Πώς η εγκυμοσύνη αλλάζει τον εγκέφαλο της γυναίκας
Πώς η εγκυμοσύνη αλλάζει τον εγκέφαλο της γυναίκας
Η γονεϊκότητα αναδιαμορφώνει και το μυαλό του πατέρα με αισθητή μείωση της φαιάς ουσίας
Όταν κρατάς για πρώτη φορά το παιδί σου στην αγκαλιά σου, νιώθεις σαν να χωρά ολόκληρος ο κόσμος μέσα της. Ανάμεσα στα μπράτσα σου χωράει όλη η αγάπη, η συγκίνηση κι η ευτυχία που δεν είχες φανταστεί ποτέ ότι μπορούσες να κρύβεις μέσα σου. Τα ροδαλά μάγουλα και τα μικροσκοπικά χεράκια, οι φωνούλες και οι ανεπαίσθητες κινήσεις του μωρού, σου δίνουν πίσω όση ενέργεια έχασες κατά τη διάρκεια του τοκετού. Ανακτάς δυνάμεις που δε νόμιζες ότι είχες και νιώθεις σούπερ-γούμαν έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη του μικρού σου. Και ενώ όλα αυτά μοιάζουν να γεννιούνται στην καρδιά, η αλήθεια είναι ότι σημαντικό μέρος πηγάζει και από τον εγκέφαλο.
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