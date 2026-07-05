Η αληθινή ιστορία για τη σχέση της Μαρίας Κάλλας με τους Κένεντι
Η αληθινή ιστορία για τη σχέση της Μαρίας Κάλλας με τους Κένεντι
Η Μαρία Κάλλας και η Τζάκι Κένεντι έμειναν στην ιστορία ως οι δύο γυναίκες που συνδέθηκαν με τον Αριστοτέλη Ωνάση. Η συλλογική μνήμη τις θέλει αντίπαλες, όμως τα ιστορικά στοιχεία αφηγούνται μια διαφορετική ιστορία
Η εικόνα μιας μεγάλης αντιπαλότητας ανάμεσα στη σπουδαιότερη σοπράνο του 20ού αιώνα και την πρώτη κυρία της Αμερικής έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του κοινού, όμως η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη. Οι δύο γυναίκες πιθανότατα δεν γνωρίστηκαν ποτέ, ενώ η ιστορία που τις ένωσε γράφτηκε περισσότερο από τα πρωτοσέλιδα παρά από τα ίδια τα γεγονότα.
Η μοναδική επιβεβαιωμένη σύνδεση της Μαρίας Κάλλας με την οικογένεια Κένεντι ξεκινά στις 19 Μαΐου 1962, όταν συμμετείχε στο μεγαλειώδες εορταστικό γκαλά για τα 45α γενέθλια του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι στο Madison Square Garden.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η μοναδική επιβεβαιωμένη σύνδεση της Μαρίας Κάλλας με την οικογένεια Κένεντι ξεκινά στις 19 Μαΐου 1962, όταν συμμετείχε στο μεγαλειώδες εορταστικό γκαλά για τα 45α γενέθλια του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι στο Madison Square Garden.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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