ΔΕΠΑ: Βιωσιμότητα με ρεαλισμό – Η ενεργειακή μετάβαση ως στρατηγική ευθύνη

Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε ένα πολυδιάστατο ενεργειακό μοντέλο που συνδυάζει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αποθήκευση, τα ανανεώσιμα καύσιμα και τις σύγχρονες θερμικές μονάδες υψηλής απόδοσης