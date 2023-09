Ο Γιάννης Λούλης στον Δανίκα: «Ο Κασσελάκης ειναι γκανιάν, ήρθε για να μείνει»

«Θα σχεδιάσει τη στρατηγική του, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να βρίσκει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του πολιτικού και του αντιπάλου του».«Για μένα είναι πρόκληση όλα αυτά κι έχω κουβεντιάσει μαζί τους. Οταν ο Τσίπρας έχασε τις εκλογές το ’19, με είχε ρωτήσει “κατά τη γνώμη σου, τι πρέπει να κάνω;”. Εγώ δεν επρόκειτο να μπλέξω μαζί του, αλλά με μεγάλη ευχαρίστηση του είπα “κοίταξε να δεις, πρέπει αυτή τη στιγμή να αλλάξεις το κόμμα σου. Δηλαδή πρέπει να φτιάξεις ένα κόμμα του οποίου η εικόνα θα ενισχύει τη δική σου, δεν θα την υπονομεύει. Θα τη φτιάχνει. Γιατί αν η εικόνα του κόμματός σου είναι κακή, θα είναι κακή και η δική σου εικόνα. Τι θα εκπέμψεις εάν είναι κακή η εικόνα του κόμματός σου;”».«Επρεπε να αλλάξει συθέμελα το κόμμα του. Και όταν λέμε συθέμελα, εννοούμε ότι η ομάδα που ήταν γύρω του και η οποία επίσης προσδιόριζε το κόμμα του έπρεπε κι αυτή να εκπέμψει μια καλή εικόνα και μια συναφή εικόνα. Δηλαδή και οι δύο, και το κόμμα του και ο ίδιος, να εμφανίσουν μια καινούρια εικόνα. Αν δεν εμφάνιζαν καινούρια εικόνα, δεν θα ανέτρεπαν αυτό που συνέβη, δηλαδή την ήττα του».«Εκείνο το οποίο έπρεπε να κάνει ο Τσίπρας τότε ήταν μια έντονη στροφή προς την Κεντροαριστερά και να φέρει ανθρώπους. Να επιδιώξει να φέρει ανθρώπους νέους, σύγχρονους, οι οποίοι να δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός τι έκανε; Κράτησε τους αριστερούς, τους συγκεκριμένους αριστερούς που ήταν γύρω του και οι οποίοι απέπνεαν αυτή τη συγκεκριμένη ιδεολογία, και έφερε δίπλα του παλαιοπασόκους, οι οποίοι ήταν τελείως ξεπερασμένοι και με τους οποίους η κοινωνία δεν έκανε κανένα κλικ, ούτε αισθανόταν τίποτα καινούριο. Τι έκανε στην ουσία ο Τσίπρας; Ηττήθηκε, η εικόνα του ήταν συγκεκριμένη, δεν την άλλαξε και πήγε μέχρι τέλους με την, ο οποίος δεν άλλαξε σε τίποτα. Και όχι μόνο δεν άλλαξε, θα σας έλεγα ότι χειροτέρεψε. Δηλαδή, στην προηγούμενή του φάση είχε και ορισμένες δικές του προσωπικές στιγμές που ήταν ενδιαφέρουσες».«Κατ’ αρχάς είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος. Αλλά αυτό το χάρισμα έπρεπε να έχει σπονδυλική στήλη, δηλαδή συγκρότηση. Ποια είναι η εικόνα που θέλεις να δείξεις; Πώς θα τη δείξεις; Ποιοι θα είναι αυτοί που θα είναι γύρω σου; Τι μηνύματα θα εκπέμψεις; Αυτά πλέον ξέρουμε και τα λύνουμε με τα περιβόητα focus groups».«Focus group σημαίνει ότι αποφασίζεις ότι θα έχεις μία ομάδα 6-7 ψηφοφόρων, τους οποίους τους έχεις επιλέξει με βάση κάποια κριτήρια».«Βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο. Εχεις έναν άνθρωπο από μια εταιρεία, την όποια εταιρεία, δεν έχει σημασία, ο οποίος τους ρωτάει. Εσύ του έχεις φτιάξει το ερωτηματολόγιο. Τι σε ενδιαφέρει να μάθεις από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός θέτει τα ερωτήματα. Εσύ τι κάνεις; Εσύ είσαι πίσω από τον καθρέφτη. Είσαι πίσω από έναν καθρέφτη, κάθεσαι σε ένα τραπέζι και παρακολουθείς. Αλλά δεν μένεις απαθής. Προκύπτουν ερωτήματα. Είναι μια αίθουσα μεγάλη. Με ένα τραπέζι. Δουλέψαμε πάρα πολύ στην Κύπρο με αυτά και το προχωρήσαμε. Και είσαι πίσω από τον καθρέφτη και το παρακολουθείς. Λοιπόν, και τι κάνεις κατά καιρούς. Δεν κάθεσαι απαθής. Προκύπτουν ερωτήματα. Στέλνεις ένα μήνυμα στην κοπέλα - συνήθως είναι γυναίκα αυτή η οποία κάνει τη συζήτηση με βάση το σχετικό ερωτηματολόγιο. Από αυτή τη συζήτηση αρχίζουν και προκύπτουν πράγματα - και προκύπτουν συνέχεια. Βρίσκεις κάτι, αλλά έχεις ένα κενό αλλού. Ψάχνεις εκεί που έχεις το κενό».«Οχι, δεν το περίμενα. Περίμενα όμως ότι θα χάσει καθαρά».«Ο Κυριάκος έχει ευνοηθεί από δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι δεν έχει ανταγωνιστές. Δεν υπάρχουν άλλοι. Η γύμνια του πολιτικού προσωπικού είναι τρομερή πλέον. Είναι γυμνά τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει διάδοχος του Κυριάκου; Αν υπάρχει, ο Δένδιας - ήδη τον έχει παραμερίσει ελαφρώς. Αλλά ακόμα και στα δύσκολα ο Κυριάκος δεν έχει αντίπαλο. Λοιπόν ο Τσίπρας, που είχε ένα χάρισμα, είχε αρχίσει να το χάνει και δεν είχε κάτι για να το αναπληρώσει. Ηταν γοητευτικός, ήταν συμπαθητικός, αλλά δεν είχε αυτό που είχε ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος ήταν συγκροτημένος. Τις πρώτες του εκλογές ο Κυριάκος τις κέρδισε διότι ο Τσίπρας δεν πήγαινε καλά. Είχε έρθει η ώρα του Κυριάκου. Εκανε όμως το εξής: τη δούλεψε αυτή την εικόνα, συνεχώς τη βελτίωνε. Δηλαδή, τους πρώτους 5-6 μήνες το καταλάβαινες ότι είχε κάνει τα focus groups με τους Αμερικανούς και είχε βρει τον δρόμο του. Και ήταν συγκεκριμένα πράγματα. Ο Κυριάκος δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθής. Εκείνο όμως που θέλει να πετύχει, όπως ο Αναστασιάδης -δεν είναι Αναστασιάδης, ο Αναστασιάδης είναι πιο σκληρός- είναι να βγάλει μια εικόνα ότι he can solve things, μπορεί να λύσει ζητήματα. Και φαίνεται συγκροτημένος. Δηλαδή, όλες του οι κινήσεις πάντα είναι συγκροτημένες. Στην εποχή των Τεμπών, ας πούμε, του φύγανε πράγματα, όπως εκείνη η πρώτη κουβέντα που είπε, αλλά τα διορθώνει μετά. Και τα διορθώνει διότι ο τρόπος που λειτουργεί είναι σύγχρονος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λειτουργούσε έτσι».«Δεν μπορώ να πω ότι έχω 100% εικόνα Κασσελάκη. Εχω εικόνα, με την έννοια του να συγκρίνουμε τον Κασσελάκη με οποιονδήποτε άλλον στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά και γι’ αυτό περίμενα, για να δω. Την Αχτσιόγλου στην αρχή την παρουσίασαν καλύτερη απ’ ό,τι ήταν. Είναι μια συμπαθητική κοπέλα, χαμηλών τόνων, αν δεν είχε αντίπαλο τον Κασσελάκη αυτή θα έβγαινε, είναι βέβαιο. Αλλά ο Κασσελάκης έφερε έναν μικρό σεισμό. Γιατί το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα είναι ένα κουρασμένο, ρυτιδιασμένο τοπίο. Αρα αν εμφανιστεί κάποιος που έχει μια φρεσκάδα, που εμφανίζει κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουν δει μέχρι σήμερα…».«Είναι μια νέα εικόνα ο Κασσελάκης, από μόνος του. Δεν ξέρω μέχρι πού θα τον πάει αυτή η εικόνα, μέχρι τώρα τον πάει τέλεια. Είναι φρέσκος, πολύ φρέσκος, βελτιώνει τον εαυτό του, καταλαβαίνεις ότι ακόμα και τα ελληνικά του προσπαθεί να τα βελτιώσει. Μεγάλη γκάφα δεν έχει κάνει μέχρι τώρα - μια μικρή λεπτομέρεια εδώ κι εκεί, δεν έχει σημασία (σ.σ. η συνέντευξη έγινε πριν από τη δήλωση Κασσελάκη για τα Κατεχόμενα). Και επειδή υπάρχει μια κόπωση του συστήματος γενικά, τον πάει το ρεύμα. Εχει πολύ καλή προσωπική παρουσία. Δεν τον ταυτίζουν με το κόμμα του. Είναι πολύ διαφορετικός, αυτό είναι και το πλεονέκτημά του. Ο Κασσελάκης έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα απ’ ό,τι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρύβει μέσα του κάποια υπόσχεση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ της παρακμής, που βιώνουμε αυτό το διάστημα, δεν θα είναι έτσι με τον Κασσελάκη. Εγώ το πιστεύω, ότι δεν θα είναι έτσι. Δεν ξέρω πώς θα είναι και πώς θα το πάει. Για μένα είναι γκανιάν. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να τον ανταγωνιστεί. Το έχει πάει τέλεια».«Είναι μετρημένες οι κινήσεις του. Εχει μια ροπή προς την υπερβολή, αλλά δεν έχει κάνει ολέθριο λάθος. Και η απάντηση στην Αχτσιόγλου που προσπάθησε να κάνει ένα ντιμπέιτ, ότι “είμαστε και οι δύο στο ίδιο κόμμα, δεν έχουμε λόγο να κάνουμε ντιμπέιτ, ντιμπέιτ θα κάνουμε με τον αντίπαλο” ήταν μια χαρά, δεν θα μπλέξει μαζί της. Διά περιπάτου θα πάει».«Ναι, και είναι άθλος ότι το πέτυχε αυτό, γιατί υπολογίστε ότι είναι ένα κόμμα αριστερόστροφο, χωρίς σπονδυλική στήλη, δηλαδή ένας Κασσελάκης μπορεί να τα μασήσει αυτά».«Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν έχει ένα πλήρες πρόγραμμα. Αυτό είναι δεδομένο».«Μα αυτή τη στιγμή μόνο εικόνα μάς δείχνει ο Κασσελάκης. Η εικόνα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για όλους. Ο Μητσοτάκης, δηλαδή, δεν έχει δουλέψει τρομερά το ίματζ του; Τον είδα τώρα στη ΔΕΘ που του πήγαν στραβά όλα. Αλλά το ίματζ του ήταν “ψυχραιμία, θα πάμε στην Ευρώπη, θα πάρω λεφτά, εντάξει, είμαι η μόνη εγγύηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εχετε άλλον; Δεν έχετε”. Ο Κασσελάκης όμως πάει να εμφανιστεί: “Εγώ είμαι άλλος, εγώ είμαι πιο νέος, αυτός είναι παλαιοκομματικός, έχει περάσει η μπογιά του, δοκιμάστε κάτι καινούριο. Δείξτε μου εμπιστοσύνη και θα δείτε, βήμα βήμα θα σας φέρω κάτι καινούριο”. Eάν μπορέσει να παίξει την εικόνα του καινούριου, o Μητσοτάκης θα κουράσει. Kαι ίσως και ο ίδιος θα σκεφτεί στο τέλος “έκανα αυτό που έκανα, αν αυτός ο τύπος έχει ρεύμα, μπορεί να μην κατέβω απέναντι του” - λέω τώρα. Ή μπορεί να αποφασίσει να κατέβει απέναντί του. Πάντως ο Κασσελάκης αυτή τη στιγμή, επικοινωνιακά, έχει ταλέντο, δεν το συζητάμε. Ο Αναστασιάδης, που ανέφερα πριν, που βρήκε το σύνθημα, είναι παλιά καραβάνα. Ο Κασσελάκης δεν είναι παλιά καραβάνα. Αυτό είναι μειονέκτημα και πλεονέκτημα. Είναι μειονέκτημα, γιατί αν είσαι παλιά καραβάνα, σου λένε “ξέρει, ξέρει”. Αλλά αν δεν είσαι, είσαι άτρωτος, γιατί δεν έχεις κάτι που να σε επιβαρύνει. Δεν έχει τίποτα να τον επιβαρύνει ο Κασσελάκης. Και είναι εντυπωσιακή η επικοινωνία του με τον κόσμο και ο τρόπος που δείχνει τον εαυτό του. Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος που να το ’χει κάνει αυτό μέχρι τώρα».«Καλά, το ότι είναι ομοφυλόφιλος, παλιά ίσως να ενοχλούσε κάποιους. Αλλά νομίζω ότι τώρα δεν τους πολυενοχλεί, διότι φαίνεται πολύ αρρενωπός, δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Φαίνεται ότι έχει άνεση μεγάλη, έχει και εκπέμπει ηγετικότητα ασυζητητί. Απλώς αυτό που θα του ’λεγες είναι “ποτέ μη βγάλεις αλαζονεία. Σε συμπαθούν διότι δεν έχεις βγάλει μέχρι τώρα αλαζονεία. Προσέχεις να μην το κάνεις”. H αγγλική φράση που θα έλεγα είναι “he is here to stay”».«Οσαφώς είναι το παλιό, αλλά είναι και πολύ περιθωριακό. Δηλαδή, αν τον Πολάκη τον αφήσει εκεί να κάνει ό,τι κάνει, αλλά δεν μπλέξει στην κεντρική πολιτική σκηνή, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Ο Παππάς είναι πολύ καλό υλικό. Δεν έχει σημασία που τον μπλέξανε τότε με όλη εκείνη την ιστορία, αλλά από αυτούς που είχε ο Τσίπρας ήταν από τους πιο σοβαρούς. Δηλαδή, έχει μυαλό. Του είναι χρήσιμος αυτή τη στιγμή, δεν θα του κάνει ζημιά. Αντίθετα, χρειάζεται έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν. Νομίζετε ότι έχει κι αυτός ανθρώπινο υλικό; Κανένας δεν έχει πλέον. Για σκεφτείτε όλους αυτούς που έχει ο Μητσοτάκης. Ο οποίος, παρεμπιπτόντως, πρέπει να παθαίνει σοκ αυτό το τελευταίο διάστημα με αυτά που του συμβαίνουν, μία με τον έναν, μία με τον άλλον. Δεν έχει νόημα να λέω ονόματα τώρα, τα ξέρουμε. Το υλικό που έχουν τα κόμματα είναι πάρα πολύ κακό πια. Δεν ανανεώνεται. Και γιατί δεν ανανεώνεται; Διότι ποιος πάει να γίνει πολιτικός; Ποιος πάει να μπλέξει με την πολιτική, αν βρει άλλη διέξοδο; Ακόμα και στην Αμερική: ο Μπάιντεν έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, αλλά ο ίδιος είναι… λες “πώς θα πάνε με αυτόν”. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Κασσελάκης -εάν δεν καβαλήσει το καλάμι, υπάρχει ένας κίνδυνος να συμβεί αυτό, αλλά θα το δούμε στην πορεία- ήρθε για να μείνει».«Οχι, και να σας πω κάτι; Στη φάση αυτή της ζωής μου, επαγγελματικά δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Τώρα αν με φωνάξει αυτός ή οποιοσδήποτε άλλος να κάνουμε μια κουβέντα, θα την κάνω. Μέχρι εκεί».«Θυμάστε εκείνο το βράδυ, που όλοι ξέραμε ότι θα χάσουν, σχεδόν κανένας δεν εμφανιζόταν στην τηλεόραση και η Αχτσιόγλου είχε το θάρρος, βγήκε, έδωσε μια αίσθηση ότι είναι κάπως καλύτερη από τους άλλους. Και νομίζω ότι πιθανώς να είναι. Ηταν και το στοίχημα “γυναίκα”, καλό στοίχημα, να είναι κάτι καινούριο. Ξεκίνησε με ανθρώπους που είναι γύρω της -δεν θα πω ονόματα- οι οποίοι δεν κάνουν, δηλαδή είναι σύμβουλοι επικοινωνίας και δεν έχουν ιδέα από επικοινωνία. Το να είσαι πανεπιστημιακός ή κάτι τέτοιο δεν είναι εγγύηση ότι κάνεις γι’ αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, πήρε ανθρώπους γύρω της οι οποίοι δεν την ξέρουν καθόλου τη δουλειά και είχαν και μια μεγάλη έπαρση κάποια στιγμή, διότι νόμιζαν ότι αυτή θα κυριαρχούσε».«Δεν μπορεί να κυριαρχήσει απέναντι στον Κασσελάκη. Ηταν σαν ένα σενάριο ταινίας, όπου έβλεπες την εξέλιξη δύο προσωπικοτήτων. Εβλεπες πώς εξελισσόταν γοργά ο Κασσελάκης και κέρδιζε, και η Αχτσιόγλου όλο πήγαινε πίσω. Είχε ανθρώπους γύρω της που δεν ήταν οι καλύτεροι δυνατοί και οι οποίοι δεν θα της έφτιαχναν εικόνα καινούρια.«Ο Κασσελάκης αυτή τη στιγμή σχεδόν είναι ο ίδιος, όλα. Και καλά κάνει αυτή τη στιγμή. Αλλά πρέπει να φτιάξει μια ομάδα. Ο Παππάς θα του είναι χρήσιμος. Ο Παππάς είναι έξυπνος άνθρωπος, μια χαρά είναι με βάση το υλικό που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το υλικό των κομμάτων. Ο Παππάς είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν. Εγώ θα έλεγα ιδανικός. Δηλαδή, αν διάλεγε κάποιον, μια χαρά να διαλέξει τον Παππά».«Αυτό είναι δύσκολο να το πούμε. Νομίζω ότι θα προσέξει πάρα πολύ να μην πάει στα άκρα. Δεν θα πάει στα άκρα, είναι στη φύση του. Δεν έχει δείξει μέχρι τώρα ότι έχει καβαλήσει το καλάμι».«Θα ακολουθήσει μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική που θα την πει κεντροαριστερή και θα είναι περίπου του ενδιάμεσου, του περιβόητου μεσαίου χώρου».«Κατά μία έννοια, ναι».«Στην πράξη, κανένας δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να σπρώξει τα πράγματα στα άκρα. Ούτε ο Μητσοτάκης θα πάει να γίνει νεοφιλελεύθερος, ούτε ο άλλος θα πάει να γίνει αριστερός».«Θα είναι κοντά, αφού και οι δύο διεκδικούν τον μεσαίο χώρο».«Σωστά».«Δεν θα του δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Αν θέλει να ξεφορτωθεί κάποιους, μπορεί να τους ξεφορτωθεί».«Αν φύγει, αυτός θα πει μέσα του “με γεια της με χαρά της”».«Εγώ νομίζω ότι ο Κασσελάκης δεν θα επιδιώξει να φύγει η Αχτσιόγλου. Ας είναι μέσα κι ας γκρινιάζει. Εάν πάρει την ομάδα της και φύγει, θα είναι επιλογή δική της και θα είναι καταστροφική για την ίδια. Εάν σας ρωτήσουν εσάς ποια είναι η εικόνα της Αχτσιόγλου, τι θα πείτε; Θα πειτε ότι είναι μια γυναίκα πράγματι συμπαθητική κ.τ.λ. Θα πεις ότι είναι ηγετική; Οχι βέβαια. Θα πεις ότι σε έχει εντυπωσιάσει σε κάτι; Δεν έχει εντυπωσιάσει. Ο Κασσελάκης και βέβαια έχει εντυπωσιάσει. Ο Κασσελάκης είναι εντύπωση! Είναι ζώσα πραγματικότητα επικοινωνίας, είναι εκεί, τη βλέπεις. Η Αχτσιόγλου δεν το ’χει αυτό».«Κοιτάξτε, ο Ευκλείδης έχει τελειώσει το άλλο πανεπιστήμιο, το ανταγωνιστικό προς αυτό που έχω τελειώσει εγώ, την Οξφόρδη. Αλλά είναι και αιθεροβάμων. Ο καλός τους οικονομολόγος στην προηγούμενη φάση ήταν ο Χουλιαράκης, αυτός έκανε όλη τη δουλειά, είναι πάρα πολύ καλός. Αυτό θα έπρεπε να είναι ο Ευκλείδης, αλλά δεν είναι. Δεν έχουν νόημα αυτοί. Τώρα μπαίνουμε στη φάση ενός καινούριου αρχηγού, ο οποίος έχει μια πολύ καινούρια εικόνα. Αυτό πρέπει να καταγράψουμε. Δεν έχουμε ζήσει καινούρια εικόνα σε αυτή τη φάση. Καινούρια εικόνα ζήσαμε -αν και αυτός έκανε τεράστιες προσαρμογές- με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ξεκίνησε με μια τελείως αριστερόστροφη πολιτική, πήγε μετά στο Κέντρο και όταν κέρδισε τις εκλογές σχεδόν πήγαινε και από τα δεξιά μερικές φορές. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε ένα σκηνικό με δύο δυνατούς αρχηγούς. Δεν ξέρω τι θα κάνουν μέσα στο κόμμα τους, δεν ξέρω ποιος θα φθαρεί περισσότερο από τον άλλον - θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις τους. Οσο πιο καλά θα πηγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο θα φθείρεται η Νέα Δημοκρατία - και αντίστροφα. Αλλά δεν θα κάνει μεγάλα λάθη ο Κασσελάκης, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει λάθος σοβαρό».«Οχι, κι εγώ αν ήμουν σύμβουλός του, θα του έλεγα να μη δώσει συνέντευξη, δεν έχει λόγο».«Δεν μπορώ να κάνω τέτοια πρόβλεψη, θα ήταν σούπερ αλαζονικό και ανεύθυνο από μέρους μου, δεν έχω ιδέα. Αλλά, από την άλλη μεριά, θέλω να πω ότι είναι από τα καινούρια πράγματα που έχουν εμφανιστεί».«Αρα θα έχουμε έναν ανταγωνισμό δύο ανθρώπων που έχουν πλεονεκτήματα. Ο ένας τα έχει δείξει - αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει αδυναμίες και δεν έχει κάνει λάθη. Οποιος άλλωστε πάει να δώσει λύσεις θα κάνει και λάθη. Αλλά και ο Κασσελάκης δεν πρόκειται να κάνει μεγάλα λάθη. Είναι πάρα πολύ έξυπνος».«Δεν θα πρέπει να εφησυχάζει».«Ουου, περίπατος, ευκολάκι που λένε»!Καθώς έφευγα μου είπε «ο Χριστόφιας του ΑΚΕΛ κέρδισε επειδή έκανε ό,τι ακριβώς του είπα, αλλά μετά δεν μου ξαναμίλησε»!