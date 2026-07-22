ΔΕΠΑ: Βιωσιμότητα με ρεαλισμό – Η ενεργειακή μετάβαση ως στρατηγική ευθύνη
ΔΕΠΑ: Βιωσιμότητα με ρεαλισμό – Η ενεργειακή μετάβαση ως στρατηγική ευθύνη
Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε ένα πολυδιάστατο ενεργειακό μοντέλο που συνδυάζει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αποθήκευση, τα ανανεώσιμα καύσιμα και τις σύγχρονες θερμικές μονάδες υψηλής απόδοσης
Η βιωσιμότητα στον κλάδο της ενέργειας δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση ούτε μια άσκηση εταιρικής εικόνας. Είναι μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για καθαρότερη ενέργεια, στην ασφάλεια εφοδιασμού και στην ανθεκτικότητα των οικονομιών και των κοινωνιών. Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα του στρατηγικού της μετασχηματισμού.
Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε ένα πολυδιάστατο ενεργειακό μοντέλο που συνδυάζει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αποθήκευση, τα ανανεώσιμα καύσιμα και τις σύγχρονες θερμικές μονάδες υψηλής απόδοσης. Στόχος δεν είναι μόνο η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά η δημιουργία ενός ενεργειακού συστήματος πιο ευέλικτου, πιο ασφαλούς και πιο ανθεκτικού στις συνεχείς μεταβολές της αγοράς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε ένα πολυδιάστατο ενεργειακό μοντέλο που συνδυάζει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αποθήκευση, τα ανανεώσιμα καύσιμα και τις σύγχρονες θερμικές μονάδες υψηλής απόδοσης. Στόχος δεν είναι μόνο η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά η δημιουργία ενός ενεργειακού συστήματος πιο ευέλικτου, πιο ασφαλούς και πιο ανθεκτικού στις συνεχείς μεταβολές της αγοράς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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