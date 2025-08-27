Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Καρδίτσα με τραύμα στο κεφάλι από ψαροντούφεκο
Τα αρχικά στοιχεία αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
Ένας 50χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Καλογριανά του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, το βράδυ της Τρίτης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι από ψαροντούφεκο.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ τα αρχικά στοιχεία αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
