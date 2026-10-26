Έγινε η ιστορική ανατροπή στο αυτοκίνητο…
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Έγινε η ιστορική ανατροπή στο αυτοκίνητο…

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου απέκτησε ένα νέο ορόσημο στο τρίτο τρίμηνο του 2026. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα...

Έγινε η ιστορική ανατροπή στο αυτοκίνητο…
UPD:

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις ιαπωνικές σε πωλήσεις ολόκληρου τριμήνου στην Ευρώπη. Τα υβριδικά επιταχύνουν την επέλασή τους, ενώ στην Ελλάδα η Toyota διατηρεί την πρωτιά και οι νέοι ανταγωνιστές κερδίζουν θέσεις.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου απέκτησε ένα νέο ορόσημο στο τρίτο τρίμηνο του 2026. Οι κινεζικές μάρκες πούλησαν συνολικά περισσότερα αυτοκίνητα από τις ιαπωνικές, με βασικούς πρωταγωνιστές την BYD και τη Chery. Η σύγκριση αφορά το σύνολο των μαρκών κάθε προέλευσης και την τριμηνιαία επίδοσή τους, όχι ολόκληρο το έτος.


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