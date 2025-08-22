«Αποκαρδιωτική εικόνα, χάος και βρωμιά» - Φωνάζουν οι κάτοικοι για έλος με σκουπίδια στην κεντρική πλαζ Σαρωνίδας
«Αποκαρδιωτική εικόνα, χάος και βρωμιά» - Φωνάζουν οι κάτοικοι για έλος με σκουπίδια στην κεντρική πλαζ Σαρωνίδας
Οι οχλήσεις των κατοίκων προς τον Δήμο Σαρωνίδας δεν έχουν φέρει, μέχρι σήμερα, ουσιαστικό αποτέλεσμα
Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σαρωνίδας, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι ένα έλος με στάσιμα, βρώμικα νερά που έχει σχηματιστεί στην κεντρική πλαζ της περιοχής, συνιστά άμεσο κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, που παρουσιάζει το Orange Press, στην «καρδιά» της παραλίας εκβάλλει ένα «ποτάμι» γεμάτο σκουπίδια, ακαθαρσίες και υλικά αδιευκρίνιστης προέλευσης, δίπλα σε λουόμενους - μεταξύ τους και πολλά παιδιά - που καθημερινά επιλέγουν να κολυμπήσουν εκεί.
«Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Κάθε χρόνο κανένας δεν ενδιαφέρεται να διορθώσει αυτή την εικόνα που παρουσιάζεται πάνω στην ακτή. Ένα χάος, βρωμιά απερίγραπτη, δεν μπορείς να περάσεις. Πολλές φορές, όταν ο αέρας είναι ανάποδος, δεν μπορείς ούτε να αναπνεύσεις» λέει κάτοικος, που ζει από το 2015 στην περιοχή.
«Το πιο δυσάρεστο και θλιβερό από όλα είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται να δει από πού προέρχεται αυτό, τι γίνεται, γιατί λιμνάζει εδώ και να το διορθώσει. Είναι σαν να μην μας υπολογίζουν. Και είναι πολύ θλιβερό αυτό, είναι κρίμα, γιατί η Σαρωνίδα είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Μπορείς να κάνεις πολύ ευχάριστες διακοπές, έρχεται πολύς κόσμος, έρχονται από την Αθήνα. Δυσάρεστο πάρα πολύ» προσθέτει.
Οι κάτοικοι τονίζουν πως έχουν θέσει το ζήτημα στη δημοτική Αρχή πολλές φορές, τόσο πρόσφατα όσο και στο παρελθόν, όμως δεν έχουν βρει ανταπόκριση.
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στη Γερμανία με νεοναζί που καταδικάστηκε, έγινε τρανς και μπορεί να εκτίσει ποινή σε γυναικεία φυλακή
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, που παρουσιάζει το Orange Press, στην «καρδιά» της παραλίας εκβάλλει ένα «ποτάμι» γεμάτο σκουπίδια, ακαθαρσίες και υλικά αδιευκρίνιστης προέλευσης, δίπλα σε λουόμενους - μεταξύ τους και πολλά παιδιά - που καθημερινά επιλέγουν να κολυμπήσουν εκεί.
«Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Κάθε χρόνο κανένας δεν ενδιαφέρεται να διορθώσει αυτή την εικόνα που παρουσιάζεται πάνω στην ακτή. Ένα χάος, βρωμιά απερίγραπτη, δεν μπορείς να περάσεις. Πολλές φορές, όταν ο αέρας είναι ανάποδος, δεν μπορείς ούτε να αναπνεύσεις» λέει κάτοικος, που ζει από το 2015 στην περιοχή.
«Το πιο δυσάρεστο και θλιβερό από όλα είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται να δει από πού προέρχεται αυτό, τι γίνεται, γιατί λιμνάζει εδώ και να το διορθώσει. Είναι σαν να μην μας υπολογίζουν. Και είναι πολύ θλιβερό αυτό, είναι κρίμα, γιατί η Σαρωνίδα είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Μπορείς να κάνεις πολύ ευχάριστες διακοπές, έρχεται πολύς κόσμος, έρχονται από την Αθήνα. Δυσάρεστο πάρα πολύ» προσθέτει.
Οι κάτοικοι τονίζουν πως έχουν θέσει το ζήτημα στη δημοτική Αρχή πολλές φορές, τόσο πρόσφατα όσο και στο παρελθόν, όμως δεν έχουν βρει ανταπόκριση.
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στη Γερμανία με νεοναζί που καταδικάστηκε, έγινε τρανς και μπορεί να εκτίσει ποινή σε γυναικεία φυλακή
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα