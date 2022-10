Στέλιος Παρλιάρος: Η Μελίνα αγαπούσε τις τάρτες του, η Αλίκη έσπαγε για χάρη του τη δίαιτά της

Κλείσιμο

Αν η καριέρα ενός επαγγελματία κρίνεται από τη διάρκειά της, τότε αυτό το στοίχημα ο Στέλιος Παρλιάρος το έχει κερδίσει για τα καλά. Εδώ και 40 χρόνια μυεί το κοινό της Ελλάδας στην υψηλή ζαχαροπλαστική, είτε μέσα από τις εκπομπές και τα περιοδικά, είτε με τα ονειρεμένα γλυκά που προσφέρει το κατάστημά του στο Κολωνάκι.Η συνάντηση μαζί του είναι πάντα πολύ ευχάριστη καθώς γνωριζόμαστε χρόνια. Θυμόμαστε τα παλιά και αναφερόμαστε με νοσταλγία στο ξεκίνημά του. «Είμαι παιδί της Κωνσταντινούπολης. Εχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι όπου η μαμά και η γιαγιά μαγείρευαν όλη την ημέρα. Μικρός χωνόμουν στις κουζίνες για να ανακαλύπτω τα μυστικά της δημιουργίας. Ηταν σαν την “Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων” ή σαν την αγαπημένη ταινία “ Πολίτικη κουζίνα ”», περιγράφει. Με τον ερχομό του στην Ελλάδα ο Στέλιος Παρλιάρος εργάζεται στο φημισμένο ζαχαροπλαστείο της εποχής «Παπασπύρου» κι αργότερα στο ξενοδοχείο «Hilton», που ομολογεί ότι υπήρξε το μεγαλύτερο σχολείο της ζωής του.Το ταλέντο και η δίψα του για να δημιουργήσει κάτι δικό του τον ωθούν να ανοίξει στην οδό Σέκερη, στο Κολωνάκι, το πιο ασυνήθιστο για την εποχή αλλά και καλαίσθητο ζαχαροπλαστείο: οι βιτρίνες και η διακόσμηση παρέπεμπαν περισσότερο σε κομψότατη μπουτίκ παρά σε κατάστημα πώλησης γλυκισμάτων. «Ολο αυτό ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας με φίλους μου. Τους άρεσε που ήθελα να δημιουργήσω κάτι διαφορετικό και καθένας τους μου έδινε και από μια ιδέα. Τα ροζ κουτιά στα οποία έμπαιναν τα γλυκά ήταν μια ιδέα του διάσημου make up artist Δημήτρη Ζουρντού, ενώ το logo το είχε δημιουργήσει η Σίλια Μπαχάουερ, η εγγονή της μεγάλης πιανίστριας».Μέσα σε χρόνο dt το νέο γαλλικού τύπου ζαχαροπλαστείο της Αθήνας γίνεται talk of the town και τα γλυκά του Παρλιάρου το απόλυτο must. Διασημότητες και μη συνωστίζονται για μια δημιουργία του και ο ίδιος κερδίζει στην εκτίμηση του κόσμου τη θέση που έχει για τις γαλλόφωνες χώρες ο Αλέν Ντικάς. «Η Μελίνα Μερκούρη λάτρευε τις τάρτες με φρούτα. Η Ζωή Λάσκαρη έγινε φίλη μου. Της έφτιαχνα γλυκά για όλες τις οικογενειακές γιορτές και αργότερα επισκεπτόμασταν μαζί τα μοναστήρια. Για τον επιχειρηματία Γιώργο Αγγελόπουλο έφτιαξα την τούρτα του γάμου του αλλά και της βάφτισης του παιδιού του. Θυμάμαι επίσης την ημέρα που μου τηλεφώνησαν από το γραφείο του Μίνωα Κυριακού ώστε να παραγγείλουν την τούρτα για τον γάμο του με τη Μαρί. Ηταν ένα δύσκολο γλυκό, οπότε αναγκάστηκα να πάω στο σπίτι τους στην Εκάλη για να το φτιάξω επιτόπου, λίγες ώρες πριν τη δεξίωση», λέει καθώς αναφέρεται σε κάποιες αξέχαστες στιγμές από τα 40 χρόνια πορείας του.Εκτός από τα χαρούμενα περιστατικά, ωστόσο, υπήρχαν και τα ευτράπελα. «Κάποτε μου παράγγειλαν μια πολυώροφη τούρτα που έπρεπε να πάει στη Γλυφάδα. Βρισκόμουν στο ξεκίνημα της καριέρας μου, τότε δεν υπήρχαν ακόμη οι ευκολίες με τη ζαχαρόπαστα κ.λπ. που υπάρχουν σήμερα κι έτσι τη δημιούργησα με ένα ειδικό γλάσο. Ωσπου να κατέβω από το κέντρο της Αθήνας στα νότια προάστια, η γαμήλια τούρτα άρχισε να καταρρέει. Μου ήρθε κάτι σαν τρέλα! Ηταν τόσο καλοπροαίρετη όμως η κυρία, που την είδε σαν έργο τέχνης και ενθουσιάστηκε. Με ξαναεπισκέφτηκε πολλά χρόνια μετά, λέγοντάς μου ότι η τούρτα ήταν μοναδική κι ότι της έφερα γούρι καθώς ο γάμος της κρατούσε ακόμη. Η επαφή με τον κόσμο, είτε δημιουργείται μέσα από τα καταστήματά μου είτε μέσω των περιοδικών και των εκπομπών, είναι κάτι που απολαμβάνω. Για έναν δημιουργό δεν υπάρχει μεγαλύτερο ντόπινγκ από την αγάπη του κόσμου. Αυτά τα 40 χρόνια την εισπράττω καθημερινά».