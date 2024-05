Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Τέσσερα πρόσωπα, η Λιντιά, η φίλη της η Σαλομέ, ένα μωρό με το όνομα Εσμέ και ο Μίλος, κάποιος Σέρβος πρόσφυγας που ζει και εργάζεται στη Γαλλία κάπου στη Νορμανδία. Η Λιντιά είναι μαία, περικυκλωμένη από πλήθος νεογέννητων πλασμάτων, άνευ προσωπικής ζωής, εντελώς μοναχική και κατά βάθος, χωρίς να το δείχνει ταραγμένη. Όταν αποφασίσει το μωρό να απαγάγει τότε η κόλαση την περιμένει—οπωσδήποτε!

Επαρχιακή πόλη Βουλγαρίας με πειθαρχημένη, αξιοπρεπέστατη χήρα, καθηγήτρια, που ενώ προσπαθεί να βρει χρήματα για την ταφή του αγαπημένου της, κάποιοι επιτήδειοι απατεώνες τα αρπάζουν όλα κι εκείνη στη συνέχεια ενσωματώνεται στην παρανομία—υπόδειγμα μινιμαλιστικού ρεαλισμού

All time classic. Δηλαδή τα γυρίσματα έγιναν το 2010, η παραγωγή είναι μεικτή Πολωνίας και Σουηδίας, ο τόπος η Φλάνδρα, η χρονολογία κάπου το 1564 και το στόρι σχετικά με τον ζωγράφο Πίτερ Μπρίγκελ η Μπρέγκελ και τον πίνακά του «Ο Χριστός φέρων τον Σταυρό»--Εξαιρετική αισθητική και καλές ερμηνείες. Μόνο για «παλιομοδίτες»

Τρία βράδια οργιαστικής μουσικής «τελετουργίας» με άφθονα στοιχεία υποκριτικής δεξιοτεχνίας, κυρίως από τον θρυλικό Ντέιβιντ Μπερν των «Talking Heads». Όλα αυτά έλαβαν χώρα στο Pantages Theater (Χόλιγουντ) προς το τέλος εκείνου του αλησμόνητου Δεκεμβρίου του 1983. Το αποτέλεσμα; H σπουδαιότερη κινηματογραφημένη συναυλία όλων των εποχών—χάρμα!

Εξαιρετική μικρογραφία γενοκτονίας ιθαγενών από τους Ισπανούς κατακτητές. Ο Δον Χοσέ Μενέντεζ, μεγαλοτσιφλικάς της περιοχής μισθώνει ομάδα εκτελεστών με προορισμό να «καθαρίσουν» την περιοχή από Ιθαγενείς—Η φωτογραφία τα λέει όλα

Η τέχνη απλότητας και λιτότητας. Οπου καθαριστής δημόσιων τουαλετών στο Τόκιο, ανακαλύπτει την εσωτερική του γαλήνη με τα ελάχιστα—εξαιρετικό!

Επίδειξη σκηνοθετικής, φαντασμαγορικής ανωτερότητας. Τι συμβαίνει; Ο Πολ Ατρείδης-φυσικά αναφορά στην αρχαία μυθολογία- πολεμά για να πάρει εκδίκηση από όσους συνωμότησαν να καταστρέψουν την οικογένειά του. Όμως πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στον έρωτα της ζωής του και το πεπρωμένο του ορατού σύμπαντος. Από το ποταμιαίο μυθιστόρημα του Φρανκ Χέρμπερτ –χάρμα ιδέσθαι

Φαντασία με πραγματικότητα ένα γοητευτικό και σπαρακτικό μείγμα. Οπου μια νύχτα σε ένα σχεδόν άδειο ουρανοξύστη στο σύγχρονο Λονδίνο, ο Ανταμ συναντά τυχαία έναν μυστηριώδη γείτονα. Και καθώς η σχέση τους εξελίσσεται, ο Ανταμ κατακλύζεται από μνήμες του παρελθόντος και βρίσκεται να επιστρέφει στην επαρχιακή πόλη όπου μεγάλωσε και στο σπίτι της παιδικής του ηλικίας, όπου μοιάζει να ζουν ακόμα οι γονείς του όπως ακριβώς τη μέρα που σκοτώθηκαν, πριν από 30 χρόνια--top

Η μεγάλη ανατριχίλα όπου η πολυμελής οικογένεια του μακελάρη Ρούντολφ Ες, διοικητή του Αουσβιτς απολαμβάνει ζωή χαρισάμενη, δίπλας ακριβώς από τα κρεματόρια που μετέτρεπαν σε στάχτες εκατομμύρια Εβραίους—σχεδόν αριστούργημα!

Ιστορία καρδιάς με κρυφά αισθήματα. Και οι δύο από Κορέα, όμως εκείνη στη Νέα Υόρκη, εκείνος στη Σεούλ, αμφότεροι νοσταλγούν τα μαθητικά θρανία, τα χρόνια της αθωότητας—θα το ξαναδώ



Τι από τα δύο είναι, δολοφονία η αυτοκτονία; Κάπως έτσι η σύζυγος καταλήγει στο δικαστήριο ως βασική ένοχη για το φόνο. Και κάπως έτσι, μέσω της διαδικασίας, βγαίνουν στη φόρα όλα. Σκηνές από ένα τελειωμένο γάμο—αν έχετε υπομονή θα συναντηθείτε με αξονικό τομογράφο χαρακτήρων και σχέσεων

Best film of this week. Πριν από δώδεκα χρόνια ο Αρτι με τον Πάτρικ κολλητοί σαν Σιαμαίοι. Μαζί στο τένις. Μαζί στη διασκέδαση. Μαζί και στο ίδιο δωμάτιο. Η ομοφυλόφιλη λατρεία έρπει σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Ωσπου πέφτουν πάνω στις τενιστικές ορμές της Τάσι. Ωσπου την βλέπουν και την θαυμάζουν να ταπεινώνει κάθε παίκτρια που τα βάζει μαζί της. Ωσπου εκείνη τους χειρίζεται σαν όργανά της—Woman on top!

Στην αρχή αισθάνεσαι άβολα και αμήχανα. Όμως όποιος αντέξει πάνω σε μια υπολανθάνουσα γοητεία θα πέσει. Το στόρι με άξονα Αγγλο αρχαιολόγο κάπου στην Ιταλία. Εκείνος, μετά την φυλακή ψάχνει την χαμένη του αγάπη, τη Μπενιαμίνα. Οι άλλοι, ένα τσούρμο με την ονομασία Τομπαρόλι σκαλίζουν και λεηλατούν ετρουσκικούς τάφους—αυστηρά μόνο για απαιτητικούς

Δυο μοναχικά και φαινομενικά αταίριαστα πλάσματα συναντιούνται τυχαία μια νύχτα στο Ελσίνκι και προσπαθούν να βρουν τον απόλυτο έρωτα της ζωής τους κόντρα σε μία καταιγίδα κακοτυχίας—η επιτομή της τρυφρότητας

Ιστορία τρόμου των Unboxholics. Με τρία ατού: ατμόσφαιρα, ηχοληψία και μουσικό μοτίβο. Κατά τα άλλα άσε καλύτερα. Όλα συμβαίνουν σε εξοχική κατοικία μέσα στο δάσος όταν μυστηριώδης θηλυκή ύπαρξη ανοίγει την πόρτα και πέφτει πάνω στον ιδιοκτήτη, έναν ογκώδη τύπο που βουρλίζεται από τις τύψεις του για τον θάνατο του παιδιού του. Και μετά;--Ούτε που με νοιάζει!

Κάτι σαν προφητεία. Δηλαδή οι ΗΠΑ σε κατάσταση εμφυλιοπολεμικής σύρραξης. Από τη μια ο αυταρχισμός του πλανητάρχη και από την άλλη οι αποσχιστές δηλαδή δυνάμεις της λεγόμενης Δυτικής συμμαχίας. Κάπου εκεί, στον αλληλοσπαραγμό και το επαναλαμβανόμενο killing, τέσσερις δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ, παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για μια φωτογραφία. Ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει;--προφητικό;

Ο Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον προσεγγίζει την κόλαση αυτής της λευκής Μπίλι Χάλοντει, δηλαδή της Ειμι Γουάινχαους με όρους συμβατικούς και με κλιμακώσεις επίπεδους και ρηχούς. Τι να περιμένει κανείς από τον άνθρωπο που σκηνοθέτησε «πενήντα αποχρώσεις του γκρι»;--Τι μένει; Η φιλότιμη προσπάθεια της πρωταγωνίστριας Μαρίσα Αμπέλα!

Δύο ποντικάκια εισχωρούν στην κιβωτό του Νώε και η περιπέτεια αρχίζει—μόνο για νήπια

Στο απομακρυσμένο μεξικανικό χωριό Ελ Έκο στο Μεξικό τα παιδιά φροντίζουν τα πρόβατα και τους μεγαλύτερους, ενώ ο παγετός και η ξηρασία τιμωρούν τη γη, μαθαίνουν να κατανοούν τον θάνατο, την ασθένεια και την αγάπη—αδικαιολόγητα μεγάλου μήκους

Το πασίγνωστο Animation με ήρωα τον Πο, τον γνωστό Δράκο Πολεμιστή να καλείται από τη μοίρα να χαλαρώσει λιγάκι. Πιο συγκεκριμένα, έχει έρθει η ώρα να αναλάβει τον ρόλο του πνευματικού ηγέτη στην Κοιλάδα της Ειρ. Από τις πολεμικές τέχνες στο Ζεν!-κατώτερο από τα προηγούμενα

Φυσικά πρόκειται για αναμετρήσεις επικών, αλλά «χάρτινων» διαστάσεων. Τα οπτικά εφέ κόβουν και ράβουν. Και φυσικά όπως λέει και ο τίτλος ο γιγαντιαίος Γκοτζίλα παρέα με τον επίσης τερατόμορφο Κινγκ Κονγκ τα κάνουν όλα ρημαδιό-ποπ κορν για πιτσιρίκια

Η Χρυσή Αρκτος του φεστιβάλ Βερολίνου 2023. Το Adamant μια πλωτή κατασκευή που βρίσκεται στον Σηκουάνα στην καρδιά του Παρισιού, καλωσορίζει ενήλικες που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, προσφέροντας το είδος φροντίδας που τους γειώνει και τους βοηθά να αναρρώσουν--κουραστικό

Περί ανδρικής ομοφυλοφιλίας. Όμως φλύαρη η σκηνοθεσία και άνθρακας το μυστικό στο φινάλε. Όλα συμβαίνουν κάπου στη Γαλλία, την δεκαετία του ογδόντα. Ανάμεσα σε δύο τελειόφοιτους μαθητές. Πολλά χρόνια αργότερα, ο ένας εξ αυτών συγγραφέας επιστρέφει στη γενέτειρά του, το Κονιάκ, εκεί όπου εφευρέθηκε το πασίγνωστο ποτό. Ο άλλος έχει μετακομίσει κάπου στην Ισπανία. Ελα όμως που ξαφνικά εμφανίζεται ο γιος του φίλου του. Και έλα που οι αναμνήσεις τον πλημμυρίζουν και τον στοιχειώνουν-- Ανακύκλωση, μπερδέματα και φτου από την αρχή!

Συμμορία απάγει 12χρονη μπαλαρίνα, κόρη μιας ισχυρής φιγούρας του υποκόσμου, ζητώντας λύτρα αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Ελα όμως που οι απαγωγείς αρχίζουν να λιγοστεύουν, ένας ένας, και ανακαλύπτουν ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι με ένα κάθε άλλο παρά φυσιολογικό μικρό κορίτσι--μακριά

Το έλα να δεις! Ο θεός των φαντασμάτων ξυπνάει και όλα πάγο τα κάνει. Κάπως έτσι η ομάδα των Ghostbusters ορμάει και την ανθρωπότητα από τον πάγο σώζει--Με μια λέξη: χυλός

Διάσημος παρουσιαστής που προσφάτως οι δείκτες τηλεθέασης πέφτουν χωρίς επιστροφή, επινοεί και σκηνοθετεί ζωντανή συνάντηση με ένα μέντιουμ, καθώς και με μια μικρή που έχει καταληφθεί από τον διάβολο. Ουστ!

Περίπου ιστορία τρόμου. Περίπου ταινία. Περίπου ερμηνείες. Περίπου το τίποτα. Δηλαδή o Καλέμπ μοναχικός και αποκομμένος από φίλους και οικογένεια, με αδυναμία στα εξωτικά ζώα, φέρνει στο διαμέρισμα του μια δηλητηριώδη αράχνη η οποία μετατρέπει την πολυκατοικία σε νεκροταφείο!-- μόνος τρόπος επιβίωσης των θεατών η….έξοδος!Επανακυκλοφορία του εικαστικού αριστουργήματος που γυρίστηκε το 1969 με σκηνοθέτη τον καταραμένο του σοβιετικού καθεστώτος Σεργκέι Παρατζάνοφ. Η ταινία πραγματεύεται τη ζωή και το έργο του Αρμένιου ποιητή Αρουθίν Σαγιαντίν (1712-1795), γνωστού με το παρατσούκλι Σάγιατ Νόβα, που σημαίνει «ο βασιλιάς του τραγουδιού». Μια σειρά από συμβολικές εικόνες, που αφορούν την αρμενική κληρονομιά – που ήταν άλλωστε και η κληρονομιά του ίδιου του σκηνοθέτη—Ζωγραφική και Ποίηση μαζί