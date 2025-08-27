Η λίμνη της Αγυιάς εκπέμπει SOS: Λείπουν 50.000 κυβικά νερού, απειλείται η βιωσιμότητα των καλλιεργειών



«Δεν αντιμετωπίζουμε κίνδυνο διακοπής της υδροδότησης στα Χανιά»



Απειλείται η βιωσιμότητα των καλλιεργειών

Η παρατεταμένη ανομβρία του προηγούμενου χειμώνα, η συνέχιση της περιόδου ξηρασίας και το φθινόπωρο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, και η αυξημένη κατανάλωση λόγο τουρισμού, δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.Ήδη οι χρήστες του υδροφορέα της Αγυιάς έχουν περιορίσει σημαντικά τις ποσότητες που σύμφωνα με τις άδειες τους μπορούν να αντλούν.Η αντιπρόεδρος τηςκ.πάντως διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέμα διακοπών στην υδροδότηση σε περιοχές της πόλης.«Αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε κίνδυνο για παράδειγμα στο δήμο Χανίων να έχουμε περιοχές οι οποίες δεν θα υδροδοτούνται ή θα υδροδοτούνται μέρα παρά μέρα .Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο υδροφορέας είναι χαμηλά. Καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες τόσο ηόσο και οώστε η υδροδότηση να είναι ομαλή», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Αποστολάκη.Από την πλευρά τουο διευθύνων σύμβουλος κ.τόνισε ότι από σήμερα θα αρχίσει έλεγχος για πιθανές διαρροές και για παράνομες συνδέσεις ενώ επανέλαβε ότι ο Οργανισμός αντλεί μικρότερη ποσότητα από ότι προβλέπεται. «Με βάση την άδεια μας σαν ΟΑΚ η ποσότητα που μας επιτρέπεται να αντλούμε πλησιάζει τα 18 εκατομμύρια κυβικά ετησίως. Πέρυσι αντλήσαμε και διαθέσαμε 14 εκατομμύρια κυβικά νερού και μέχρι σήμερα έχουμε αντλήσει μόλις 9,5 εκατομμύρια», επεσήμανε ο κ. Παπαδογιάννης.Αιχμές για ενέργειες που έχουν αντίκτυπο στις καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής της Αγυιάς και ειδικότερα όσες βρίσκονται κοντά σε υδροφορείς, άφησε ο πρόεδρος τουκ.Ο ίδιος έκανε λόγοι για μία κατάσταση άνευ προηγουμένου που επηρεάζει τόσο τη σοδιά όσο και την ίδια τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών.«Η παροχή της πηγής τηςέχει φτάσει σε σημείο που είναι μη επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι βάση μοντέλων, οι αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών στην περιοχή μας είναι 1,5 εκ. κυβικά για το μήνα Αύγουστο και αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατανάλωση που δεν ξεπερνά τις 700.000 κυβικά. Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Επιπλέον, είναι λίγο οξύμωρο ένας άνθρωπος που έχει μια καλλιέργεια στα 100 μέτρα από μια γεώτρηση που τραβάει 1000 κυβικά, να βλέπει το χωράφι του να ξεραίνεται», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Βουλγαράκης.Πρωτοβουλία Πολιτών που έχει συσταθεί φέρεται αποφασισμένη να προσφύγει ακόμη και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια καθώς τον υδροβιότοπο της Αγυιάς, ενταγμένο στο δίκτυο, διέπει ειδικό καθεστώς προστασίας το οποίο όπως όλα δείχνουν δεν εφαρμόζεται.