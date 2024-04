ΕΟΦ: Επικίνδυνα προϊόντα μελιού για ενίσχυση της λίμπιντο διακινούνται στο Διαδίκτυο

Miel Soudan original, VitaferLErkexin ultimate bex boosterLa Luz Honey For HerLa LUZ Honey For HimPower52 Royal Jelly for HimETUMAX Royal Honey VIPSUWEN dogal butik urunlerSeltat Epemedyumlu macun bitkisel KarisimTHEMRA Epimedymlu MacumEtumaxMiel Soudan, Jaguar PowerRoyal Honey VIPBlack Horse Vital Honey (2)Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων και σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το Διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.