Έρευνα: Πόσο ελκυστική είναι η ναυτιλία στους νέους και γιατί

Τι αποκαλύπτει η πρώτη παγκόσμια έρευνα του YES Forum - Οι λόγοι που οδηγούν στο ναυτικό επάγγελμα - Τι λένε οι νέοι από 12 χώρες και η ιδιαίτερη περίπτωση της Ελλάδας