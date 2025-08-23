bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 26χρονη στα χέρια του 44χρονου θείου της
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 26χρονη στα χέρια του 44χρονου θείου της
Πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της, την έπιασε από το λαιμό και τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο
Μία κόλαση βίωνε στα χέρια του 44χρονου θείου της, μία 26χρονη σε οικισμό Ρομά στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού.
Ο 44χρονος αφού πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της, την έπιασε από το λαιμό και τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.
Αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού, αφού διερεύνησαν την καταγγελία της 26χρονης, πέρασαν χειροπέδες στον 44χρονο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
