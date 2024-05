Gwyneth Paltrow, η βασίλισσα του wellness

Τα γεύματα της αλυσίδας εστιατορίων take-out στο Λος Αντζελες είναι από τα ελάχιστα προϊόντα με την ετικέτα Goop που δεν έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων παρά μόνο αποθεωτικές κριτικές

Από έτοιμα πιάτα μέχρι καλλυντικά, η Γκουίνεθ Πάλτροου κατάφερε να μεταμορφώσει το healthy εγχείρημα που ξεκίνησε από το τίποτα με το όνομα Goop σε μια χρυσοφόρα επιχείρηση

Το περιβόητο αρωματικό κερί «This smells like my vagina», αξίας περίπου 80 ευρώ, έχει αποσυρθεί πλέον από το goop.com

έστειλε το πρώτο της newsletter από την κουζίνα του σπιτιού της, το 2008, λίγοι μιλούσαν για kombucha και vinyasa flow στο πάρκο. Είχε ξεσπάσει η χρηματοπιστωτική κρίση και το wellness αφορούσε ελάχιστο κόσμο - μοντέλα, διασημότητες, δασκάλους γιόγκα . Σήμερα, σύμφωνα με το Global Wellness Institute, ο κλάδος της ευεξίας αποφέρει έσοδα τρισεκατομμυρίων δολαρίων και μετά την πανδημία σημειώνει αύξηση 12% ετησίως - το δε Goop, που έστησε η Πάλτροου από το τίποτα, έχει θεριέψει και έχει γίνει ολόκληρη βιομηχανία., αναμφίβολα, διασκεδαστική. Mπορεί το κερί « This Smells Like My Vagina » που σκανδάλισε το Ιντερνετ να μην κυκλοφορεί πια, όμως υπάρχει το συμπλήρωμα διατροφής «High School Genes», που υπόσχεται επανάκτηση του τούρμπο μεταβολισμού που είχαμε στο λύκειο, επίχρυσες χειροπέδες και δονητές που φοριούνται και στον λαιμό σαν κόσμημα, state-of-the-art συσκευές για βεντούζες και yoga mat στρωμένα με αμέθυστους και τουρμαλίνες.Yπάρχουν ρούχα του G. Label by Goop -wide leg παντελόνια και turtleneck από κασμίρι- που μοιάζουν σαν να ράφτηκαν πάνω στην Αμερικανίδα σταρ, βίντεο όπου η ίδια ετοιμάζει τόσο εύκολα ορεκτικά -τσιπς με χαβιάρι και sour cream- ώστε αστειεύεται ότι «θα έπρεπε να απολυθεί από τη fake εκπομπή μαγειρικής της» και πολύ υλικό για διάβασμα, από οδηγίες για το πώς να οργανώσεις ένα σέξι cocktail party χωρίς αλκοόλ μέχρι άρθρα για την ινομυαλγία , όπως είχε αναφέρει η Πάλτροου σε ομιλία της στο Xάρβαρντ , βρίσκεται η επιθυμία της να μαθαίνει και να προτείνει τα καλύτερα. Στην Ιταλία, στα γυρίσματα του «Tαλαντούχου Κύριου Ρίπλεϊ», ρωτούσε το συνεργείο πού θα βρει το καλύτερο παγωτό, και στο Λονδίνο, όταν γύριζε τον «Eρωτευμένο Σαίξπηρ», ζητούσε συμβουλές για το πού θα πιει τον καλύτερο καφέ. Το Goop, στα πρώτα βήματά του, δεν ήταν παρά ένα e-mail με προτάσεις που έστελνε σε φίλους.Λίγο καιρό αργότερα, σε ένα πάρτυ στο Λονδίνο , γνώρισε την επιχειρηματία και επενδύτρια Τζουλιέτ ντε Μπομπινί, η οποία την παρότρυνε να αρχίσει να σκέφτεται πώς να κερδίσει χρήματα. To όνομα Goop επιλέχθηκε επειδή κάποιος της είπε ότι όλες οι επιτυχημένες online εταιρείες έχουν διπλό «o» στον τίτλο τους. Στην αρχή, το εγχείρημα απευθυνόταν μόνο σε όσους θαύμαζαν το ιδιότυπο lifestyle της Πάλτροου. Ηταν «ένα portal στη ζωή της», είχε γράψει το «USA Today».Σταδιακά διευρύνθηκε σε εταιρεία ενδυμάτων (G. Label by Goop) και καλλυντικών (good.clean.goop), έγινε podcast («Τhe goop Podcast»), κρουαζιέρα (goop at Sea) και συνέδριο (Ιn goop Health). Πρόσφατα, η Πάλτροου έγινε συνέταιρος και στην εφαρμογή διαλογισμού Moments of Space - η διαφορά του από τα υπόλοιπα apps είναι ότι πρεσβεύει τον διαλογισμό με ανοιχτά μάτια, «κάτι που μπορείς να κάνεις ακόμα και στο λεωφορείο», όπως λέει η ίδια στο site του.με Οσκαρ ηθοποιός μιλά για το lifestyle της ξεσπά θύελλα. Πέρυσι, σε ένα απόσπασμα του podcast «The Art of Being Well» αποκάλυψε τη wellness ρουτίνα της: καφές, ζωμός, άσκηση, υπέρυθρη σάουνα και λαχανικά για δείπνο στο πλαίσιο της paleo διατροφής. «Ακούγεται σαν προετοιμασία για κολονοσκόπηση», έγραψε κάποιος - ήταν ένα από τα χιλιάδες ειρωνικά σχόλια.Ατάκες της όπως το αξέχαστο «θα προτιμούσα να καπνίσω κρακ παρά να φάω τυρί σε σπρέι» σόκαραν θαυμαστές και δημιούργησαν εχθρούς. Από το 2014, που το Goop πήρε τη σημερινή μορφή του, βρετανικά και αμερικανικά MME δεν σταματούσαν να γράφουν για την παραπληροφόρηση και τις επικίνδυνες συμβουλές που μοίραζε το site στο πλαίσιο μιας εναλλακτικής προσέγγισης της υγείας - καθαρισμός αιδοίου με ατμό, τσίμπημα μέλισσας, detox με κατσικίσιο γάλα. Οσο για τη σειρά ντοκιμαντέρ «The Goop Lab» (2020), την οποία το «New Yorker» χαρακτήρισε «εκφραστικό διαφημιστικό περιεχόμενο», εκνεύρισε ακόμα και τον εκτελεστικό διευθυντή του ΝΗS, ο οποίος μίλησε για «fake news, κομπογιαννίτες και τσαρλατάνους».και μη όμως, το Goop απέκτησε ένα μεγάλο πιστό κοινό που είτε έψαχνε απαντήσεις που δεν μπορούσε να του δώσει η mainstream Ιατρική, είτε κυνηγούσε την ευεξία σε συνέδρια όπου προσφέρονται αρχαίοι σπόροι, σύριγγες με CBD και μαθήματα acroyoga, είτε απλώς χαλάρωνε χαζεύοντας τα smart σχοινάκια που μετρούν τα πηδήματα. Η αξία της εταιρείας εκτιμάται στα 250 εκατ. δολάρια και ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας της οφείλεται στο «Goop Κitchen», την αλυσίδα πέντε εστιατορίων take-out στο Λος Αντζελες που «προπορεύεται στο κίνημα του καθαρού φαγητού».Το πρώτο ghost kitchen εστιατόριο άνοιξε στη Σάντα Μόνικα τον Μάρτιο του 2021 και η σαλάτα του με καπνιστό σολομό, αυγό 7 λεπτών και watermelon ραπανάκι έκανε ακόμα και τους haters να σωπάσουν. Από το ψητό κουνουπίδι με κουρκουμά της rotisserie μέχρι την πίτσα με πατάτα, δεντρολίβανο και κονφί σκόρδου που βγαίνει από τον φούρνο, διαφημίζουν ότι οι πρώτες ύλες τους είναι φρέσκες και τα ντρέσινγκ στις σαλάτες απαλλαγμένα από γλουτένη και συντηρητικά. Η σεφ Κιμ Φλορέσκα έχει έρθει από το διάσημο «Per Se» και οι τιμές είναι λογικές για Λος Αντζελες. Οπως σχολιάζει το περιοδικό «Air Mail», «για πρώτη φορά στην ιστορία του Goop ένα εγχείρημα δεν έχει προκαλέσει θυμό παρά μόνο παραγγελίες».; Καταρχάς ότι, σε αντίθεση με τα περισσότερα celebrity brands, η Πάλτροου φαίνεται να χρησιμοποιεί και να απολαμβάνει αληθινά ό,τι πουλάει. Δεύτερον, η προσέγγιση του Goop είναι ολιστική, καλύπτοντας ανάγκες για σώμα και πνεύμα: οι επισκέπτες του μπορούν να αγοράσουν μόδα, sex toys και κιλίμια, να βρουν tips για spring cleaning, να κάνουν ένα δεκάλεπτο πρόγραμμα εκγύμνασης χεριών, να μάθουν τα πάντα για τα φασόλια, να ακούσουν μια συζήτηση με έναν διαλογιστή. Και όπως έγραφε και ο τίτλος ενός άρθρου στον «Guardian»: «Αφήστε ήσυχη την Γκουίνεθ Πάλτροου! Το site της μου δίνει χαρά!».