Wordle: Πώς τα μαθηματικά αποκαλύπτουν τη βέλτιστη στρατηγική για να κερδίζετε

Μια στρατηγική βασισμένη στη θεωρία της πληροφορίας και την εντροπία Shannon καταφέρνει να λύνει σχεδόν όλα τα παιχνίδια Wordle, αποδεικνύοντας ότι η σωστή αξιοποίηση της πληροφορίας υπερέχει της απλής πιθανότητας επιτυχίας