Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Ιδιώτες γιατροί στο ΕΣΥ: Ποιες θα είναι οι αμοιβές τους για επεμβάσεις και παθολογικά περιστατικά
Ιδιώτες γιατροί στο ΕΣΥ: Ποιες θα είναι οι αμοιβές τους για επεμβάσεις και παθολογικά περιστατικά
Αναλόγως τη βαρύτητα του χειρουργείου ή του παθολογικού περιστατικού που χρειάζεται νοσηλεία καθορίζεται η αμοιβή του ιδιώτη γιατρού από τον ασθενή, μέσω του νοσοκομείου
Ένα πλήρες «άνοιγμα» του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) επιδιώκει το Υπουργείο Υγείας, με απώτερο σκοπό του την αύξηση του διαθέσιμου ιατρικού προσωπικού που εργάζεται στο δημόσιο τομέα, την αντιμετώπιση των ελλείψεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Με νέα απόφαση, δίνεται το «πράσινο φως» σε ιδιώτες γιατρούς που επιθυμούν να διενεργούν χειρουργεία στο ΕΣΥ ή να πραγματοποιούν επισκέψεις στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων.
Μέχρι σήμερα αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει, παρά μόνο σε συγκεκριμένες δομές με διαπιστωμένες ελλείψεις συγκεκριμένων ιατρικών ειδικοτήτων είναι δυνατή η πρόσληψη ιδιωτών γιατρών με «μπλοκάκι». Έχει προηγηθεί, ωστόσο, η ακριβώς αντίστροφη ρύθμιση που αφορά στους γιατρούς του ΕΣΥ οι οποίοι μπορούν να περνούν τις … πόρτες των δημόσιων νοσοκομείων και να έχουν ιδιωτικό ιατρείο ή να εργάζονται – υπό προϋποθέσεις – στον ιδιωτικό τομέα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με νέα απόφαση, δίνεται το «πράσινο φως» σε ιδιώτες γιατρούς που επιθυμούν να διενεργούν χειρουργεία στο ΕΣΥ ή να πραγματοποιούν επισκέψεις στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων.
Μέχρι σήμερα αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει, παρά μόνο σε συγκεκριμένες δομές με διαπιστωμένες ελλείψεις συγκεκριμένων ιατρικών ειδικοτήτων είναι δυνατή η πρόσληψη ιδιωτών γιατρών με «μπλοκάκι». Έχει προηγηθεί, ωστόσο, η ακριβώς αντίστροφη ρύθμιση που αφορά στους γιατρούς του ΕΣΥ οι οποίοι μπορούν να περνούν τις … πόρτες των δημόσιων νοσοκομείων και να έχουν ιδιωτικό ιατρείο ή να εργάζονται – υπό προϋποθέσεις – στον ιδιωτικό τομέα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα