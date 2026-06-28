Aναμπελ Ντίαζ (Uber): Η Uber πατά γκάζι στην Ελλάδα και στο delivery
Aναμπελ Ντίαζ (Uber): Η Uber πατά γκάζι στην Ελλάδα και στο delivery
Η αντιπρόεδρος ΕΜΕΑ της πολυεθνικής μιλά στο «b.s.» για την είσοδο του Uber Eats στη χώρα μας, το σχέδιο ανάπτυξης του Uber Direct, τη μεταρρύθμιση που μπορεί να προσθέσει 300 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ και το πώς η χώρα μετατρέπεται σε στρατηγική αγορά για την εταιρεία
Η Ελλάδα ανεβαίνει πλέον αισθητά στον χάρτη της Uber, με τον αμερικανικό κολοσσό να ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο δραστηριοτήτων στη χώρα, επενδύοντας τόσο στην επέκταση των υπηρεσιών μετακίνησης όσο και στην αγορά delivery.
Η αντιπρόεδρος Κινητικότητας της Uber για την περιοχή EMEA (Ευρώπη – Μέση Αανατολή – Αφρική) Αναμπελ Ντίαζ, επιβεβαιώνει μιλώντας στο «business stories» ότι το Uber Eats θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στην Ελλάδα μέσα στο 2026, ενώ αμέσως μετά αναμένεται να ακολουθήσει η ανάπτυξη της υπηρεσίας Uber Direct, του μοντέλου διανομών για επιχειρήσεις και λιανεμπόριο. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της Uber βλέπει τη μεταρρύθμιση που προωθείται για τα μισθωμένα οχήματα με οδηγό ως «κλειδί» για περαιτέρω ανάπτυξη και επενδύσεις.
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Η αντιπρόεδρος Κινητικότητας της Uber για την περιοχή EMEA (Ευρώπη – Μέση Αανατολή – Αφρική) Αναμπελ Ντίαζ, επιβεβαιώνει μιλώντας στο «business stories» ότι το Uber Eats θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στην Ελλάδα μέσα στο 2026, ενώ αμέσως μετά αναμένεται να ακολουθήσει η ανάπτυξη της υπηρεσίας Uber Direct, του μοντέλου διανομών για επιχειρήσεις και λιανεμπόριο. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της Uber βλέπει τη μεταρρύθμιση που προωθείται για τα μισθωμένα οχήματα με οδηγό ως «κλειδί» για περαιτέρω ανάπτυξη και επενδύσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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