Aναμπελ Ντίαζ (Uber): Η Uber πατά γκάζι στην Ελλάδα και στο delivery

Η αντιπρόεδρος ΕΜΕΑ της πολυεθνικής μιλά στο «b.s.» για την είσοδο του Uber Eats στη χώρα μας, το σχέδιο ανάπτυξης του Uber Direct, τη μεταρρύθμιση που μπορεί να προσθέσει 300 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ και το πώς η χώρα μετατρέπεται σε στρατηγική αγορά για την εταιρεία