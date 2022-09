Νέα διαδικτυακή απάτη: Τα θύματα κατέβαλαν 62 ευρώ την ώρα για να περάσουν σε... άλλη πραγματικότητα

Κλείσιμο

Στα δίχτυα μιας νέας διαδικτυακής απάτης έχουν πέσει χρήστες που έχασαν χρόνο και χρήμα πιστεύοντας σεκαι ανεδαφικές υποσχέσεις. Η υπόθεση που απασχολεί αυτή τη φορά την ιντερνετική κοινότητα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες των τελευταίων μηνών.Πρόκειται για ένα «σίριαλ» μεη οποία καλλιεργούσε την πεποίθηση στο κοινό ότι μεθα μπορούσε να κερδίσειΚαλούσε, δε, τον κόσμο να μεταφέρεται νοερά σε μια άλλη πραγματικότητα και με τη φαντασία να αισθάνεται ότι, κυρίως με μεγαλύτερη οικονομική άνεση.Η συμβουλευτική μεκαι ειδικούς στον χώρο, προωθούσε τις υπηρεσίες της μέσω του Facebook για να αλιεύσει υποψήφια θύματα. Όπως προκύπτει από αναρτήσεις στο Facebook, το οξύμωρο είναι ότικαι της ευμάρειαςτην ώρα στον «ειδικό».Τα ποσά έφευγαν από πλήθος χρηστών απλώς και μόνο για να ξεφεύγουν απόύστερα από την είσοδο σε μια ζώνη ψευδαισθήσεων. Η απάτη έφτανε σε τέτοιο σημείο που πελάτες θεωρούσαν ότι ξαφνικά καιΥπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες το Διαδίκτυο είχε απασχολήσει η διαδικτυακή πυραμίδα Wind Media.Η Wind Media υποσχόταν ότι θα παρείχε έξτρα εισόδημα στους χρήστες που θα έκαναν «like», σε συγκεκριμένες διαφημίσεις,βιντεάκια και ιστορίες που ανεβαίνουν στα social media. Για να γίνει κάποιος μέλος της Wind Media έδινε ένα ποσό εγγραφής, το οποίο θα αποσβενόταν από τα έσοδα που θα προσέφερε η Wind Media στο μέλος της, σε διάστημα μικρότερο του μηνός.Η πυραμίδα, ανάλογα με το «πακέτο» που επέλεγε το μέλος, που ονομαζόταν VIP (Very Important Person), δηλαδή πολύ σημαντικό πρόσωπο, τον πλήρωνε, ανά like, δηλαδή συνολικό ημερήσιο κέρδος από 1,5€ έως 138€,, ανάλογα με το ποσό της εγγραφής.Ο εγγεγραμμένος χρήστης έβλεπε αναρτήσεις και βίντεο, έκανε like στις αναρτήσεις και στα βίντεο, και έκανε εγγραφή σαν ακόλουθος στις αναρτήσεις ή στα βίντεο για να τα ακολουθεί. Στη συνέχεια, έπρεπε να κάνει screenshot στην οθόνη του και να στείλει τη φωτογραφία στη Wind Media,. Στη συνέχεια, κάθε νέο μέλος που θα προσκαλούσε ο κάθε εγγεγραμμένος VIΡ χρήστης θα λάμβανε 15% προμήθεια επί των κερδών του νέου χρήστη.Οι άνθρωποι της Wind Media καλούσαν τα νέα VIP μέλη να εγγραφούν, να μετατρέψουν τα ευρώ τους σε crypto Tether, να τα καταθέσουν στη Wind Media και να περιμένουν, μέσω του USDT Wallet και της Binance.«Δεν θα βρεις ούτε έναν που να μην έβγαλε κασέρι απ' αυτό, ψάξε το μπρο»,. Στην ιστοσελίδα της, που πλέον είναι ανενεργή, η Wind Media ανέφερε ότι ιδρύθηκε το 2020 με έδρα τη Σιγκαπούρη.Η ελληνική Wind Media εκτιμάται ότι είχε πάνω από 10.000 μέλη που αγόρασαν τα πακέτα της. Όσοι έφερναν νέα μέλη στην εταιρεία είχαν υπέρ τους μια προμήθεια της τάξης του 15%, ένα κλασικό «τυράκι» για το στήσιμο μιας πυραμίδας. Π, οι υπεύθυνοι της Wind Media κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλα ποσά από τα εξαπατημένα μέλη τους.