Ζιζέλ - Τομ Μπρέιντι: Ο έρωτας των 600 εκατομμυρίων

Ο σούπερ σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου έχει κατακτήσει πέντε φορές τον τίτλο του MVP και επτά νίκες στο Super Bowl

Στην πρώτη τους γνωριμία το 2006 η Ζιζέλ ερωτεύτηκε το χαμόγελο του μελλοντικού συζύγου της Τομ Μπρέιντι

Στα τέλη του 2020 το πανίσχυρο ζευγάρι αγόρασε αντί 17 εκατ. δολαρίων την έπαυλη Indian Creek στο Μαΐάμι

Πανηγυρισμοί με την κόρη τους Βίβιαν

Tο 500 τ.μ. διαμέρισμά τους στη Νέα Υόρκη τούς κόστισε 20 εκατ. δολάρια και διαθέτει ιδιωτική πισίνα

Εκτός από τα δύο παιδιά που απέκτησε με τη Ζιζέλ, ο αθλητής-είδωλο έχει κι έναν γιο από την πρώην σύντροφό του και ηθοποιό Μπρίτζετ Μοϊνάχαν

Με τον ιδιοκτήτη των Νew England Patriots Ρόμπερτ Κραφτ Η μέση καριέρα ενός κουόρτερμπακ φτάνει κατά μέσο όρο τα 4,5 χρόνια, ωστόσο ο Μπρέιντι ξεπέρασε την 20ετία





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το ήξερε από την πρώτη στιγμή που διασταυρώθηκαν τα βλέμματά τους. Το ένιωσε πως η συνάντησή τους δεν ήταν τυχαία, ούτε και θα αποδεικνυόταν εφήμερη ή παροδική. Η Ζιζέλ και οήταν φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον κι αυτό έγινε ηλίου φαεινότερον για την πανέμορφη Βραζιλιάνα από την πρώτη τους γνωριμία σε μια φιλική παρέα τον Δεκέμβριο του 2006.Τι θυμάται από εκείνη τη συνάντηση η 43χρονη σήμερα καλλονή που έκοψε -σοφά- λάσπη από το μόντελινγκ και τα τελευταία χρόνια έχει αφιερωθεί ψυχή τε και σώματι στο ευ ζην; Το χαμόγελό του. Ηταν το πιο όμορφο, το πιο χαρισματικό χαμόγελο που είχε δει ποτέ στη ζωή της - ακόμα περισσότερο βάρος στη δήλωσή της προσφέρει προφανώς το γεγονός ότι στις αρχές των 00s είχε υπάρξει ζευγάρι με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έναν δηλαδή αυταπόδεικτα γοητευτικό άνδρα και διαχρονικά περιζήτητο εργένη.Ο Τομ Μπρέιντι έγινε ο λόγος που η κατά τα άλλα πιστή στα ήθη και τα έθιμα του τόπου της Ζιζέλ δεν έφυγε για τη Βραζιλία τα Χριστούγεννα του 2006, αλλά έμεινε με τον σούπερ σταρ του NFL και στυλοβάτη των New England Patriots να συζητούν ώρες ατελείωτες, αφηγούμενοι ο ένας στον άλλον στιγμές από το παρελθόν τους. Αυτές οι κουβέντες λειτούργησαν ως οπλισμένο σκυρόδεμα για να θεμελιώσουν το κοινό μέλλον τους. Η συγκυρία ήταν ιδανική. Η Ζιζέλ μόλις είχε αρχίσει να πιάνει ξανά από την αρχή το νόημα της ζωής, έπειτα από μια περίοδο στην οποία είχε βρεθεί σε υπαρξιακή περιδίνηση.Είχε μόλις καταλάβει ότι ήταν άσκοπο να σκοτώνει καθημερινά τον εαυτό της - με τη διατροφή, τα εξοντωτικά ωράρια εργασίας, τις αθεράπευτες κρίσεις πανικού, το αίσθημα πως δεν χωρούσε και δεν ταίριαζε πουθενά. Εκείνος πάλι ανάρρωνε από έναν σοβαρό τραυματισμό που μπορεί να τον γονάτισε για μία αγωνιστική σεζόν, όμως δεν τον σταμάτησε. Η ναυαρχίδα του μόντελινγκ και ο αλύγιστος παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου επέλεξαν να αναγεννηθούν από τις στάχτες τους μαζί. Γλείφοντας ο ένας τις πληγές του άλλου. Δεκαπέντε χρόνια μετά φαίνεται πως κατάφεραν να τις επουλώσουν.Η ιστορία της γνωριμίας, του έρωτα και του γάμου της Ζιζέλ Μπούντχεν και του Τομ Μπρέιντι, ο οποίος παρεμπιπτόντως έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2009 στη Σάντα Μόνικα, ήρθε τις τελευταίες ημέρες ξανά στο προσκήνιο. Μόνο που οι ρόλοι του ζευγαριού έχουν πια αντιστραφεί. Η Βραζιλιάνα μοντέλα -που μέχρι το 2015 κολλούσε ένσημα σε πασαρέλες, φωτογραφήσεις και καμπάνιες- έχει σχεδόν απαρνηθεί την πολλή συνάφεια του κόσμου και έχει αφιερωθεί στην ανατροφή των δύο παιδιών που έχει αποκτήσει με τον Μπρέιντι, του 12χρονου Μπέντζαμιν και της 10χρονης Βίβιαν, ενώ εκείνος, αν και έχει διαβεί το ηλικιακό κατώφλι των 44 ετών από τον περασμένο Αύγουστο, ενσαρκώνει στον απόλυτο βαθμό το it boy του αμερικανικού ποδοσφαίρου.Και, μάλιστα, όχι γιατί πέτυχε κάποια μεταγραφή που θα του αποφέρει ουρανομήκη έσοδα, αλλά επειδή πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε πως ήρθε η στιγμή να κρεμάσει τα παπούτσια του - να μια φορά που η κλισέ φράση μπορεί να αποκτά αληθινό, κυριολεκτικό νόημα. Ο Μπρέιντι, που ξεκίνησε την καριέρα του στην αρχή του νέου millennium από τα χαμηλά -επιλέχτηκε στην 199η θέση των drafts- και έφτασε να λάβει πέντε φορές τον τίτλο του MVP και να έχει επτά νίκες στο Super Bowl στο παλμαρέ του, θεώρησε ιδανική στιγμή τη φετινή χρονιά για να αποτραβηχτεί από την ένδοξη ενεργό δράση.Με το που κυκλοφόρησε το νέο από το δίκτυο ESPN και αφού κατακάθισε ο κουρνιαχτός από τις συγκινησιακά φορτισμένες δηλώσεις τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του στα κοινωνικά δίκτυα, ξεκίνησε το μεγάλο παζάρι. Ο θεόρατος -έχει ύψος 193 εκατοστά- Καλιφορνέζος έγινε εν μια νυκτί ο απόλυτος πολύφερνος γαμπρός για την αμερικανική τηλεόραση, με τα δίκτυα να διαγκωνίζονται για να τον εντάξουν στο ρόστερ τους ως σχολιαστή. Οι πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις υπολογίζουν πως ο παλαίμαχος πια σούπερ σταρ του αθλήματος μπορεί να φέρνει στο σπίτι μέχρι και 25 εκατ. δολάρια τον χρόνο, εφόσον αποδεχτεί την πρόταση. Και γιατί άλλωστε να μην το κάνει; Θα είναι συν τοις άλλοις ένας πρώτης τάξεως τρόπος να παραμείνει κοντά στο πολυπληθές κοινό του, το οποίο έσπευσε να ψέξει τη Ζιζέλ για την απόφασή του να αποχωρήσει. Η συλλογιστική των φανατικών φιλάθλων της ομάδας λέει πως η 41χρονη μοντέλα, που ζει τα τελευταία χρόνια τη new age επιφοίτησή της, είχε καταλυτική επιρροή στην απόφαση του Μπρέιντι να σταματήσει να ιδρώνει τη φανέλα - τουλάχιστον εντός των γηπέδων.Αν πάντως εκείνη ενσάρκωσε με αξιώσεις την αγαπημένη μούσα των όπου Γης σχεδιαστών υψηλής ραπτικής, την ιδανική έξωθεν καλή μαρτυρία για τα brands και έθεσε τον πήχη της ομορφιάς για τις επιγόνους της στην ανωτάτη μοντελική, ο Μπρέιντι κατάφερε διανύοντας απειράριθμα μίλια εντός των αγωνιστικών χώρων να ταυτιστεί με αυτό που θα χαρακτηρίζαμε λαϊκό είδωλο. Οχι άδικα. Η μέση καριέρα ενός κουόρτερμπακ φτάνει κατά μέσο όρο τα 4,5 χρόνια. Του Μπρέιντι, όμως, ξεπέρασε την 20ετία. Η παραπάνω σύγκριση φτάνει και περισσεύει για να δικαιολογήσει την ειδωλοποίηση του αθλητή, στην ποδιά του οποίου σφάζονται οι χορηγοί. Το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής περιουσίας του άλλωστε, η οποία αγγίζει τα 200 εκατ. δολάρια -της Ζιζέλ τα 400 εκατ.- προέρχεται από τέτοιες συνεργασίες, τις οποίες μάλιστα προβλέπεται πως θα συνεχίσει να έχει και μετά το τέλος της αθλητικής καριέρας του. Αλλά, είπαμε, πρόκειται για αθλητή-φαινόμενο.Το πρόγραμμα διατροφής και γυμναστικής του είναι εδώ και χρόνια θέσφατο για τους ορκισμένους θιασώτες του. Ο Μπρέιντι ξυπνά καθημερινά στις 6 το πρωί και αφού αναπληρώσει τους ηλεκτρολύτες του είναι έτοιμος να πιάσει την ημέρα από τα μαλλιά. Ασκείται για περίπου δύο ώρες -προτιμά τη διαλειμματική προπόνηση-, για αποθεραπεία χρησιμοποιεί ένα ρόφημα πρωτεΐνης, ενώ τα υπόλοιπα γεύματα της ημέρας του αποτελούνται κατά 80% από φυτικές τροφές και σε ποσοστό 20% από ζωική πρωτεΐνη. Στην ουσία περισσότερα είναι εκείνα που δεν τρώει από όσα τρώει ο σταρ του NFL. Στη λίστα με τα «όχι» περιλαμβάνονται ανάμεσα σε άλλες τροφές τα φρούτα, οι ντομάτες, οι πιπεριές, οι μελιτζάνες, ο καφές, τα ισοτονικά ποτά, η λευκή ζάχαρη, το αλεύρι, η γλουτένη, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αναψυκτικά, τα δημητριακά, το λευκό ρύζι, οι πατάτες και το ψωμί. Επίσης, ο Μπρέιντι είναι ο άνθρωπος που δεν έχει καταναλώσει ποτέ στη ζωή του ούτε μία φράουλα.Η μέθοδος TB12, πάνω στην οποία βασίζει τη διατροφή του, αν και αμφιλεγόμενη για πολλούς, στην περίπτωσή του παράγει αποτέλεσμα κι έχει γίνει μάλιστα μπούσουλας και για πολλούς ακόμα συναθλητές του. Η ημέρα του περιλαμβάνει ακόμα δύο τουλάχιστον εικοσάλεπτα διαλογισμού και ασκήσεις νευροπλαστικότητας. Ναι, η ευζωιστική επιφοίτηση δεν είναι μόνο προνόμιο της Ζιζέλ, η οποία, όπως έχει περιγράψει στην αυτοβιογραφική βίβλο της «Lessons: My path to a meaningful life», άλλαξε άρδην τον τρόπο ζωής της αμέσως μετά τη γέννηση του γιου της το 2009. Ηταν τόσο βαθιά και μεγάλη η αλλαγή, ώστε, όπως έχει αφηγηθεί, χρησιμοποιούσε το μητρικό γάλα όχι μόνο για τον θηλασμό των παιδιών της αλλά και ως επουλωτικό για αμυχές και τραύματα ή ακόμα και για ρινικές πλύσεις. Η εναλλακτική θεώρηση των πραγμάτων φαίνεται πως είναι εγκατεστημένη στο μόνο κατ’ όνομα «φτωχικό» της Ζιζέλ και του Μπρέιντι στο Indian Creek του Μαΐάμι, έναν τόπο που θεωρείται σύγχρονη κιβωτός για υπερτροφικά πλούσιους, διάσημους και ισχυρούς ανθρώπους.Στα τέλη του 2020 το ζευγάρι διέθεσε κάτι περισσότερο από 17 εκατ. δολάρια για να αποκτήσει τον δικό του επίγειο παράδεισο. Ανακαίνησαν μάλιστα εκ βάθρων τη φαραωνικών διαστάσεων παράκτια κατοικία τους ώστε να επιβαρύνει κατ' ελάχιστον το περιβάλλον, πράγμα που συμβαίνει και με το βιοκλιματικό σπίτι τους στη Βοστόνη.Η ζωή τους θα ήταν ανέφελη και απροβλημάτιστη, βγαλμένη από διαφημιστικό σποτ. Ούτε όμως κι αυτό το αρχετυπικά ταιριαστό ζευγάρι δεν μπορεί να κατακτήσει την υπέρτατη ευτυχία. Το πρόβλημά τους μάλιστα έχει ονοματεπώνυμο. Λέγεται Ιβάνκα Τραμπ και είναι γειτόνισσα στη νέα συνοικία όπου μετακόμισαν. Η χαϊδεμένη κόρη του πρώτην προέδρου των ΗΠΑ υπήρξε ζευγάρι με τον Μπρέιντι λίγα χρόνια πριν εκείνος γνωρίσει τη Ζιζέλ. Θρυλείται μάλιστα ότι ο Τραμπ θεωρούσε τον παίκτη του NFL ιδανικό ταίρι για την κόρη του.Ο Μπρέιντι, παρότι δεν ευτύχησε με την Ιβάνκα, διατηρεί ζεστή τη σχέση του με τον τέως πλανητάρχη, τον οποίο εξάλλου είχε υποστηρίξει ενεργά στην προεδρική καμπάνια του 2016. Φυσικά, η Ζιζέλ αρνείται οποιαδήποτε σχέση της κολόνας του σπιτιού της με την ισχυρή οικογένεια των ΗΠΑ - άσχετο αν δεν πείθει. Πάντως, η ιστορία γάμου της με τον Μπρέιντι αποδεικνύει πως η αγάπη της και η αφοσίωσή της σε εκείνον είναι τέτοιες ώστε μπορούν να την κάνουν να ξεπεράσει οποιονδήποτε σκόπελο. Δύο μήνες μετά τη γνωριμία τους, το 2006, εκείνος της ανακοίνωσε πως η πρώην σύντροφός του Μπρίτζετ Μοϊνάχαν ήταν έγκυος στο παιδί τους.Η Ζιζέλ, όπως έχει πει, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της, αλλά κατάφερε να ισορροπήσει ξανά. Ναι, η ζωή της μαζί του ήταν εξαρχής μια έκπληξη. Δεν έπληξε, αλλά δεν ήξερε και ποτέ τι να περιμένει. Πάντως, όπως ισχυρίζεται η υπερκαλλονή, το μυστικό της επιτυχίας του γάμου της είναι η αλήθεια. Οσο κι αν πονά, πληγώνει ή αποθαρρύνει. Η αλήθεια για τη Ζιζέλ είναι η η καλύτερη θεραπεία