Έγινε η ιστορική ανατροπή στο αυτοκίνητο…

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις ιαπωνικές σε πωλήσεις ολόκληρου τριμήνου στην Ευρώπη. Τα υβριδικά επιταχύνουν την επέλασή τους, ενώ στην Ελλάδα η Toyota διατηρεί την πρωτιά και οι νέοι ανταγωνιστές κερδίζουν θέσεις.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου απέκτησε ένα νέο ορόσημο στο τρίτο τρίμηνο του 2026. Οι κινεζικές μάρκες πούλησαν συνολικά περισσότερα αυτοκίνητα από τις ιαπωνικές, με βασικούς πρωταγωνιστές την BYD και τη Chery. Η σύγκριση αφορά το σύνολο των μαρκών κάθε προέλευσης και την τριμηνιαία επίδοσή τους, όχι ολόκληρο το έτος.