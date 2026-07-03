Ο billionnaire που παρακάμπτει τους κληρονόμους και επιλέγει ίδρυμα-μυστήριο
Ο billionnaire που παρακάμπτει τους κληρονόμους και επιλέγει ίδρυμα-μυστήριο
Η περιουσία του Ανρί Μποφόρ και το 26% της Ipsen μεταφέρονται σε ίδρυμα και trust, αναδιαμορφώνοντας τις ισορροπίες ελέγχου σε έναν από τους σημαντικότερους φαρμακευτικούς ομίλους της Ευρώπης
Η μεταβίβαση της περιουσίας του Ανρί Μποφόρ, ενός από τους βασικούς κληρονόμους της γαλλικής φαρμακοβιομηχανίας Ipsen, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ομίλου και επανακαθορίζει τις ισορροπίες ισχύος που διαμορφώθηκαν επί δεκαετίες μέσα στην οικογένεια. Η περιουσία του, που αποτιμάται σε περίπου 4 δισ. δολάρια, περνά πλέον σε φιλανθρωπικό ίδρυμα με έδρα το Λουξεμβούργο και σε υπεράκτιο trust, δημιουργώντας ένα σύνθετο σύστημα διακυβέρνησης που θα επηρεάσει τη μελλοντική πορεία της εταιρείας.
Ο Ανρί Μποφόρ, εγγονός του ιδρυτή της Ipsen, έφυγε από τη ζωή πέρυσι σε ηλικία 60 ετών χωρίς να αφήσει απογόνους. Σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα και καταχωρίσεις, οι διαδικασίες εφαρμογής του σχεδίου διαδοχής του ξεκίνησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενεργοποιώντας τις προβλέψεις που είχε θέσει ο ίδιος για τη διαχείριση της περιουσίας και των δικαιωμάτων του μετά τον θάνατό του.
Μέχρι τότε, ο ίδιος και η αδελφή του, η 62χρονη Αν Μποφόρ, κατείχαν ισόποσα ποσοστά στην εισηγμένη στο Παρίσι Ipsen, ελέγχοντας από κοινού περίπου τα δύο τρίτα των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Παρά τη βαρύτητα της θέσης τους, τα δύο αδέλφια διατηρούσαν διαχρονικά χαμηλό δημόσιο προφίλ, ενώ ελάχιστα είναι γνωστά για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζονται στο μέλλον τα μερίσματα και τα δικαιώματα που συνδέονται με το μερίδιο του Ανρί Μποφόρ.
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Ο Ανρί Μποφόρ, εγγονός του ιδρυτή της Ipsen, έφυγε από τη ζωή πέρυσι σε ηλικία 60 ετών χωρίς να αφήσει απογόνους. Σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα και καταχωρίσεις, οι διαδικασίες εφαρμογής του σχεδίου διαδοχής του ξεκίνησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενεργοποιώντας τις προβλέψεις που είχε θέσει ο ίδιος για τη διαχείριση της περιουσίας και των δικαιωμάτων του μετά τον θάνατό του.
Μέχρι τότε, ο ίδιος και η αδελφή του, η 62χρονη Αν Μποφόρ, κατείχαν ισόποσα ποσοστά στην εισηγμένη στο Παρίσι Ipsen, ελέγχοντας από κοινού περίπου τα δύο τρίτα των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Παρά τη βαρύτητα της θέσης τους, τα δύο αδέλφια διατηρούσαν διαχρονικά χαμηλό δημόσιο προφίλ, ενώ ελάχιστα είναι γνωστά για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζονται στο μέλλον τα μερίσματα και τα δικαιώματα που συνδέονται με το μερίδιο του Ανρί Μποφόρ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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