Κλείσιμο

Αγώνα δρόμου με περιθώριο περίπου 40 ημερών δίνει η ΑΑΔΕ για να κλείσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 τους εκκρεμείς ελέγχους για τα εισοδήματα του 2020 και τις υποθέσεις ΦΠΑ και φορολογίας ακινήτων που συμπληρώνουν την πενταετία. Μέχρι το τέλος του έτους λήγει και η προθεσμία για τη βεβαίωση των απλήρωτων τελών κυκλοφορίας του 2021.Στους ελέγχους που φτάνουν στην παραγραφή, οι οριστικές πράξεις για τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί νόμιμα στους ελεγχόμενους έως το τέλος του έτους, κατά κανόνα μέσω του myAADE. Αν η προθεσμία εκπνεύσει χωρίς νόμιμη κοινοποίηση, το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα καταλογισμού, ακόμη κι αν ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και η πράξη έχει ήδη υπογραφεί.Στους ανοιχτούς φακέλους περιλαμβάνονται υποθέσεις στις οποίες οι ελεγκτές εξετάζουν αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα, στις τραπεζικές κινήσεις και στις συναλλαγές. Εκκρεμότητες υπάρχουν και για αναδρομικά μισθών και συντάξεων. Εκεί η προθεσμία κρίνεται με βάση το έτος στο οποίο αντιστοιχούν οι αποδοχές, την προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης και τυχόν μεταγενέστερη τροποποιητική.Ποιες υποθέσεις συμπληρώνουν την πενταετίαΓια τον φόρο εισοδήματος η πενταετία μετρά από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο έληξε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Για τα εισοδήματα του 2020, που δηλώνονταν το 2021, η κανονική προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.Στον ΦΠΑ, όπου υποβάλλονται περισσότερες δηλώσεις μέσα στη χρονιά, αφετηρία είναι το τέλος του έτους στο οποίο έληξε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης για την τελευταία φορολογική περίοδο. Στη φορολογία ακινήτων, στο ίδιο όριο φτάνουν, μεταξύ άλλων, υποθέσεις φόρου μεταβίβασης για τις οποίες η προθεσμία της δήλωσης έληξε το 2021 και εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας της πενταετίας.Στα τέλη κυκλοφορίας η πενταετία υπολογίζεται από το τέλος του έτους για το οποίο οφείλονται τα τέλη. Έτσι, για τα απλήρωτα τέλη του 2021 και τα αντίστοιχα πρόστιμα, το δικαίωμα βεβαίωσης εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.Πότε η προθεσμία μετατίθεται στο 2027Η υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης μέσα στο πέμπτο έτος της παραγραφής δίνει στην εφορία έναν ακόμη χρόνο. Για παράδειγμα, τροποποιητική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020 που υποβλήθηκε μέσα στο 2026 μεταθέτει τη λήξη της προθεσμίας στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Ετήσια παράταση προβλέπεται υπό προϋποθέσεις και όταν, μέσα στο πέμπτο έτος, φτάσουν στην εφορία στοιχεία ή πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή. Στην περίπτωση αυτή, η παράταση αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα που αναδεικνύουν τα στοιχεία.Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπει δεκαετία σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν δεν έχει υποβληθεί δήλωση μέσα στην πενταετία. Δεκαετία μπορεί επίσης να εφαρμοστεί όταν, μετά τη λήξη της πενταετίας, προκύψουν στοιχεία που η εφορία δεν μπορούσε να γνωρίζει νωρίτερα και δείχνουν μεγαλύτερη φορολογική οφειλή. Και εδώ το μεγαλύτερο περιθώριο αφορά μόνο το ζήτημα που προκύπτει από τα συγκεκριμένα στοιχεία.Ποια ημερομηνία μετρά στο myAADEΑπό την κοινοποίηση του σημειώματος διαπιστώσεων και του προσωρινού προσδιορισμού φόρου, ο ελεγχόμενος έχει 20 ημέρες για να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του. Για την παραγραφή μετρά η κοινοποίηση της οριστικής πράξης. Στην ψηφιακή διαδικασία η πράξη θεωρείται κατά κανόνα κοινοποιημένη αφού περάσουν δέκα ημέρες από την ανάρτηση και την ειδοποίηση με email, εκτός αν προκύπτει νωρίτερη παραλαβή. Από τη νόμιμη κοινοποίηση της οριστικής πράξης αρχίζει και η προθεσμία για προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία είναι κατά κανόνα 30 ημέρες για τους κατοίκους Ελλάδας και 60 για τους κατοίκους εξωτερικού.