Κώστας Κωστής: Όποιος λεγόταν αριστερός δεν θέλει να λέγεται πλέον

Σκηνή 2: «Αποφεύγουμε να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα»

Σκηνή 3: Λίγοι άνθρωποι θα έμπαιναν στην πολιτική

Σκηνή 4: «Δεν μπορείς να αγνοείς τους πολίτες σου»

Σκηνή 5: «Ο Μητσοτάκης μιλάει σαν σοσιαλδημοκράτης»

Σκηνή 6: Οι ομάδες που μπλοκάρουν τις μεταρρυθμίσεις

Σκηνή 7: «Η συνεργασία τους με τον Καμμένο τούς διέλυσε»

Επίλογος: «Βλέπω μια διολίσθηση προς πιο αυταρχικά καθεστώτα»

«Απολύτως. Δεν υπάρχει άλλο κίνητρο. Και δεν θα με έπειθαν αν μου έλεγαν ότι έχουν ιδεολογικές διαφορές».«Ναι, μπορούμε. Η διάκρισηείναι μια διάκριση που έχει ιστορική διάρκεια. Διαμορφώθηκε με τη Γαλλική Επανάσταση. Για πρώτη φορά τότε εντοπίζονται αυτές οι διαιρετικές τομές ανάμεσα στη Δεξιά και την Αριστερά. Είναι πολύ λογικό ότι, όπως εμφανίστηκε ιστορικά κάτι, κάποτε εξαντλείται. Κάτι άλλο θα πάρει τη θέση του. Αυτό θα έπρεπε να το είχαν σκεφτεί οι ίδιοι, μια και πολύ συχνά επικαλούνται την Ιστορία. Νομίζω όμως ότι δεν το λαμβάνουν υπόψη τους. Τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά. Η Δεξιά αυτή τη στιγμή, η, είναι σε θέση να πει τα ίδια πράγματα τα οποία έλεγε κάποτε η Αριστερά και με συγκροτημένο, ρεαλιστικό λόγο. Ενώ η Αριστερά δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο από το να αναμασά γενικότητες, οι οποίες δεν συγκροτούν στην ουσία ένα πολιτικό πρόγραμμα. Ποιο είναι το πολιτικό πρόγραμμα του, του.; Προσπαθούν να διαμορφώσουν κάτι, αλλά δεν με πείθουν ότι είναι σε θέση να πουν κάτι καινούριο, που να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα και στα σημερινά μεγάλα προβλήματα αυτής της χώρας. Ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και αποφεύγουμε να τα λύσουμε».«Αυτό είναι σαφές και μόνο από το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι της φυλλορροούν. Αυτό το ξέρει ο κόσμος και νομίζω το ξέρουν και οι ίδιοι. Για να φτιάξεις έναν πολιτικό λόγο συγκροτημένο, θα πρέπει να έχεις μια διαμορφωμένη άποψη για το τι συμβαίνει στον κόσμο αυτό, παγκοσμίως και εγχωρίως. Νομίζω ότι οι ίδιοι δουλεύουν με διανοητικά εργαλεία τα οποία είναι εντελώς, μα εντελώς ξεπερασμένα. Ή, για να πάω στην περίπτωση του, πιστεύουν ότι με επικοινωνιακά τρικ και επικοινωνιακές συμπεριφορές θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη δημοσκοπική πτώση του κόμματός τους».«Φαίνεται πως όχι. Η Αριστερά σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη πέφτει, η σοσιαλδημοκρατία επίσης μειώνεται. Ακόμα και στις περιπτώσεις που είναι πολύ πιο σοβαρή, όπως στη Γερμανία, δεν έχει συγκεκριμένες προτάσεις που να τη διαφοροποιούν από τους Χριστιανοδημοκράτες».«Οχι απαραίτητα. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, έτσι όπως είναι ο κόσμος όπου ζούμε, οι επιλογές δεν είναι πολλές. Το θέμα είναι πόσο ικανός είσαι να δεις τι είναι εκείνο που συμφέρει τη χώρα σου και να μπορέσεις να το εφαρμόσεις. Τι είναι εκείνο που θα αυξήσει την ευημερία των πολιτών. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουμε ένα τρομερό δημόσιο χρέος. Αυτό σημαίνει ότι εμείς οι δύο περάσαμε πολύ ωραία, αλλά τα παιδιά μας θα πρέπει να το πληρώσουν αυτό. Και αυτό θα έχει κόστος στη δικιά τους ευημερία. Τι μου λέει ηγι’ αυτό το θέμα; Δεν λέει. Εχουμε έναστο οποίο οι εργαζόμενοι δεν απολαμβάνουν αυτά που θα έπρεπε να απολαμβάνουν. Ετσι πρέπει να συντηρούν ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο είναι άδικο και μακροπρόθεσμα τροφοδοτεί το δημόσιο χρέος. Εχουμε αυτή τη στιγμή 1,2 εργαζομένους να δουλεύουν για έναν ασφαλισμένο, ενώ θα έπρεπε να έχουμε πέντε εργαζομένους για έναν ασφαλισμένο. Και αυτό θα επιβαρύνει τις επόμενες γενιές. Ποιες είναι οι απαντήσεις; Δεν δίνει κανείς απάντηση σε αυτά. Είναι θέματα που αποφεύγουν. Εχουμε ένα τρομακτικά. Το ξέρουν όλοι, όλες οι μελέτες μάς το δείχνουν. Ποιες είναι οι προτάσεις γιαπου κάνουν; Στην Ελλάδα πάνω από τα 30.000 ευρώ πληρώνεις φόρο 45%. Στην Αμερική αυτό είναι πάνω από τα 180.000 ή τα 200.000 δολάρια. Στην Ελβετία είναι κάτι αντίστοιχο. Είμαστε με τόσο άδικο σύστημα, και από την άλλη υποστηρίζουμε ότι δεν θα πρέπει να πληρώνουν φόρο τα μερίσματα ή να πληρώνουν λίγο φόρο, δήθεν για να γίνουν επενδύσεις. Δεν είναι αυτός ο λόγος».«Θα μπορούσε να ελεγχθεί η. Το μαύρο χρήμα υπάρχει εδώ, υπάρχει και σε άλλες χώρες».«Είναι υποχρεωμένος να έχει συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη γιατί είναι στην κυβέρνηση. Και έχει το πλεονέκτημα ότι δεν έχει αντιπάλους».«Γιατί οι αντίπαλοί του, κάτι που θα γοητεύσει τον ψηφοφόρο. Σκέψου επίσης ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης δεν εκπροσωπεί το 41% του εκλογικού σώματος, αλλά μάλλον το 20%-22%, γιατί είχαμε τεράστια ποσοστά αποχής».«Δεν πιστεύει ότι το πολιτικό σύστημα μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν. Κι εγώ αυτό το θεωρώ πολύ επικίνδυνο. Δημιουργεί, ανθρώπους που έρχονται από το τίποτα. Γιατί; Γιατί ο κόσμος ελπίζει ότι ο άνθρωπος αυτός θα είναι κάτι διαφορετικό, θα προσφέρει το κάτι που λείπει. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο από αριστερά, και να γελάμε. Μπορεί να συμβεί και από τα δεξιά, και να είναι πολύ πιο επώδυνο».«Ναι, τώρα έχει ξεφτίσει. Αυτή τη στιγμή ποιο είναι το όραμα; Υπάρχει όραμα; Εγώ θα έλεγα ότι ο άνθρωπος επιδιώκει να έχει μια αξιοπρεπή ζωή, και από κει και πέρα το ζητούμενο είναι πώς θα βρεθεί σε μια κοινωνία η οποία θα μιλάεικαι θα τους τηρεί αυτούς τους όρους - έχει σημασία. Δεν μπορείς να λες ότι ο στόχος είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και να αγνοείς εντυπωσιακά τους πολίτες σου. Ή να αποφεύγεις να λύσεις τα προβλήματα εκείνα τα οποία θα αποτελέσουν σημαντικό μηχανισμό στο να προωθηθεί η κοινωνική δικαιοσύνη. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, την εκπαίδευση. Πάντα μου κάνει τρομερή εντύπωση το συγκρότημα της, δεν ξέρω αν το έχεις επισκεφτεί ποτέ. Αυτό εμένα μου μοιάζει πιο πολύ με φυλακή παρά με σχολείο. Για βάλε αυτά τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν σε αυτό το σχολείο και βλέπουν στην τηλεόραση ή οπουδήποτε αλλού ειδυλλιακές συνθήκες, σχολεία καταπληκτικά, πράγματα τα οποία ουδέποτε μπορεί να φανταστούν ότι θα πλησιάσουν. Πώς θα αντιδράσουν; Θα είναι αρνητές αυτού του κόσμου, καταστροφείς αυτού του κόσμου. Γιατί δεν πιστεύουν, π.χ., ότι υπάρχει μια, μια και μιλάμε για την Αριστερά».«Αυτή τη στιγμή κανέναν, είναι ένα πιόνι στο πολιτικό παιχνίδι, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η λογική της Αριστεράς - Δεξιάς. Υπάρχει μια λογική η οποία μπορεί να έχει φορείς, κόμματα - κάποτε λέγαμε συστημικά και αντισυστημικά, πολύ συχνά χρησιμοποιείται η έκφραση “νατιβιστικά - μη νατιβιστικά”, δηλαδή κόμματα τα οποία στο εσωτερικό της χώρας απευθύνονται αποκλειστικά στους πολίτες και δεν θέλουν ξένους, δεν θέλουν αλλαγές οι οποίες θα ανοίξουν τη χώρα προς το εξωτερικό. Αυτά μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε, αλλά η λογική της Αριστεράς - Δεξιάς, κατά τη γνώμη μου, είναι τελείως ξεπερασμένη».. «Ναι, υπάρχει μια σύγκλιση και μια αναδιανομή των ρόλων. Αλλά όχι στη βάση της. Η Αριστερά πάντα μιλούσε για προοδευτικές δυνάμεις. Τι σημαίνει αυτό σήμερα; Προσπαθεί να αγκιστρωθεί σε έναν συμβολισμό μιας εποχής τελείως ξεπερασμένης».-Υπάρχει ομοιογένεια στους ψηφοφόρους της Αριστεράς; «Η, και όχι μόνο αυτή, βρίσκεται σε μία αντίφαση υποστηρίζοντας τις διάφορες ταυτότητες-ομάδες, είτε είναι θρησκευτικές μειονότητες, είτε κοινωνικές, είτε μειονότητες φύλου, είτε οτιδήποτε άλλο. Διευκολύνει μια πολυδιάσπαση της κοινωνίας, που σε τελική ανάλυση υποσκάπτει τη δυναμική της. Και στην Αμερική αυτή τη στιγμή το Δημοκρατικό Κόμμα, που λειτουργεί με έναν αντίστοιχο τρόπο, έχει το μεγάλο πρόβλημα πώς θα συμβιβάσει τις επιμέρους ομάδες σε ένα ενιαίο εθνικό πλαίσιο».«Γιατί δεν γίνεται. Γιατί υπάρχουν τρομερές αντιθέσεις μεταξύ τους».«Ακριβώς. Την ίδια στιγμή, το, έχοντας μια αντίθετη πολιτική, συσπειρώνει πληθυσμούς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα από αυτή τη λογική της πολυδιάσπασης της κοινωνίας λόγω των επιμέρους ομάδων δημιουργείται μια κατάτμηση του πολιτικού σώματος, η οποία λειτουργεί αρνητικά για την Αριστερά, για τον χώρο των μη Ρεπουμπλικανών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γι’ αυτό δεν μπορούν να βρουν ηγέτη, για παράδειγμα, οι. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα στην Αμερική, το κουβεντιάζουν πάρα πολύ συχνά. Ο λόγος για τον οποίο ο Μπάιντεν είναι πρόεδρος και δεν βρίσκουν εναλλακτική λύση είναι γιατί είναι κάποιος που μπορεί να συνδυάζει αυτά».«Στην Ελλάδα υπάρχει ένα αντίστοιχο φαινόμενο το οποίο προσπάθησε να το αξιοποιήσει κατά κύριο λόγο ο, και σε ελάχιστη έκταση οι υπόλοιποι. Τώρα σ’ αυτό το παιχνίδι μπαίνει και η. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξει αυτό».-Θες να πεις ότι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη αφαιρεί συνεχώς επιχειρήματα από την Αριστερά. «Ο Μητσοτάκης, αν διαβάσεις τους λόγους του, θα διαπιστώσεις ότι μιλάει σαν σοσιαλδημοκράτης. Δεν μιλάει σαν ένας δεξιός παλαιάς κοπής, είναι ένας σοσιαλδημοκράτης. Δεν λέω για τις πολιτικές του. Ο λόγος του, οι ομιλίες του είναι καθαρά αυτού του χαρακτήρα. Και αυτή τη στιγμή φέρνει το θέμα του γάμου των ομόφυλων, και εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα έχει διαρροές, τι συνέπειες θα έχει για τη Νέα Δημοκρατία το συγκεκριμένο θέμα».«Ηδη βλέπεις ότι είναι κάποια στελέχη του κόμματος που διαφωνούν και δηλώνουν ανοιχτά ότι δεν θα το ψηφίσουν».«Μα δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα να παραμένει στα αιτήματα που είχε πριν από 40 χρόνια. Οι πολιτικές συνθήκες άλλαξαν, οι κοινωνικές συνθήκες άλλαξαν. Η Αριστερά κάποτε μιλούσε, για την εργασία. Η εργασία έχει αλλάξει. Είναι άλλο πράγμα αυτή τη στιγμή».«Είναι άλλο πράγμα οι εργαζόμενοι. Εξαρτάται τι εργαζόμενοι είναι. Και αυτή τη στιγμή έχεις εργαζομένους στην Ελλάδα που ναι μεν είναι χαμηλά αμειβόμενοι, αλλά είναι τελείως διαφορετικών προδιαγραφών από αυτές του 1975. Αυτό δεν πρέπει να το πάρεις υπόψη σου ως Αριστερά, να προσαρμόσεις τα δεδομένα; Η κρίση του 2008 μας έδειξε ότι στην Ελλάδα επικράτησαν κάποιες ομάδες συμφερόντων, οι οποίες επί της ουσίας μπλόκαραν εντελώς τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να μπορεί η χώρα να προχωρήσει προς τα εμπρός».«Οι δικαστές. Πρώτοι και καλύτεροι. Και μάλισταείναι από τις κρισιμότερες που θα έπρεπε να γίνουν. Δεύτερον, οι εκπαιδευτικοί. Τιπου να είναι σοβαρές και να αλλάζουν τα δεδομένα; Θα μπορούσαμε να πάρουμε όλους τους επαγγελματικούς τομείς».«Για την ακρίβεια, εγώ πιστεύω ότι είναι συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες αρνούνται τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις. Οι, για παράδειγμα, που αντιδρούν τώρα στο Φορολογικό. Aν ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την ποιότητα του επαγγέλματός τους, θα φρόντιζαν να μειωθεί η προσφορά δικηγόρων. In the long run, αυτό είναι το πρόβλημα».«Οταν έχεις νομικές σχολές οι οποίες βγάζουν συνέχεια δικηγόρους, θα υπάρξει κορεσμός κάποια στιγμή. Λογικό δεν είναι; Γιατί δεν μειώνεις τις σχολές, γιατί δεν μειώνεις τους δικηγόρους που μπαίνουν στο επάγγελμα;».«Γιατί, το κράτος πρέπει να τους εξασφαλίσει δουλειά ως δικηγόρους;».«Μπήκαν εκεί, ξέρανε τις συνθήκες. Οταν μπαίνεις στη Νομική δεν έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις μετά;».«Πας στη Νομική, και μάλιστα με πολύ μεγάλους βαθμούς, και μετά απαιτείς να υπάρχει η απαραίτητη επαγγελματική ύλη για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Για να σου εξασφαλίσει το κράτος αυτή την ύλη και να μην τα τσουγκρίσει μαζί σου, κάνει τη ζωή δύσκολη σε όλους τους υπόλοιπους Ελληνες».«Οχι, σε καμία περίπτωση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μικρή μερίδα ανθρώπων οι οποίοι υποστηρίζουν ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, ακόμα κι αν είναι αόριστο, και οι υπόλοιποι που μπορεί μεν να καταλαβαίνουν τη σημασία ενός μεταρρυθμιστικού προγράμματος, αλλά δεν θέλουν να ξεβολευτούν, ή να τους ακουμπήσει κανείς, ή να επωμιστούν το κόστος αυτού του μεταρρυθμιστικού προγράμματος.. Πλην, όμως, είναι πολύ συντηρητική».«Στις πολιτικές επιλογές τους, στις αντιδράσεις τους. Δες τι λένε για τη φορολογική μεταρρύθμιση».«Οείναι πολύ πιο προοδευτικός, θα έλεγα, από τοκαι από την Αριστερά. Ακούγεται προκλητικό όπως το λέω, αλλά στο κάτω-κάτω αυτός ακολουθεί μια πολιτική. Κάποια σημεία της εγώ τα συμμερίζομαι, κάποια άλλα δεν τα συμμερίζομαι καθόλου. Αλλά έχει μια πολιτική άποψη και την προωθεί. Οι άλλοι δεν έχουν πολιτική άποψη. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι “11”, εγώ τους βάζω όλους μαζί».«Μια κατάρα, όπως είπα, για το ποιος είναι ο καλύτερος προφήτης του Θεού στον κόσμο αυτό. Αλλά σκέψου ότι η Αριστερά άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα από τη στιγμή που πήρε την εξουσία, γιατί δεν ήταν σε θέση να τη χειριστεί αυτή την εξουσία».«Οχι, κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν, με την έννοια που την ξέραμε εμείς την Αριστερά. Είναι μια ομάδα η οποία επεδίωξε την εξουσία και φάνηκε πολύ τυχερή να την καταλάβει, χωρίς να έχει έστω και το ηθικό έρεισμα για να μπορεί να λέγεται Αριστερά. Και αν επιμένω σ’ αυτό, είναι λόγω της, αποκλειστικά και μόνο για την εξουσία. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που τους διέλυσε ως πολιτική παράταξη».«Εχεις σχετικά άδικο. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν οι απόψεις, αλλά είναι πλέον τόσες πολλές που είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις τις δημιουργικές από τις άλλες».«Εντάξει, μέσα σε είκοσι ημέρες δεν γράφεις, με το συμπάθιο. Αλλά δεν έχει και σημασία αυτό το πράμα. Υπάρχει διεθνώς μια πολύ πλούσια βιβλιογραφία».«Στην Ελλάδα οεμφανίστηκε με καθυστέρηση σε σχέση με το τι συμβαίνει με αντίστοιχα φαινόμενα στο εξωτερικό. Δηλαδή, ακόμα και ο Τραμπ τι είναι; Ενα δημιούργημα των Μέσων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και σήμερα ένας διανοούμενος θα επηρεάσει με τις ικανότητές του στο Facebook, στο Instagram, σε όλες τις πλατφόρμες».«Δεν ξέρω, αλλά φοβάμαι ότι η δημοκρατία θα αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες προκλήσεις και προβλήματα σύντομα. Υφίσταται ήττες αυτή τη στιγμή. Στην. Τι θα συμβεί στην Αμερική αν οεπικρατήσει; Στην Αργεντινή το είδαμε. Ο Μαδούρο είναι στη Βενεζουέλα και προσπαθεί να κάνει πόλεμο αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα δεν εξομαλύνονται με τον τρόπο που θα θέλαμε. Βλέπω μια διολίσθηση προς πιο αυταρχικές κυβερνήσεις και καθεστώτα».Και φεύγοντας κοιτώντας τον γαλάζιο αττικό ουρανό με συμβούλευσε να διαβάσω το τελευταίο βιβλίο του Μάρτιν Γουλφ, κορυφαίου αρθρογράφου των «Financial Times», με τον δυσοίωνο τίτλο «The Crisis of Democratic Capitalism» (Η κρίση του δημοκρατικού καπιταλισμού).Λες η ελληνική κοινωνία να βρίσκεται προς αναζήτηση ενός εγχώριου Ερντογάν; Μπα, εφιάλτη βλέπω!