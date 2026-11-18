Οι πιο εμπορικοί αθλητές στον πλανήτη: Ο Αντετοκούνμπο πάνω από τον Μέσι, σε ποια θέση είναι ο Ρονάλντο
Οι πιο εμπορικοί αθλητές για το 2026. Η Αρίνα Σαμπαλένκα, η Αϊλίν Γκου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Έρλινγκ Χάαλαντ πουλάνε περισσότερο από Μέσι και Ρονάλντο πια
Για 17η συνεχόμενη χρονιά, η εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των αθλητικών επιχειρήσεων και των μέσων ενημέρωσης, δημοσίευσε την πλήρη έκθεσή της με τους 50 πιο εμπορικούς αθλητές παγκοσμίως. Στην κορυφή της κατάταξης για το 2026 βρέθηκε η σούπερ σταρ του γυναικείου τένις Αρίνα Σαμπαλένκα. Στη δεύτερη θέση η σκιέρ Αϊλίν Γκου και στην τρίτη ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Χάαλαντ ήταν τέταρτος, ενώ όσοι αναρωτιέστε σε ποια θέση βρέθηκαν στην κατάταξη ο Ρονάλντο και ο Μέσι, η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε να κατέβουμε χαμηλά στη λίστα για να τους εντοπίσουμε. Ο CR7 ήταν στην 14η και ο Λίο στην 27η!
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