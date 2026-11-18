Όσοι μεγάλωσαν ως παιδιά με τα κατορθώματα του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Λιονέλ Μέσι, είναι ηλικιακά λίγο πριν ή λίγο μετά τα 30. Ως αγοραστικό κοινό έχουν περάσει σε άλλη κλίμακα με νέα ενδιαφέροντα. Η αθλητική επικαιρότητα φέρνει στην πρώτη σειρά φρέσκα πρόσωπα που κυριαρχούν με τις επιδόσεις τους και επηρεάζουν πιο έντονα το κοινό αυτή την εποχή. Η SportsPro παρουσίασε την ετήσια κατάταξή της με τους πιο εμπορικούς αθλητές στον κόσμο, με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, να εκτοπίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο από την πρώτη θέση μεταξύ των ποδοσφαιριστών με τη μεγαλύτερη εμπορική απήχηση για το 2026.

Για 17η συνεχόμενη χρονιά, η εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των αθλητικών επιχειρήσεων και των μέσων ενημέρωσης, δημοσίευσε την πλήρη έκθεσή της με τους 50 πιο εμπορικούς αθλητές παγκοσμίως. Στην κορυφή της κατάταξης για το 2026 βρέθηκε η σούπερ σταρ του γυναικείου τένις Αρίνα Σαμπαλένκα. Στη δεύτερη θέση η σκιέρ Αϊλίν Γκου και στην τρίτη ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Χάαλαντ ήταν τέταρτος, ενώ όσοι αναρωτιέστε σε ποια θέση βρέθηκαν στην κατάταξη ο Ρονάλντο και ο Μέσι, η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε να κατέβουμε χαμηλά στη λίστα για να τους εντοπίσουμε. Ο CR7 ήταν στην 14η και ο Λίο στην 27η!



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