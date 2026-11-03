Όλοι κοιτάνε στην Αμερική (και οι καναλάρχες την UEFA για το Champions League), η έρευνα της Α’ Αθήνας και οι βουλευτές, η νέα δουλειά του Βαρβιτσιώτη

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Η ώρα έφτασε, οπότε οι προβλέψεις είναι πως ενδεχομένως θα έχουμε να πούμε αρκετά περισσότερα αύριο και μετά βεβαιότατα μεθαύριο. Σήμερα έχει… κι άλλο ντέρμπι στην Ευρώπη και όχι μόνο γιατί ενδιαφέρει και άλλες χώρες και άλλους παίκτες, γίνεται στη Γενεύη ο διαγωνισμός για το πακέτο της UEFA, Champions League, Europa και Conference για την ερχόμενη τετραετία. Είπαμε στην Ελλάδα ενδιαφέρονται η Per Capita (κανάλια) και ο Sport FM του Αλαφούζου που τώρα στήνει την πλατφόρμα του. Ενδεχομένως να μπουν στα δικαιώματα με προσφορές που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα και μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες, όπως η Disney ή το Netflix. Ακούμε για τρομερά ποσά, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα δώσουν. Ο νικητής ή οι νικητές, γιατί υπάρχουν πέντε διαφορετικά πακέτα με αγώνες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, μπορούν και να μεταπωλήσουν μέρος του πακέτου και φυσικά να το χρησιμοποιήσουν στις πλατφόρμες τους ή στα ελεύθερα κανάλια. Λεφτά υπάρχουν…Α’ Αθήνας Δημοσκόπηση-Την έρευνα της Alco χθες τη διαβάσατε, μικροδιαφορές είδα, πάντως βρήκα από πηγή μου μια εξίσου πρόσφατη έρευνα για την Α’ Αθήνας για τον Οκτώβριο με επιμέρους ενδιαφέροντα στοιχεία και σας παρουσιάζω τα βασικά ευρήματα. Λοιπόν η ΝΔ σε εκτίμηση βρίσκεται στο 31,2%, ο Τσίπρας στο 17,1%, ο Νίκος μας στο 8,6%, μετά είναι το ΚΚΕ 8,2%, η Ζωίτσα στο 6,3% και έπειτα πετάγονται οι Κασιδιάρηδες (Συμμαχία Ελλήνων) με 4,9%, ο Βελόπουλος με 4,8%, ο Βαρούφας με 4,4%, η Αφροδιτούλα με 3,8%, η Νίκη στο 3,1% και η Μαρία Καρυστιανού με 3% στο όριο. Οι άλλοι όπως π.χ. ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εμφανίζεται πουθενά, για να καταλάβετε η Νέα Αριστερά είναι… πιο ψηλά από το πρώην κυβερνών κόμμα (κατ’ όνομα) και εμφανίζεται με μόλις 1,5%. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για Α’ Αθήνας, δηλαδή κυριλέ περιοχή, άρα καταλαβαίνετε στις λαϊκές περιοχές και στη βόρειο Ελλάδα τι θα γίνει με τους ακροδεξιούς. Σημειώστε ότι η εταιρεία ερευνών είναι από τις πλέον αξιόπιστες. Ως πιο ουσιαστική αντιπολίτευση βγάζει την ΠΑΣΟΚΑΡΑ (έλα, ρε Νικόλααα) με 16,4% έναντι 12,7% του Τσίπρα, αλλά ο Αλέξης μας ρίχνει στ’ αυτιά στον Νίκο στην ερώτηση «με ποιον πολιτικό ταυτίζεστε». Στην ίδια ερώτηση βέβαια ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο 28,3%. Σημειώνεται και σ’ αυτή την έρευνα ότι το 60,8% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση αλλά υπάρχει και το 38,9% που την κρίνει θετικά. Μακάρι για τη ΝΔ να την αξιολογήσει θετικά ακόμα και το 35% της κοινής γνώμης στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πάει για περίπατο στις κάλπες. Στην έρευνα καταγράφεται και η σειρά προτίμησης των βουλευτών της Α’ Αθήνας όπου (σε αυτή τη δημοσκόπηση) ο Πιερρακάκης αγγίζει το 80% (για την ακρίβεια 79,8%) και είναι μια κατηγορία από μόνος του και έπονται ο Κικίλιας και ο Συρίγος, ο Πλεύρης και τέλος η Όλγα Κεφαλογιάννη, αφού η ΝΔ λογικά θα εκλέξει πέντε στην πρώτη περιφέρεια.Ούτε στο ΥΠΕΞ γραμμένη η ΜΚΟ-Έχουν σηκωθεί και οι πέτρες με την υπόθεση της ΜΚΟ του Φιρινίδη, ο οποίος υποσχόταν οικονομική βοήθεια σε οικογένειες με άρρωστα παιδιά και τα έκανε μπουζούκια και σουίτες στα ξενοδοχεία, αλλά παράλληλα έχουν ξεκινήσει να ψάχνονται και οι κρατικοί φορείς. Στο καταστατικό της η εν λόγω ΜΚΟ εμφανιζόταν να είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΥΠΕΞ που είναι για τους διεθνείς εράνους, όμως η έρευνα των ανθρώπων κατέδειξε κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον: η ΥΔΑΣ, η υπηρεσία, στην οποία φαίνεται ότι είχε εγγραφεί η εν λόγω ΜΚΟ, έχει κλείσει εδώ και χρόνια, συνεπώς δεν ήταν γραμμένη πουθενά και άρα προφανώς το σύστημα δεν την έβλεπε για να την ελέγξει. Με άλλα λόγια, ο εν λόγω έλεγε ότι έχει εγγραφεί σε κάποιο μητρώο του ΥΠΕΞ, όμως η εν λόγω υπηρεσία είχε κλείσει εδώ και χρόνια.Ο χαλβάς στο Υπουργικό-Ήταν λίγο ξενέρωτο το χθεσινό υπουργικό, είπε ο Μητσοτάκης on camera, ειδικά μια παραίνεση προς τους υπουργούς να μην ασχολούνται τόσο με τον σταυρό όσο με τη δουλειά τους στα υπουργεία. Και βεβαίως έγινε παρουσίαση για τις προτεραιότητες κάθε υπουργείου το επόμενο διάστημα, όμως ας μην υπάρχουν ψευδαισθήσεις, οι υπουργοί θα κοιτάξουν και τον σταυρό και τη δουλειά τους. Μου λένε ότι ο Μητσοτάκης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να κλείσουν οι εκκρεμότητες που αφορούν στα τρένα, γιατί η υπόθεση είναι πονεμένη, ενώ το Υπουργικό ανέλαβε να γλυκάνει με χαλβά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου που είχε γενέθλια, με τον Μητσοτάκη να διερωτάται αν παχαίνει. Μια χαρά…Αλλαγές στο κόμμα-Μιας και είμαστε στα της κυβέρνησης, ο Μητσοτάκης συγκάλεσε χθες και την Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ που εκτιμώ ότι μια που την είδαμε μια που δεν θα την ξαναδούμε στον δρόμο προς τις εκλογές. Είναι ένα όργανο που προέκυψε από το συνέδριο όμως, οπότε γιατί όχι; Σε αυτή τη συζήτηση και ο γραμματέας της ΝΔ Κυρανάκης παρουσίασε κάποιες σκέψεις για αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των κομματικών οργάνων, με αιχμή τις πιο τακτικές συνεδριάσεις της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος μόνο με τα αιρετά από το συνέδριο μέλη, π.χ. μια φορά τον μήνα. Ο στόχος να γνωμοδοτεί προς την κυβέρνηση και να προτείνει πολιτικές κινήσεις, αλλά στην πραγματικότητα είναι και ένας τρόπος να ενεργοποιήσεις όλα τα στελέχη σχετικά άκοπα.Ο Αλέξης με το Golf-Στα… άγια χώματα της Μεσσηνίας πήγε χθες ο Αλέξης μας, αν και στον νομό το ενδιαφέρον πλέον είναι στα δεξιά, ρίχνει τα ζάρια ο Αντώνης για το κόμμα, αμάν χριστιανέ μου, τέλειωνε και τους έχει φάει η αγωνία… που λέει ο λόγος. Από τον νομό απουσίαζε ο Αλέξης Χαρίτσης που άπαντες περίμεναν να δουν, καθώς θεωρείται πολύ κοντά στην ΕΛΑΣ, αλλά έχει και έναν προσωπικό δίαυλο με τον Ανδρουλάκη. Το πιο νόστιμο της εμφάνισης του Τσίπρα πάντως ήταν ότι πήγε με ένα παλιό VW Golf, άνω της δεκαετίας, αφήνοντας προφανώς στην Αθήνα τα κανονικά αυτοκίνητα της συνοδείας του, για να φανεί πιο κοντά στον κόσμο που ζορίζεται - όχι σαν τον Μητσοτάκη, τον οποίο κατονόμασε «αρχιερέα της διαπλοκής», για να θυμηθούμε και λίγο την παλιά φιλία με τον Καραμανλή.Νέα εταιρεία από τον Θ. Βαρβιτσιώτη