Έγινε η ιστορική ανατροπή στο αυτοκίνητο…
Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου απέκτησε ένα νέο ορόσημο στο τρίτο τρίμηνο του 2026. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα...
Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις ιαπωνικές σε πωλήσεις ολόκληρου τριμήνου στην Ευρώπη. Τα υβριδικά επιταχύνουν την επέλασή τους, ενώ στην Ελλάδα η Toyota διατηρεί την πρωτιά και οι νέοι ανταγωνιστές κερδίζουν θέσεις.
Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου απέκτησε ένα νέο ορόσημο στο τρίτο τρίμηνο του 2026. Οι κινεζικές μάρκες πούλησαν συνολικά περισσότερα αυτοκίνητα από τις ιαπωνικές, με βασικούς πρωταγωνιστές την BYD και τη Chery. Η σύγκριση αφορά το σύνολο των μαρκών κάθε προέλευσης και την τριμηνιαία επίδοσή τους, όχι ολόκληρο το έτος.
δειτε εδω
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr