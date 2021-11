Μάργκαρετ Κάμπελ: Η δούκισσα των σκανδάλων γίνεται σίριαλ και «βγάζει» τα... άπλυτα των ευγενών στη φόρα

- Έκπτωση 8% στην τελική τιμή ραφιού σε επιλεγμένα προϊόντα με κωδικό COSMOTE DEALS for YOU - Τα προϊόντα που συμμετέχουν στην προσφορά ανανεώνονται σε μηνιαία βάση

Ο Πολ Μπέτανι ως δούκας του Αργκάιλ και η Κλερ Φόι ως Μάργκαρετ Κάμπελ, στη σειρά «A Very British Scandal»

Ο Ντέιβιντ Νίβεν ήταν -ίσως- ο πρώτος της εραστής, όταν εκείνη ήταν 15 κι εκείνος 17 ετών

Η Κλερ Φόι διασκεδάζει σε κοσμικό πάρτυ ως Μάργκαρετ Κάμπελ στη σειρά «A very British Scandal»





Εγινε ο αποδιοπομπαίος τράγος της καλής βρετανικής κοινωνίας στα 60s όταν γνωστοποιήθηκαν οι σεξουαλικές ασυδοσίες της με 88 άνδρες στο διάστημα του γάμου της. Αυτός που δημοσιοποίησε ό,τι εκείνη προσπαθούσε να κρατήσει κρυφό ήταν ο σύζυγός της,, ο οποίος τη διαπόμπευσε ελαφρά τη καρδία προκειμένου να εξασφαλίσει ένα απολύτως συμφέρον για τον ίδιο διαζύγιο. Εκείνος κατέληξε με την περιουσία της στα χέρια του και εκείνη έμεινε στην Ιστορία ως η «βρώμικη δούκισσα».Ο λόγος για τη Μάργκαρετ Κάμπελ, δούκισσα του Αργκάιλ, η οποία μέχρι τον θάνατό της ήταν μια γυναίκα ατιμασμένη, που βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση από το ρετιρέ της καταξίωσης και της πλούσιας ζωής στο υπόγειο της απαξίωσης και της φτώχειας. Η ζωή της θα αναλυθεί τώρα σε τρία επεισόδια του spin off της σειράς «A Very British Scandal» που γυρίζεται αυτές τις μέρες. Τον ρόλο της Μάργκαρετ ανέλαβε, η ηθοποιός που υποδυόταν τη νεαρή βασίλισσα Ελισάβετ στους δύο πρώτους κύκλους του, καταφέρνοντας να την κάνει συμπαθή ακόμα και σε εκείνους που δεν στάζει το στόμα τους μέλι όταν προφέρουν τη λέξη «μοναρχία». Ενδεχομένως, θα προσπαθήσει να κάνει το ίδιο και με τη δούκισσα, χωρίς να έχει βέβαια σκοπό να καθαρίσει το όνομά της από τις λάσπες. Στόχος της είναι να διηγηθεί μια ιστορία που από ροζ έγινε κίτρινη εξαιτίας ενός εκδικητικού άνδρα.Η «βρώμικη δούκισσα» γεννήθηκε ως. Ηταν η μοναχοκόρη ενός Σκωτσέζου εκατομμυριούχου που ήταν πολύ απασχολημένος για να δώσει προσοχή στην οικογένειά του και μιας ζηλόφθονης μητέρας που είχε κάνει σκοπό της ζωής της να τονίζει τα μειονεκτήματα της Μάργκαρετ σε κάθε ευκαιρία. Με ένα πρόχειρο ψυχογράφημα, το κορίτσι που μεγάλωσε χωρίς αγάπη ήταν μάλλον φυσιολογικό να αναζητήσει τονωτικές ενέσεις αυτοπεποίθησης εκτός σπιτιού.Τυπική καλλονή της εποχής, έμαθε από νωρίς να απολαμβάνει τον ανδρικό θαυμασμό. Και τον εκμεταλλεύτηκε δεόντως. Στα 15 της, μια πρόσκαιρη ερωτική περιπέτεια με έναν 17χρονο στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της στη Νήσο Γουάιτ, της άφησε για ενθύμιο μια εγκυμοσύνη. Ο 17χρονος λεγόταν Ντέιβιντ Νίβεν και λίγα χρόνια αργότερα θα γινόταν μεγάλος κινηματογραφικός αστέρας. Η εγκυμοσύνη, φυσικά, διακόπηκε σε ακριβή κλινική του Λονδίνου, στην οποία ο έξαλλος πατέρας έστειλε την κόρη του. Η Μάργκαρετ δεν συνετίστηκε. Ως ντεμπιτάντ, περιφερόταν στους κοσμικούς κύκλους του Λονδίνου και έδινε μεγάλα πάρτυ στο πολυτελές διαμέρισμά της στο Μέιφερ, με καλεσμένους ενίοτε τον θεατρικό συγγραφέα Νόελ Κάουαρντ, τον κινηματογραφικό σταρ Κάρι Γκραντ και τον μεγιστάνα του πετρελαίου Τζέι Πολ Γκέτι.Το 1933, σε ηλικία 21 ετών, παντρεύτηκε τον Αμερικανό παίκτη του γκολφ και φημισμένο χαρτοπαίκτη Τσαρλς Σουίνι. Την ημέρα του γάμου τους οι αστυνομικοί χρειάστηκαν να δουλέψουν διπλοβάρδιες για να κλείσουν τους δρόμους γύρω από την εκκλησία και να αναχαιτίσουν τους 3.000 Λονδρέζους που ήθελαν να δουν ακάλεστοι από κοντά την εκλεκτή νύφη. Η Μάργκαρετ ζούσε μεγάλες δόξες. Η ομορφιά της και οι χάρες της ενέπνευσαν μέχρι και τον Π. Τζ. Γουντχάουζ που έγραψε το τραγούδι «You’re the Top», για το μιούζικαλ του Κόουλ Πόρτερ «Anything Goes», το 1934.Ο γάμος της με τον Σουίνι κράτησε 14 χρόνια και της χάρισε τρία παιδιά - το ένα χάθηκε στη γέννα. Χώρισαν το 1947 και εκείνη συνέχισε να περιφέρεται στα κοσμικά events ως εύθυμη ζωντοχήρα. Το 1951 ανέβηκε στην κοινωνική κλίμακα με τον γάμο τηςκαι έγινε κυρά και αρχόντισσα του κάστρου Inveraray, στη δυτική Σκωτία. Η ίδια θα έλεγε αργότερα: «Ημουν πλούσια και όμορφη. Στα νιάτα μου συνεχώς με φωτογράφιζαν, έγραφαν για μένα, με κολάκευαν, με θαύμαζαν και με είχαν στη λίστα με τις δέκα πιο καλοντυμένες γυναίκες του κόσμου. Ημουν στην κορυφή, όπως και θα έπρεπε να είμαι. Είχα γίνει δούκισσα και κυρία ενός ιστορικού κάστρου. Η ζωή έδειχνε να είναι στρωμένη με ροδοπέταλα». Σύντομα θα έρχονταν και οι μπανανόφλουδες, τις οποίες έριξε μόνη της κάτω από τα πόδια της.Το 1954, ο δούκας την κατηγόρησε ότι τον απατούσε με μια πλειάδα από άνδρες, ανάμεσά τους και ο Μπομπ Χοπ και ο Μορίς Σεβαλιέ. Αρχισαν να ζουν χωριστές ζωές και εκείνη να επιδίδεται σε αυτό που ήξερε καλύτερα: να παρασέρνει άνδρες στο κρεβάτι της. Το 1958, ένας 17χρονος βρέθηκε για δουλειά στο κάστρο του Αργκάιλ. Ηταν καλοκαίρι, έκανε ζέστη και η φιλόξενη δούκισσα του πρόσφερε ένα ποτό να δροσιστεί και το μπάνιο της για να πλυθεί. Και ενώ ο χωρικός βρισκόταν στην μπανιέρα, εκείνη εισέβαλε στο μπάνιο πρόθυμη να κάνει μαζί του περισσότερα πράγματα από το να του σαπουνίσει την πλάτη. Το νέο διαδόθηκε αστραπιαία και έφτασε μέχρι τα αυτιά του δούκα. Με διαταγή του, έγινε έξωση στην άπιστη σύζυγο από το κάστρο, το οποίο ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου με δικά της χρήματα. Το κόστος έφτασε τις 100.000 λίρες.Το 1959 ξεκίνησαν οι διαδικασίες του διαζυγίου. Ο δούκας την αποκαλούσε με το γράμμα «Σ», από το Σατανάς και την κατηγορούσε για τη σεξουαλική της ασυδοσία σε όποιον ήταν πρόθυμος να τον ακούσει. Εκείνη ισχυριζόταν ότι ήταν αλκοολικός και ότι η αγάπη του για το ποτό είχε κάνει τη ζωή της ανυπόφορη.Επιπλέον διέδωσε ότι ο δούκας είχε παράνομη σχέση με τη μητριά του, σύντομα όμως απέσυρε την κατηγορία και πλήρωσε και πρόστιμο 25.000 λίρες γιατί ο Κάμπελ τής έκανε μήνυση. Ο πόλεμος του πρώην αγαπημένου ζευγαριού συνεχίστηκε, με τον δούκα να προσπαθεί να μαζέψει περισσότερα πυρομαχικά παραβιάζοντας το γραφείο της για να βρει ενοχοποιητικά στοιχεία. Φυσικά βρήκε. Στα συρτάρια της Μάργκαρετ ανακαλύφθηκαν ένα ημερολόγιο, στο οποίο είχε σημειωμένες με το γράμμα «V» τις μέρες που έβλεπε τους εραστές της, ερωτικά γράμματα και 13 φωτογραφίες Polaroid πορνογραφικού περιεχομένου, με συμπρωταγωνίστρια την ίδια. Σε μία από αυτές, η δούκισσα, φορώντας μόνο ένα κολιέ με τρεις σειρές μαργαριτάρια, φαινόταν μέσα από τον καθρέφτη του μπάνιου της να κάνει στοματικό σεξ σε κάποιον άνδρα. Σύμφωνα με τις φήμες, αυτός ο άνδρας ήταν ο Ντάνκαν Σάντις, τότε υπουργός Εξωτερικών για τις Αποικίες και γαμπρός του Ουίνστον Τσόρτσιλ.Σε μία άλλη,-χωρίς καν το κολιέ- μπροστά στην κάμερα και δίπλα σε έναν άνδρα με ανάλογη μη αμφίεση, που όμως δεν φαινόταν το κεφάλι του. Η φωτογραφία έγινε γνωστή ως «Ο ακέφαλος άνδρας». Πολλά ονόματα έπεσαν στο τραπέζι ως πιθανοί υποψήφιοι του σώματος χωρίς κεφάλι. Ανάμεσά τους ήταν ο υπουργός Μεταφορών Ερνεστ Μαρπλς, ο Γερμανός διπλωμάτης Σίγκισμουντ Φον Μπράουν, ο φίλος της Πίτερ Κομπλ και ο κινηματογραφικός σταρ Ντάγκλας Φέρμπανκς.Η υπόθεση εκδικάστηκε το 1962 και η δίκη κράτησε 11 μέρες. Η απόφαση του διαζυγίου βγήκε υπέρ του δούκα, ενώ η δούκισσα καταδικάστηκε για διάπραξη μοιχείας με τον Πίτερ Κομπλ. Η αγόρευση του δικαστή, λόρδου Γουίτλι ήταν καταπέλτης για τη Μάργκαρετ: «Υπάρχουν πολλά πειστήρια που αποδεικνύουν ότι μέχρι το 1960 ήταν μια ασύδοτη γυναίκα, της οποίας η σεξουαλική όρεξη μπορούσε να ικανοποιηθεί μόνο από πολλούς άνδρες. Είχε πάψει να είναι ικανοποιημένη με τις κανονικές σχέσεις και είχε αρχίσει να επιδίδεται σε αποκρουστικές σεξουαλικές δραστηριότητες. Η στάση της απέναντι στον γάμο ήταν αυτό που οι σύγχρονοι θα αποκαλούσαν “απελευθερωμένη”, αλλά σε απλή γλώσσα ήταν εντελώς ανήθικη». Ο δικαστής κατέκρινε και τον δούκα, που στην προσπάθειά του να διασύρει τη Μάργκαρετ, είχε δείξει τις άσεμνες φωτογραφίες της σε ένα πάρτυ στη Νέα Υόρκη, αλλά στη δούκισσα δεν χαρίστηκε ούτε στιγμή: «Οι εξηγήσεις της δεν ήταν πειστικές. Είπε ψέματα. Ηταν μια κακεντρεχής γυναίκα».Με τα οικονομικά της να αιμορραγούν και τη φήμη της να έχει πιάσει πάτο, η Μάργκαρετ αποφάσισε να κάνει τουριστικό αξιοθέατο την έπαυλή της με τα 13 υπνοδωμάτια στο Λονδίνο, αλλά το κόλπο δεν έπιασε. Επειδή κάποια κοσμικά σπίτια στο Λονδίνο εξακολουθούσαν να της ανοίγουν τις πόρτες τους, άρχισε να γράφει μια στήλη στο περιοδικό «Tatler» με τίτλο «Βγαίνοντας έξω με τη Μάργκαρετ Αργκάιλ», αλλά ούτε αυτό πέτυχε. Το 1978 πούλησε την έπαυλη και μετακόμισε σε ένα ρετιρέ στην ευρύτερη περιοχή. Οσο όμως τα χρήματα εξανεμίζονταν, τόσο η Μάργκαρετ κατέβαινε τους ορόφους. Πέθανε το 1993, στα 81 της, πάμπτωχη και ατιμασμένη για πάντα, παίρνοντας μαζί της το μυστικό για τον «ακέφαλο άνδρα».Η Κλερ Φόι είναι πολύ Βρετανίδα και της ταιριάζουν οι αριστοκρατικοί ρόλοι και τα ρούχα εποχής. Στην εντυπωσιακή καριέρα της έχει, μεταξύ άλλων, υποδυθεί μία λαίδη στα 30s (στη σειρά «Upstairs Downstairs» το 2010), τη σύζυγο του θρυλικού πειρατή Μαυρογένη το 1700 (στη σειρά «Crossbones» το 2014) και την Αννα Μπολέιν (στη μίνι σειρά «Wolf Hall» το 2015). Τώρα,, που γνώρισε στη ζωή της μόνο τον άνδρα που ερωτεύτηκε στα 13 και έμεινε μαζί του μέχρι τον θάνατό του στα 96 της, ενσαρκώνει μια γυναίκα της οποίας το κρεβάτι ήταν κέντρο διερχομένων. Η ίδια δηλώνει ενθουσιασμένη με τον ρόλο της: «Χαίρομαι πολύ που θα έχω την ευκαιρία μέσω αυτής της ιστορίας να ρίξω φως στο πώς η ντροπή, η κατάκριση και η αμφισβήτηση περιβάλλουν τη σεξουαλικότητα μιας γυναίκας».Η σειρά, πέρα από τη ζωή της δούκισσας, θα εστιάσει και στον μισογυνισμό που μάστιζε τη Μεγάλη Βρετανία εκείνη την εποχή, ο οποίος ήταν ο βασικός λόγος που δόθηκε τέτοια έκταση στις σεξουαλικές δραστηριότητές της. Δεν ήταν αθώα ασφαλώς. Ηταν μια γυναίκα με ελαστική ηθική ανάλογη με αυτή που επικρατούσε στα κοσμικά σαλόνια του Λονδίνου. Δεν ήταν η πρώτη, ούτε η τελευταία και σίγουρα όχι η μοναδική. Απλώς ήταν αυτή που πιάστηκε να δοκιμάζει από το βάζο με το μέλι.