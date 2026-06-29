RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Σε λειτουργία εννέα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 930 MWp - Παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αρκετή για να καλύψει την ετήσια ζήτηση περισσοτέρων από 400.000 νοικοκυριών - Επιπλέον φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 567 MWp βρίσκονται υπό κατασκευή