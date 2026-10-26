JP Morgan: Ράλι 22% στην Αθήνα – Κέρδη, αποτιμήσεις και ο κίνδυνος της κρίσης στη Γαλλία
JP Morgan: Ράλι 22% στην Αθήνα – Κέρδη, αποτιμήσεις και ο κίνδυνος της κρίσης στη Γαλλία
Άνοδος 22% στο Euronext Athens από την αρχή του 2026 έναντι 6,9% του MSCI Europe και 5,7% του MSCI Ευρωζώνης και αύξηση εταιρικών κερδών κατά 20,5% - Η Γαλλία ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός κίνδυνος, πετρέλαιο και επιτόκια καθορίζουν την επόμενη κίνηση
Ισχυρές επιδόσεις για το ελληνικό χρηματιστήριο και αύξηση εταιρικών κερδών κατά 20,5% το 2026 καταγράφει η JP Morgan, την ώρα που προειδοποιεί για τις επιπτώσεις της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία και διατηρεί την προτίμησή της στις ευρωπαϊκές τράπεζες εκτός γαλλικής αγοράς.
Η JP Morgan εξετάζει τους κινδύνους για τις ευρωπαϊκές μετοχές, τις προοπτικές των τραπεζών και τις επιπτώσεις από την αποκλιμάκωση των ομολογιακών αποδόσεων και παρά την αυξημένη αβεβαιότητα δεν θεωρεί ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε επανάληψη της κρίσης χρέους της προηγούμενης δεκαετίας.
Αντίθετα, εκτιμά ότι τα ισχυρότερα τραπεζικά κεφάλαια και οι μηχανισμοί παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περιορίζουν τον κίνδυνο μετάδοσης της γαλλικής κρίσης στην υπόλοιπη Ευρωζώνη.
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Η JP Morgan εξετάζει τους κινδύνους για τις ευρωπαϊκές μετοχές, τις προοπτικές των τραπεζών και τις επιπτώσεις από την αποκλιμάκωση των ομολογιακών αποδόσεων και παρά την αυξημένη αβεβαιότητα δεν θεωρεί ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε επανάληψη της κρίσης χρέους της προηγούμενης δεκαετίας.
Αντίθετα, εκτιμά ότι τα ισχυρότερα τραπεζικά κεφάλαια και οι μηχανισμοί παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περιορίζουν τον κίνδυνο μετάδοσης της γαλλικής κρίσης στην υπόλοιπη Ευρωζώνη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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