Το ασανσέρ που ύψωσε τις πόλεις στον ουρανό
Το ασανσέρ που ύψωσε τις πόλεις στον ουρανό
Η αρχαία εφεύρεση που άλλαξε για πάντα την αρχιτεκτονική και τον τρόπο ζωής στις μεγαλουπόλεις
Αν κάποιος έπρεπε να διαλέξει μία μόνο εφεύρεση που άλλαξε τη μορφή των σύγχρονων πόλεων, ποια θα ήταν η πιο πιθανή; Το τσιμέντο, το ατσάλι ή το αυτοκίνητο; Αυτά είναι τα πιο πιθανά, ωστόσο υπάρχει ένας κρυφός, αλλά και καθοριστικός πρωταγωνιστής της αστικής ιστορίας: το ασανσέρ. Συνειδητοποιούμε ότι χωρίς τους ανελκυστήρες δεν θα υπήρχαν ουρανοξύστες; Ή, τέλος πάντων, πολυκατοικίες με περισσότερους από τέσσερις-πέντε ορόφους, στην καλύτερη περίπτωση; Τα σύμβολα των μεγάλων μητροπόλεων απλά δεν θα υπήρχαν και οι πόλεις θα συνέχιζαν, πιθανότατα, να εξαπλώνονται οριζόντια αντί να αναπτύσσονται προς τα πάνω.
Η σχέση είναι απλή. Όσο ψηλότερο είναι ένα κτίριο, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η καθημερινή μετακίνηση των ανθρώπων μέσα σε αυτό. Ένα κτίριο 20 ή 30 ορόφων μπορεί να κατασκευαστεί με χάλυβα και μπετόν, αλλά χωρίς έναν ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο ανόδου, η χρήση του θα ήταν πρακτικά αδύνατη. Το ασανσέρ δεν έκανε απλώς πιο εύκολη τη ζωή των ενοίκων. Μετέτρεψε τον ουρανό σε διαθέσιμο οικοδομικό χώρο και άλλαξε την οικονομική αξία κάθε τετραγωνικού μέτρου γης στα κέντρα των πόλεων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η σχέση είναι απλή. Όσο ψηλότερο είναι ένα κτίριο, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η καθημερινή μετακίνηση των ανθρώπων μέσα σε αυτό. Ένα κτίριο 20 ή 30 ορόφων μπορεί να κατασκευαστεί με χάλυβα και μπετόν, αλλά χωρίς έναν ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο ανόδου, η χρήση του θα ήταν πρακτικά αδύνατη. Το ασανσέρ δεν έκανε απλώς πιο εύκολη τη ζωή των ενοίκων. Μετέτρεψε τον ουρανό σε διαθέσιμο οικοδομικό χώρο και άλλαξε την οικονομική αξία κάθε τετραγωνικού μέτρου γης στα κέντρα των πόλεων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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