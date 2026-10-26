JP Morgan: Ράλι 22% στην Αθήνα – Κέρδη, αποτιμήσεις και ο κίνδυνος της κρίσης στη Γαλλία

Άνοδος 22% στο Euronext Athens από την αρχή του 2026 έναντι 6,9% του MSCI Europe και 5,7% του MSCI Ευρωζώνης και αύξηση εταιρικών κερδών κατά 20,5% - Η Γαλλία ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός κίνδυνος, πετρέλαιο και επιτόκια καθορίζουν την επόμενη κίνηση