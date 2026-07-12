Έρευνα: Πόσο ελκυστική είναι η ναυτιλία στους νέους και γιατί
Έρευνα: Πόσο ελκυστική είναι η ναυτιλία στους νέους και γιατί
Τι αποκαλύπτει η πρώτη παγκόσμια έρευνα του YES Forum - Οι λόγοι που οδηγούν στο ναυτικό επάγγελμα - Τι λένε οι νέοι από 12 χώρες και η ιδιαίτερη περίπτωση της Ελλάδας
Η νέα γενιά εξακολουθεί να βλέπει τη ναυτιλία ως έναν δυναμικό και ελκυστικό επαγγελματικό χώρο παρά τις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται διεθνώς στην αγορά εργασίας και τις αυξανόμενες απαιτήσεις σε δεξιότητες. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της πρώτης παγκόσμιας έρευνας του YES Forum με τίτλο «Youth & Shipping: A Global Survey», η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026 και επιχειρεί να χαρτογραφήσει για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο τη σχέση των νέων με τη Ναυτιλία.
Η παρουσίαση της έρευνας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης διεθνούς συζήτησης νέων για τη Ναυτιλία, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 12 χώρες. Το πιο σημαντικό ίσως εύρημα της μελέτης είναι ότι η Ναυτιλία εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των νέων. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά στην περιορισμένη πρόσβαση στην πληροφόρηση, στην εκπαίδευση και τις διαθέσιμες επαγγελματικές ευκαιρίες. Με άλλα λόγια, η πρόκληση δεν είναι να πειστούν οι νέοι να ασχοληθούν με τον κλάδο, αλλά να βρουν τον δρόμο για να εισέλθουν σε αυτόν.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η παρουσίαση της έρευνας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης διεθνούς συζήτησης νέων για τη Ναυτιλία, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 12 χώρες. Το πιο σημαντικό ίσως εύρημα της μελέτης είναι ότι η Ναυτιλία εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των νέων. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά στην περιορισμένη πρόσβαση στην πληροφόρηση, στην εκπαίδευση και τις διαθέσιμες επαγγελματικές ευκαιρίες. Με άλλα λόγια, η πρόκληση δεν είναι να πειστούν οι νέοι να ασχοληθούν με τον κλάδο, αλλά να βρουν τον δρόμο για να εισέλθουν σε αυτόν.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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