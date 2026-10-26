ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγγίζουν τα €2 δισ. οι προσφορές για το επταετές ομόλογο – Εως 5,10% το επιτόκιο

Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών για το νέο επταετές ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ με το οποίο βγήκε σήμερα στις διεθνείς αγορές ομολόγων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ηδη οι προσφορές προσεγγίζουν τα δύο δισ. ευρώ.



Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης, το επιτόκιο του νέου ομολόγου αναμένεται να διαμορφωθεί έως 5,10%, ίσως και χαμηλότερα, ενώ oι αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (Initial Price Thoughts – IPTs) διαμορφώνονται στις 165-170 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς midswap, αποτυπώνοντας το αρχικό περιθώριο δανεισμού που ζητά η αγορά. Το τελικό επιτόκιο θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης των προσφορών και την αξιολόγηση της ζήτησης από τους επενδυτές.



Το βιβλίο θα κλείσει σήμερα νωρίς το απόγευμα, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026. Το ομόλογο θα έχει ημερομηνία λήξης στις 2 Νοεμβρίου 2033, θα φέρει σταθερό επιτόκιο με ετήσια καταβολή τόκων και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο χρηματοδοτικό σχεδιασμό του ομίλου, μετά την προετοιμασία προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN) συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.



Σημειώνεται ότι, εντός δωδεκαμήνου, αν το επιθυμεί η εταιρεία, μπορεί να σηκώσει επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ με νέο ευρωομολόγο.

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