Η αληθινή ιστορία για τη σχέση της Μαρίας Κάλλας με τους Κένεντι

Η Μαρία Κάλλας και η Τζάκι Κένεντι έμειναν στην ιστορία ως οι δύο γυναίκες που συνδέθηκαν με τον Αριστοτέλη Ωνάση. Η συλλογική μνήμη τις θέλει αντίπαλες, όμως τα ιστορικά στοιχεία αφηγούνται μια διαφορετική ιστορία