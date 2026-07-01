Wordle: Πώς τα μαθηματικά αποκαλύπτουν τη βέλτιστη στρατηγική για να κερδίζετε
Wordle: Πώς τα μαθηματικά αποκαλύπτουν τη βέλτιστη στρατηγική για να κερδίζετε
Μια στρατηγική βασισμένη στη θεωρία της πληροφορίας και την εντροπία Shannon καταφέρνει να λύνει σχεδόν όλα τα παιχνίδια Wordle, αποδεικνύοντας ότι η σωστή αξιοποίηση της πληροφορίας υπερέχει της απλής πιθανότητας επιτυχίας
Πίσω από ένα φαινομενικά απλό παιχνίδι λέξεων κρύβεται ένα πρόβλημα μαθηματικής βελτιστοποίησης. Αυτό ακριβώς επιχείρησε να αποδείξει ομάδα ερευνητών, αναπτύσσοντας μια μέθοδο που αξιοποιεί τη θεωρία της πληροφορίας για να επιλέγει την επόμενη καλύτερη κίνηση στο Wordle. Αντί να βασίζεται στη διαίσθηση ή στις πιο συνηθισμένες λέξεις, η προσέγγιση χρησιμοποιεί την έννοια της εντροπίας Shannon, υπολογίζοντας ποια επιλογή θα αποκαλύψει τη μεγαλύτερη δυνατή πληροφορία σε κάθε βήμα. Το αποτέλεσμα είναι μια στρατηγική που στις δοκιμές κατάφερε να επιλύσει σχεδόν όλους τους γρίφους του παιχνιδιού.
Το Wordle καλεί τους παίκτες να ανακαλύψουν μια άγνωστη λέξη πέντε γραμμάτων μέσα σε έξι προσπάθειες. Μετά από κάθε απάντηση, το παιχνίδι παρέχει ανατροφοδότηση μέσω χρωμάτων: το γκρι δείχνει ότι ένα γράμμα δεν υπάρχει στη λέξη, το κίτρινο ότι υπάρχει αλλά βρίσκεται σε διαφορετική θέση και το πράσινο ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
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Το Wordle καλεί τους παίκτες να ανακαλύψουν μια άγνωστη λέξη πέντε γραμμάτων μέσα σε έξι προσπάθειες. Μετά από κάθε απάντηση, το παιχνίδι παρέχει ανατροφοδότηση μέσω χρωμάτων: το γκρι δείχνει ότι ένα γράμμα δεν υπάρχει στη λέξη, το κίτρινο ότι υπάρχει αλλά βρίσκεται σε διαφορετική θέση και το πράσινο ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
Διαβάστε περισσότερα στοwww.newmoney.gr
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