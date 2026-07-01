Η παράδοση που κάνει τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στον κόσμο

Η διεθνής έρευνα δείχνει σταθερά ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν στην Ολλανδία είναι από τα πιο ευτυχισμένα και υγιή του κόσμου