Νεκρός 55χρονος στην Αμμουδάρα Ηρακλείου - Εντοπίστηκε αναίσθητος στη θάλασσα
Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί και ιατροδικαστική εξέταση
Αναίσθητος στη θάλασσα εντοπίστηκε ένας 55χρονος στην Αμμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης.
Άμεσα στο σημείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και παροχή πρώτων βοηθειών. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
