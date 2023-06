Ο Στάθης Καλύβας στον Δανίκα: Ο κόσμος πλέον δεν κοιτά Aριστερά ή Δεξιά, επιλέγει τον αξιόπιστο

Κλείσιμο

Το τέλος και η αρχή. Το τέλος αυτής της πολύμηνης. Και η αρχή μιας νέας, κυβερνητικής τετραετίας. Κάπου εκεί στο «κενό», κάθισα, και μέσα μου αράδιασα ονόματα αρμόδια να τοποθετηθούν και να συνοψίσουν την ουσία των κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων. Ολα αυτά που από σήμερα αφήνουμε πίσω μας και όλα τ’ άλλα τα επερχόμενα, τα αναγκαία και τόσο ζωτικά.Και τελικά, μετά από σκέψη κατέληξα στο όνομα. Ενα πρόσωπο που, εκτός όλων των άλλων, θα ταίριαζε μορφολογικά να παίξει δεύτερους ρόλους σε αιρετικές και σαρκαστικές ιστορίες των αδελφών Κοέν και του Κουέντιν Ταραντίνο.Οι απόψεις του, αποτυπωμένες σε πλήθος εκδόσεων, έχουν ανάψει φωτιές διαφωνιών και αντιπαραθέσεων. Μερικές φορές πολεμικών. Το βιογραφικό του ατελείωτο. Εν συντομία λοιπόν. Ανάμεσα σε τόσα άλλα:Με έδρα Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ από το 2003 μέχρι το 2017, όπου καθοδηγούσε το ερευνητικό πρόγραμμα «Τάξη, σύγκρουση και βία» (Order, conflict and violence). Αυτός ο πυρήνας των ερευνών του. Εχει διδάξει στα πανεπιστήμια Νέας Υόρκης, Οχάιο, Σικάγο. Επισκέπτης καθηγητής σε πολλά αμερικανικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Συγγραφέας του έργου «Τάξη, σύγκρουση και βία», εκδόσεις Cambridge. Οπως και του έργου «The Logic of Violence in Civil War» (H λογική της βίας στον εμφύλιο πόλεμο), από τις ίδιες εκδόσεις.Πριν από τέσσερα χρόνια διορίστηκε καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στην έδρα Gladstone του Κολεγίου All Souls της Οξφόρδης. Εξακολουθεί να ερευνά τις παγκόσμιες τάσεις στην πολιτική βία και τους εμφυλίους πολέμους. Στα ελληνικά κυκλοφορούν κάμποσα δικά του πονήματα, με θέματα όπως «Ανορθόδοξοι πόλεμοι», «Καταστροφές και θρίαμβοι - Οι 7 κύκλοι της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας».Η κουβέντα έγινε σε φιλικό στέκι, δηλαδή εκτός γραφείου. Εντελώς casual ντυμένος, όπως κάθε σύγχρονος καθηγητής αμερικανικών πανεπιστημίων. Και φυσικά η πρώτη ερώτηση είχε να κάνει με τη δική του εκτίμηση γι’ αυτό το «έπος» προεκλογικών αναμετρήσεων. Τι αφήνουμε πίσω και τι παίρνουμε μαζί μας για το άμεσο μέλλον.«Πρόκειται για το τέλος μιας εποχής και το ξεκίνημα μιας άλλης».«Είναι η εποχή της κρίσης. Ξεκίνησε το 2008, αλλά μπορεί να το δει κανείς, ενδεχομένως, και σε μεγαλύτερο βάθος. Και να πει ότι μετά το 2004 υπάρχει μια κατάσταση παρακμής. Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται πολύ χαρακτηριστικά είναι το γεγονός ότι ενώ κάνουμε τους, ενώ πετυχαίνουν, πάνω σε αυτό δεν μπορούμε να χτίσουμε τίποτα και αφήνουμε και καταρρέουν όλα τα έργα. Είναι πολύ ενδεικτικό μιας έντονης παρακμής. Η κοινωνία και το κράτος δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την προίκα. Και μετά έρχεται η κρίση, τα γκρεμίζει όλα, τα διαλύει όλα. Και μετά το ’15 ξεκινάμε δειλά-δειλά να σηκώνουμε το κεφάλι. Στις εκλογές του 2019 δημιουργείται αυτή η αίσθηση της αναμονής, ότι μπορεί να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Κολλάει με την πανδημία, κολλάει και με την ουκρανική κρίση. Και έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά που συσσωρεύτηκαν την προηγούμενη περίοδο βγαίνουν με έναν θετικό τρόπο τώρα. Ετσι ερμηνεύω εγώ το αποτέλεσμα των εκλογών. Ετσι ερμηνεύω το γεγονός ότι ο κόσμος -και πολύς κόσμος που δεν είναι δεξιός- ψήφισε Νέα Δημοκρατία, και πάρα πολύς κόσμος που είχε στηρίξει τοντον εγκαταλείπει γιατί δεν θέλει πια αυτή την καταστροφολογία, τη μαυρίλα, το ότι δεν υπάρχει ελπίδα».