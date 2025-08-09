Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
38χρονος Έλληνας υποχρέωνε ανήλικη στη Βουλγαρία να κακοποιεί σεξουαλικά την αδελφή της
Είχε αποσπάσει σεξουαλικό υλικό και από την ανήλική - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παιδική πορνογραφία
Αποτροπιασμό προκαλούν οι πράξεις ενός 38χρονου ελληνικής υπηκοότητας, σε βάρος ανήλικης που διαμένει στη Βουλγαρία και της μικρότερης αδελφής της, μέσω διαδικτύου, οι οποίες αποκαλύφθηκαν μέσω της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και σχηματίστηκε σε βάρος του από την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων.
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. από τις Αρχές της Βουλγαρίας και των ΗΠΑ, μέσω του Τμήματος Europol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας αναφορικά με διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων από χρήστη του διαδικτύου.
Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος χρήστης, σε επικοινωνία που είχε με ανήλικη, κάτοικο Βουλγαρίας, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τεχνικές χειραγώγησης και ασκώντας ψυχολογική βία, για να προκαλέσει τον φόβο στο κορίτσι, του απέσπασε σεξουαλικό υλικό στο οποίο εμφανίζεται η ίδια, ενώ την εξανάγκασε να κακοποιήσει σεξουαλικά την επίσης ανήλικη αδερφή της.
Από τις αστυνομικές έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 38χρονου, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά και τρεις σκληροί δίσκοι.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στο αρμόδιο τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση.
