Λιγότερες αλυσίδες, μεγαλύτεροι όμιλοι και ολοένα ισχυρότερα δίκτυα προμηθειών και διανομής αλλάζουν τον χάρτη της ελληνικής αγοράς καθημερινών καταναλωτικών αγαθών.Η συγκέντρωση, που έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, επεκτείνεται πλέον στη χονδρική και στην παραγωγή, με τις τελευταίες εξαγορές να επιταχύνουν μια αναδιάταξη που επηρεάζει χιλιάδες επιχειρήσεις.Τρόφιμα, ποτά, απορρυπαντικά, χαρτικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας περνούν ολοένα περισσότερο μέσα από ισχυρά εμπορικά δίκτυα, ενώ η νέα ενεργειακή κρίση προσθέτει πίεση στους μικρότερους παίκτες.Η συμφωνία για την εξαγορά 13 καταστημάτων της ΕΝΑ Cash & Carry από τη The Mart, στην οποία η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης συμμετέχει με 49%, είναι η πιο πρόσφατη κίνηση.Είχαν προηγηθεί η εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης και η επέκταση της τελευταίας στη διανομή. Την ίδια ώρα, η ΑΒ Βασιλόπουλος αναπτύσσει τα συνεργαζόμενα καταστήματά της, η Metro ενισχύει την τροφοδοσία επαγγελματιών και οι οικογένειες Σκλαβενίτη και Παντελιάδη έχουν ισχυρή παρουσία στην παραγωγή τροφίμων.Η αλλαγή δεν περιορίζεται στις εξαγορές. Χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις διατηρούν την ανεξαρτησία τους, αλλά συνδέονται εμπορικά με μεγαλύτερα δίκτυα. Eνα παντοπωλείο μπορεί να αγοράζει πλέον από έναν ισχυρό όμιλο, ένας παραγωγός να εξαρτάται από λίγους μεγάλους πελάτες και ένας χονδρέμπορος να ανταγωνίζεται επιχειρήσεις με πολλαπλάσια οικονομική δύναμη. Eτσι, η συγκέντρωση προχωρά και μέσα από τις καθημερινές εμπορικές συναλλαγές.Το λιανεμπόριο τροφίμων δείχνει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η διαδικασία. Το 2008, πριν από την ελληνική οικονομική κρίση, λειτουργούσαν 96 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το 2016 είχαν περιοριστεί σε 55 και το 2026 σε 43. Μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες, περισσότερες από τις μισές εξαφανίστηκαν από τον χάρτη είτε μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, είτε επειδή δεν άντεξαν τον ανταγωνισμό.