντούφεκο

Τα αρχικά στοιχεία αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Καρδίτσα με τραύμα στο κεφάλι από ψαροντούφεκο
Ένας 50χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Καλογριανά του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι από ψαροντούφεκο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ τα αρχικά στοιχεία αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

