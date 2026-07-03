Ο billionnaire που παρακάμπτει τους κληρονόμους και επιλέγει ίδρυμα-μυστήριο

Η περιουσία του Ανρί Μποφόρ και το 26% της Ipsen μεταφέρονται σε ίδρυμα και trust, αναδιαμορφώνοντας τις ισορροπίες ελέγχου σε έναν από τους σημαντικότερους φαρμακευτικούς ομίλους της Ευρώπης