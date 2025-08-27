Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Η λίμνη της Αγυιάς εκπέμπει SOS: Λείπουν 50.000 κυβικά νερού, απειλείται η βιωσιμότητα των καλλιεργειών
Ο υδροφορέας της Αγυιάς, απ’ όπου υδρεύεται και αρδεύεται το μεγαλύτερο μέρος των Χανίων και ταυτόχρονα γεμίζει η λίμνη, έχει πέσει σε χαμηλά επίπεδα - Ποιες προτάσεις εξετάζονται
Λύση για να επανέλθει η στάθμη της λίμνης της Αγυιάς στα φυσιολογικά επίπεδα αναζητούν οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείρισης των υδάτων στα Χανιά.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στον ιστότοπο neakriti.gr, σε σύσκεψη που συγκάλεσαν σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης , ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου και Δ.Ε.Υ.Α.Χ, αφού ξεκαθάρισαν ότι οι ποσότητες που αντλούν είναι ήδη πολύ χαμηλότερα από τα επιτρεπόμενα όρια, τόνισαν ότι ο υδροφορέας έχει μειωθεί δραματικά επηρεάζοντας τον υδροβιότοπο και σε δεύτερη φάση την άρδευση. Στην παρούσα φάση ωστόσο όπως ξεκαθαρίστηκε, δεν τίθεται θέμα λειψυδρίας στα Χανιά.
Ο υδροφορέας της Αγυιάς - απ’ όπου υδρεύεται και αρδεύεται το μεγαλύτερο μέρος των Χανίων και ταυτόχρονα γεμίζει η λίμνη - έχει πέσει σε χαμηλά επίπεδα.
Εκπρόσωποι των τριών φορέων που αντλούν νερό και που καλούνται να δώσουν τη λύση, ζήτησαν να διερευνηθεί το ενδεχόμενο παράνομων αντλήσεων από ιδιώτες που επηρεάζουν τη στάθμη της λίμνης ή και πιθανών διαρροών.
Η παρέμβαση που προτάθηκε είναι η σταδιακή πλήρωση της λίμνης από τους τρεις φορείς.
Όπως υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής, «ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Βαρυπέτρου και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων θα πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους ώστε σταδιακά να γίνει άντληση από τον υδροφορέα. Με μια μορφή της τάξης των 5.000 κυβικών την ημέρα, ώστε σε δέκα μέρες η στάθμη της λίμνης να επανέλθει .Λέμε σταδιακά γιατί μιλάμε για νερό που αντλείται, δεν είναι επιφανειακό νερό που ρέει».
Ο κ. Καλογερής εκτιμά ότι αυτή τη στιγμή λείπουν από τη λίμνη 50.000 κυβικά νερού και σημείωσε ότι την εικόνα της επηρεάζουν και τα φερτά υλικά τα οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν.
Λείπουν 50.000 κυβικά νερού από τη λίμνη της Αγυιάς
Η παρατεταμένη ανομβρία του προηγούμενου χειμώνα, η συνέχιση της περιόδου ξηρασίας και το φθινόπωρο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, και η αυξημένη κατανάλωση λόγο τουρισμού, δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.
Ήδη οι χρήστες του υδροφορέα της Αγυιάς έχουν περιορίσει σημαντικά τις ποσότητες που σύμφωνα με τις άδειες τους μπορούν να αντλούν.
Η αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΧ κ. Νίκη Αποστολάκη πάντως διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέμα διακοπών στην υδροδότηση σε περιοχές της πόλης.
«Δεν αντιμετωπίζουμε κίνδυνο διακοπής της υδροδότησης στα Χανιά»
«Αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε κίνδυνο για παράδειγμα στο δήμο Χανίων να έχουμε περιοχές οι οποίες δεν θα υδροδοτούνται ή θα υδροδοτούνται μέρα παρά μέρα .Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο υδροφορέας είναι χαμηλά. Καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες τόσο η ΔΕΥΑΧ όσο και ο ΟΑΚ ώστε η υδροδότηση να είναι ομαλή», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Αποστολάκη.
Από την πλευρά του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ο διευθύνων σύμβουλος κ. Άρης Παπαδογιάννης τόνισε ότι από σήμερα θα αρχίσει έλεγχος για πιθανές διαρροές και για παράνομες συνδέσεις ενώ επανέλαβε ότι ο Οργανισμός αντλεί μικρότερη ποσότητα από ότι προβλέπεται. «Με βάση την άδεια μας σαν ΟΑΚ η ποσότητα που μας επιτρέπεται να αντλούμε πλησιάζει τα 18 εκατομμύρια κυβικά ετησίως. Πέρυσι αντλήσαμε και διαθέσαμε 14 εκατομμύρια κυβικά νερού και μέχρι σήμερα έχουμε αντλήσει μόλις 9,5 εκατομμύρια», επεσήμανε ο κ. Παπαδογιάννης.
Αιχμές για ενέργειες που έχουν αντίκτυπο στις καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής της Αγυιάς και ειδικότερα όσες βρίσκονται κοντά σε υδροφορείς, άφησε ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου κ. Απόστολος Βουλγαράκης.
Απειλείται η βιωσιμότητα των καλλιεργειών
Ο ίδιος έκανε λόγοι για μία κατάσταση άνευ προηγουμένου που επηρεάζει τόσο τη σοδιά όσο και την ίδια τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών.
«Η παροχή της πηγής της Κολύμπας έχει φτάσει σε σημείο που είναι μη επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι βάση μοντέλων, οι αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών στην περιοχή μας είναι 1,5 εκ. κυβικά για το μήνα Αύγουστο και αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατανάλωση που δεν ξεπερνά τις 700.000 κυβικά. Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Επιπλέον, είναι λίγο οξύμωρο ένας άνθρωπος που έχει μια καλλιέργεια στα 100 μέτρα από μια γεώτρηση που τραβάει 1000 κυβικά, να βλέπει το χωράφι του να ξεραίνεται», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Βουλγαράκης.
Πρωτοβουλία Πολιτών που έχει συσταθεί φέρεται αποφασισμένη να προσφύγει ακόμη και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια καθώς τον υδροβιότοπο της Αγυιάς, ενταγμένο στο δίκτυο Natura, διέπει ειδικό καθεστώς προστασίας το οποίο όπως όλα δείχνουν δεν εφαρμόζεται.
